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Du lịch New Zealand tiếp tục phục hồi, lượng khách Trung Quốc tăng mạnh

Thứ Năm, 16:34, 12/11/2026
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VOV.VN - Tính đến tháng 9/2026, số liệu thống kê cho thấy ngành du lịch New Zealand tiếp tục phục hồi khi thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài. Trong đó các thị trường gửi khách chính là Australia, Trung Quốc và Mỹ.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê New Zealand, trong kỳ thống kê từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, nước này đã đón 3,74 triệu khách quốc tế đến, tăng gần 310.000 người, tương đương với mức 9% so với năm trước đó.

Trong đó, Australia là thị trường gửi khách lớn nhất đến New Zealand với 1,61 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng khách Trung Quốc đến New Zealand cũng tăng mạnh với mức tăng 38%, đạt hơn 340.000 lượt khách. Tính chung 2 thị trường Australia và Trung Quốc đã đóng góp tới 3/4 mức tăng trưởng lượng khách quốc tế của New Zealand.

Ngoài ra, Mỹ vẫn là thị trường ổn định của ngành du lịch New Zealand với hơn 390.000 lượt khách, tăng 2% so với cùng kỳ trước đó.

du lich new zealand tiep tuc phuc hoi, luong khach trung quoc tang manh hinh anh 1
Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch New Zealand. Nguồn: Tân Hoa Xã

Du lịch là một ngành kinh tế rất quan trọng của New Zealand khi là lĩnh vực xuất khẩu lớn thứ 2 của nước này. Số liệu do Cơ quan Thống kê New Zealand công bố vào tháng 3/2026 cho thấy, khách quốc tế đóng góp tới 18 tỷ NZD, tương đương với 4,6% GDP. Trong đó, riêng khoản thuế hàng hóa dịch vụ thu từ khách quốc tế đã đóng góp tới 1,9 tỷ NZD vào nguồn thu của nước này.

Ngoài các dịch vụ du lịch trực tiếp, khách nước ngoài đến New Zealand cũng chi tiêu số tiền lớn lên tới 18,1 tỷ NZD, tăng 7% so với năm trước đó và cao hơn 6% so với năm 2019 trước đại dịch. Những con số này cho thấy ngành du lịch New Zealand đang phục hồi tốt và là điểm sáng của nền kinh tế nước này.

Việt Nga/VOV-Australia
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