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Du lịch tại các khu Ramsar chưa đạt hiệu quả tương xứng

Thứ Sáu, 14:52, 23/10/2026
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VOV.VN - Các khu Ramsar ở Việt Nam được đánh giá là những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, giàu giá trị về đa dạng sinh học, cảnh quan và văn hóa. Nhiều khu Ramsar có các điều kiện để phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, tuy nhiên chưa được khai thác hiệu quả và bền vững.

Đề tài khoa học và công nghệ “Định hướng phát triển bền vững tại các khu Ramsar ở Việt Nam” do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (VICAST) chủ trì thực hiện. Việt Nam hiện có 9 khu Ramsar - là các vùng đất ngập nước đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí do Công ước Ramsar 1971 đề ra (chẳng hạn như tính đại diện, tính độc đáo, là nơi cư trú của các loài nguy cấp, hoặc là sinh cảnh hỗ trợ thường xuyên cho cá thể chim nước di cư) và được Ban Thư ký Công ước Ramsar chính thức ghi danh vào Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Đại diện nhóm nghiên cứu - ThS. Nguyễn Thùy Vân (VICAST) cho biết đây là lần đầu tiên thực trạng tại 9 khu Ramsar của Việt Nam được đánh giá theo Bộ tiêu chí Điểm đến của Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (GSTC). Các khu Ramsar ở Việt Nam có tiềm năng du lịch lớn nhưng việc khai thác hiện còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sản phẩm đặc trưng và gây sức ép lên môi trường sinh thái. Vẫn còn nhiều vướng mắc về thể chế, cơ chế và vấn đề pháp lý khiến các khu Ramsar ở Việt Nam khó thu hút các nhà đầu tư lớn và có trách nhiệm.

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Hội thảo “Định hướng phát triển bền vững tại các khu Ramsar ở Việt Nam” do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (VICAST) tổ chức

Hiệu quả khai thác kinh tế tại các khu Ramsar ở Việt Nam chưa tương xứng với giá trị của danh hiệu quốc tế, quy mô du lịch nhỏ, tự phát, ít dịch vụ giá trị cao. Dù nhiều nơi đã có sự tham gia của người dân địa phương và doanh nghiệp, tuy nhiên đa số người dân có thu nhập chỉ dưới 5 triệu/tháng, trong khi doanh thu từ các tour du lịch tại khu Ramsar chiếm dưới 10% tổng thu của doanh nghiệp khai thác.

Chia sẻ thực trạng phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Ninh Bình), đại diện Vườn quốc gia Xuân Thủy cho biết tại đây đã hình thành một số tour du lịch trải nghiệm "Nơi sông Hồng trở chảy về với biển", "Nơi đất lành chim về", "Khám phá Ramsar Xuân Thủy"... Tuy nhiên, hoạt động du lịch mới dừng ở mức thử nghiệm, đa số là phục vụ các đoàn học sinh, sinh viên, đoàn nghiên cứu hoặc các tour nhỏ lẻ của các công ty, doanh nghiệp, chưa có sản phẩm du lịch chính thức được công nhận bài bản. 

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Một khu vực tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

PGS.TS Phạm Hồng Long (Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, các khu Ramsar mang tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam không chỉ là những kho báu vô giá của đa dạng sinh học mà còn là nguồn tài nguyên du lịch (sinh thái) đặc sắc, mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm du lịch tại khu vực có độ nhạy cảm cao này không thể chỉ là một bài toán kinh tế nhằm gia tăng doanh thu và số lượng khách, mà sâu xa hơn, phải được xem là một chiến lược bảo tồn tài nguyên, giữ gìn nguồn gen sinh vật và kiến tạo sinh kế bền vững cho các thế hệ sau.

"Để chấm dứt tình trạng khai thác du lịch manh mún và ngăn chặn nguy cơ suy thoái môi trường, các bên liên quan cần thực hiện một sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy khai thác tận thu tài nguyên sang tư duy đầu tư vào các giá trị trải nghiệm sinh thái, văn hóa và giáo dục. Những dòng sản phẩm du lịch chiến lược tại các khu Ramsar như sinh thái - thiên nhiên, văn hóa - cộng đồng, giáo dục - nghiên cứu, nhiếp ảnh - nghệ thuật, sức khỏe - trị liệu... sẽ phát triển bền vững khi có các cam kết thực thi đồng bộ, sự giám sát chặt chẽ dựa trên các tiêu chuẩn sức chứa sinh thái. Đặc biệt cần cơ chế hợp tác công bằng, minh bạch giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương", PGS.TS Phạm Hồng Long đề xuất.

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Du khách tham quan Vân Long, Ninh Bình.

Về giải pháp phát triển bền vững tại khu Ramsar, nhà nghiên cứu - TS. Trương Sỹ Vinh đề xuất mô hình “đồng quản trị thích ứng phát triển du lịch bền vững tại các khu Ramsar”, với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức khoa học, bảo tồn. Mô hình lấy hệ sinh thái làm nền tảng, kiểm soát hoạt động du lịch theo sức chịu tải, chia sẻ lợi ích với cộng đồng và điều chỉnh hoạt động dựa trên kết quả giám sát.

"Mô hình này không nhằm tạo ra một công thức giống nhau cho tất cả các khu Ramsar. Các khu vực có điều kiện sinh thái, cộng đồng và thị trường khác nhau cần có cách vận hành khác nhau. Điều cần thống nhất là khung quản trị và những nguyên tắc cốt lõi. Trong đó, đồng quản trị là quá trình quản lý có sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các tổ chức khoa học, bảo tồn. Thích ứng thể hiện khả năng điều chỉnh hoạt động du lịch theo diễn biến của hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, sức chứa môi trường và thị trường.

Mô hình xuất phát từ một quan điểm đơn giản: Du lịch phải thích ứng với hệ sinh thái, chứ không phải hệ sinh thái phải thích ứng với du lịch. Vì vậy, bảo tồn hệ sinh thái là nền tảng; hoạt động du lịch được tổ chức trong giới hạn sinh thái; các bên cùng tham gia quản lý và lợi ích được chia sẻ; còn phương thức vận hành được điều chỉnh dựa trên thông tin và kết quả giám sát", TS. Trương Sỹ Vinh cho biết.

Hải Nam/VOV.VN
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