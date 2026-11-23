Trong xu hướng phát triển du lịch bền vững và giàu hàm lượng tri thức, việc lồng ghép các giá trị văn hóa bản địa vào sản phẩm trải nghiệm đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng. Với đặc thù chuyến đi kéo dài trong một không gian cố định, một số du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long đã nỗ lực làm mới các hải trình bằng cách vận dụng các yếu tố văn hóa độc đáo. Nhờ đó, chuyến du ngoạn trên biển không đơn thuần dừng lại ở ngắm cảnh mà được mở rộng thành không gian kết nối di sản sống động.

Du thuyền Heritage Bình Chuẩn trưng bày nhiều tác phẩm hội họa gốc của họa sĩ Phạm Lực.

Một trong những đơn vị khai thác tốt mô hình du lịch văn hóa là du thuyền Heritage Bình Chuẩn, chào đón du khách đến với một "bảo tàng nổi" trên biển bằng không gian trưng bày 100 tác phẩm hội họa gốc của họa sĩ Phạm Lực. Gồm các bức tranh được sáng tác trong giai đoạn từ năm 1962 đến năm 2019, bộ sưu tập quy tụ các tác phẩm thuộc nhiều chất liệu, đồng thời phản ánh đa dạng đề tài, từ ký ức thời chiến, sinh hoạt đời thường cho đến hình ảnh người phụ nữ và tình cảm gia đình. Qua đó, du thuyền thực sự trở thành một không gian lưu giữ và kể chuyện lịch sử, hội họa Việt Nam giữa vùng vịnh di sản.

Các tác phẩm được bố trí dọc theo hành lang và những không gian sinh hoạt chung trên du thuyền.

Thay vì đặt trong phòng trưng bày chuyên biệt, toàn bộ các tác phẩm của họa sĩ Phạm Lực được bố trí dọc theo hành lang và những không gian sinh hoạt chung trên tàu, giúp việc thưởng lãm nghệ thuật diễn ra tự nhiên trong suốt chuyến đi. Không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho du thuyền, sự bài trí này tạo ra kết nối hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với chiều sâu di sản văn hóa, giúp du khách trong nước và quốc tế hiểu thêm về đời sống con người Việt Nam qua từng chặng đường lịch sử.

Sự kết hợp giữa văn hóa và du lịch giúp nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.

Ông Phạm Hà - đại diện du thuyền Heritage Bình Chuẩn cho biết sự hiện diện của các tác phẩm mỹ thuật truyền thống và câu chuyện lịch sử trên du thuyền đã tạo nên điểm chạm văn hóa tự nhiên, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của đất nước qua lăng kính nghệ thuật.

“Du thuyền Heritage Bình Chuẩn đã xác lập Kỷ lục Việt Nam với bộ sưu tập 100 tác phẩm gốc của họa sĩ Phạm Lực trưng bày trên tàu. Đằng sau 100 tác phẩm này là nhiều năm chọn lựa và sưu tầm, với sự trân trọng dành cho nghệ thuật và sự hào phóng của họa sĩ Phạm Lực. Thường thì một bộ sưu tập tư nhân chỉ giới thiệu tới một số lượng người hạn chế, nhưng chúng tôi đưa các tác phẩm gốc lên du thuyền để đông đảo du khách trong và ngoài nước có thể thưởng lãm hội họa Việt Nam và tìm hiểu một phần lịch sử đất nước qua nghệ thuật. Chúng tôi mong gìn giữ quá khứ, tôn vinh hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai”, ông Phạm Hà cho biết.

Du thuyền nghệ thuật Heritage Bình Chuẩn xác lập Kỷ lục Việt Nam với 100 tác phẩm gốc của họa sĩ Phạm Lực.

Hiện nay, các bức tranh của họa sĩ Phạm Lực được du thuyền Heritage Bình Chuẩn giới thiệu tới du khách trong những chuyến du ngoạn vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà. Để bảo đảm tính nguyên vẹn cho các tác phẩm gốc trước tác động của ánh sáng, độ ẩm và điều kiện khí hậu ven biển, công tác bảo quản tranh trên tàu cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

Theo các chuyên gia, cách tiếp cận kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và hoạt động du lịch không chỉ nâng cao chiều sâu trải nghiệm cho du khách, mà còn mở ra phương thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa một cách bền vững. Tại điểm đến nổi tiếng và đông khách như vịnh Hạ Long hay vịnh Lan Hạ, việc các du thuyền chung tay quảng bá văn hóa Việt Nam, hoặc đưa các tác phẩm nghệ thuật vượt ra khỏi trưng bày truyền thống, có thể là hướng đi giàu ý nghĩa, giúp di sản trở thành một phần sống động trong hành trình quảng bá văn hóa và đất nước đến công chúng.