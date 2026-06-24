Giải thưởng quốc tế gọi tên hàng loạt khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa

Theo đánh giá của tạp chí du lịch Travel + Leisure, ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế. Các cơ sở lưu trú cao cấp tại đây không chỉ sở hữu thiết kế tinh tế mà còn hòa quyện tuyệt vời vào cảnh quan thiên nhiên; cũng như khả năng phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ. Từ những khu nghỉ dưỡng ven biển yên bình đến các khách sạn đô thị sang trọng, Việt Nam đang dần khẳng định mình là một điểm đến sang trọng hàng đầu khu vực.

Năm nay, Travel + Leisure công bố giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2026 tại Việt Nam dành cho các hạng mục như khách sạn, spa, hồ bơi... Đáng chú ý tại hạng mục quan trọng là số 10 khu nghỉ dưỡng biển đảo hàng đầu Việt Nam năm 2026, có tới 3 đơn vị tại Khánh Hòa là JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa xếp thứ 3, Six Senses Ninh Van Bay xếp thứ 7 và Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel xếp thứ 10; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế của du lịch địa phương.

Nguồn: Six Senses Ninh Van Bay

Six Senses Ninh Van Bay ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng, nhờ trải nghiệm chân thực và chất lượng dịch vụ cao cấp dành cho du khách. Resort này đứng đầu trong top 10 khu nghỉ dưỡng có hồ bơi tại Việt Nam, với thiết kế hồ bơi riêng nương tựa vào địa hình tự nhiên, ôm lấy ghềnh đá và vươn ra mặt nước. Six Senses Ninh Van Bay cũng xếp thứ 3 trong top 10 khu nghỉ dưỡng có spa hàng đầu Việt Nam, nhờ phương pháp tiếp cận khoa học về chăm sóc sức khỏe toàn diện, như cải thiện chất lượng giấc ngủ hay ăn uống lành mạnh trong suốt toàn bộ trải nghiệm lưu trú.

"Được bao quanh bởi những vách đá hùng vĩ, những ngọn núi phủ đầy rừng cây và biển xanh ngọc, Six Senses Ninh Van Bay tự hào sở hữu nhiều hồ bơi xuất sắc. Mỗi biệt thự tại khu nghỉ dưỡng này đều có hồ bơi riêng, mỗi hồ bơi đều có tầm nhìn ra biển, một số có cầu trượt, hoặc nằm cheo leo một cách ngoạn mục", tạp chí du lịch Travel + Leisure mô tả trong bài viết.

Nguồn: JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa

Ở hạng mục Khu nghỉ dưỡng biển đảo hàng đầu Việt Nam năm 2026, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa xếp thứ 3; chinh phục du khách bằng một vẻ đẹp rất riêng nơi thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật sống giao hòa để tạo nên những khoảnh khắc khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Tại resort này, khu vực chăm sóc sức khỏe Spa by JW mang đến một hành trình chăm sóc thân – tâm – trí được cá nhân hóa, nơi du khách có thể tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên thanh bình. Giữa hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc và thanh âm êm đềm của thiên nhiên, mỗi trải nghiệm tại Spa by JW là một khoảng lặng quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, tâm trí được thả lỏng và cảm xúc được nuôi dưỡng tại vùng biển Cam Ranh.

Bên cạnh những tiện ích và dịch vụ cao cấp, các cơ sở lưu trú tại Khánh Hòa đang hướng đến phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương. JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa của điểm đến thông qua nghệ thuật gốm Chăm truyền thống. Với các lớp làm gốm và vẽ gốm cùng nghệ nhân địa phương, du khách được tự mình tạo nên những tác phẩm độc đáo và hiểu thêm về một di sản văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Trong khi đó, Six Senses Ninh Van Bay mang đến những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên và sinh thái. Một nhà sinh vật học thường trú tại khu nghỉ này sẽ hướng dẫn du khách trong các chuyến đi bộ xuyên rừng, tìm hiểu về sinh vật và hoạt động bảo vệ loài voọc chà vá chân đen quý hiếm. Du khách cũng được thực hành nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, như học làm nến tái chế, xà phòng tái chế, cấy ghép san hô, khám phá các sản phẩm tái chế từ thủy tinh, trải nghiệm làm nông dân, tham quan và tìm hiểu trong các khu vườn hữu cơ.