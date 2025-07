Nhiều điểm du lịch ở châu Âu hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt

Một đợt nắng nóng từ biển Địa Trung Hải kết hợp với hiện tượng "mái vòm nhiệt" trên khắp Trung Âu tạo nên một đợt nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu. Các nhà chức trách ở nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Đức, Thụy Điển, Na Uy, Áo... đã ban hành cảnh báo du lịch vì đợt nắng nóng.

Tại Paris, tầng trên cùng của tháp Eiffel đã đóng cửa vào ngày 1 và ngày 2/7 vì tình trạng cảnh báo nắng nóng đỏ, cũng là mức cảnh báo cao nhất. Nhiều thị trấn và thành phố ở Pháp đã chứng kiến ​​nhiệt độ vượt quá 37 độ C vào ngày 3/6 và cháy rừng đã dẫn đến lệnh sơ tán.

Du khách giải nhiệt tại các Đài phun nước Trocadero gần tháp Eiffel ở Paris, Pháp hôm 1/7. Nguồn: Reuters

Nhiệt độ tăng vọt tại El Granado (Tây Ban Nha) và lập kỷ lục mới về nhiệt độ trong tháng 6 tại nước này, theo Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha - AEMET. Tháng 6/2025 đã được coi là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại Tây Ban Nha. Biển Địa Trung Hải đạt mức kỷ lục 30 độ C ngoài khơi Tây Ban Nha, cao hơn 6 độ C so với mức trung bình theo mùa.

Một số khu vực của Italy đã cấm làm việc ngoài trời trong những giờ nóng nhất trong ngày, khi nước này ban hành cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng cho 17 thành phố, bao gồm Milan và Rome. Tại Hy Lạp, khách du lịch đến thăm điểm đến nổi tiếng Acropolis phải sử dụng ô và quạt để bảo vệ bản thân khỏi cái nóng lên tới hơn 40 độ C vào tuần trước. Tại Bồ Đào Nha, thành phố Mora đã có thời điểm ghi nhận nhiệt độ lên tới 46 độ C trong những ngày gần đây.

Các du khách, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền, nên thận trọng trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu. Tránh xa ánh nắng trực tiếp bằng cách ở trong bóng râm, đặc biệt là vào buổi trưa nóng nực, nên hạn chế ra ngoài vào khoảng từ 11h đến 15h. Nếu không có máy điều hòa không khí, hãy làm mát da bằng khăn ẩm. Các phụ kiện hữu ích trong thời tiết nắng nóng như kính râm, mũ rộng vành, ô, chai nước tiện dụng, kem chống nắng... cần được mang theo khi đi du lịch.