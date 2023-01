Những khách sạn đáng mong chờ nhất tại Việt Nam năm 2023

La Festa Phu Quoc (Kiên Giang)

Nguồn: La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton

La Festa Phu Quoc dự kiến ra mắt năm 2023, thuộc tổ hợp "Thị trấn Hoàng Hôn" tại phía Nam đảo Phú Quốc. Khu nghỉ dưỡng hưởng lợi từ vẻ đẹp được ví như miền Nam Italy, bao quanh bởi hệ thống công trình kiến trúc, du lịch quy mô lớn. Cạnh tổ hợp này, cáp treo vượt biển dài nhất thế giới Hòn Thơm là điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất đảo Ngọc. Đối diện khu nghỉ dưỡng tương lai là cầu Hôn, nơi được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng mới của Phú Quốc. Bên cạnh đó, tháp chuông và quảng trường đậm chất Italy dự kiến là nơi diễn ra những lễ hội âm thanh, ánh sáng sôi động, tầm cỡ quốc tế.

Gần 200 phòng tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đều có tầm nhìn hướng biển để ngắm nhìn hoàng hôn. Khu nghỉ này có 2 nhà hàng, một lobby lounge và một quầy bar, mang đến lựa chọn phong phú cho du khách muốn trải nghiệm ẩm thực tại khách sạn. Cùng với đó là hệ thống tiện ích hiện đại gồm bể bơi, trung tâm tập luyện và spa, câu lạc bộ trẻ em. Không gian phóng khoáng, quyến rũ đậm màu sắc Địa Trung Hải cùng trải nghiệm đẳng cấp quốc tế mà vẫn mang dấu ấn địa phương sẽ là điểm nhấn cho khu nghỉ dưỡng.

The Anam Mũi Né (Bình Thuận)

Nguồn: The Anam Mũi Né

Khu nghỉ dưỡng cao cấp The Anam Mũi Né với 127 phòng tiêu chuẩn và phòng suite thượng hạng mang phong cách Đông Dương sẽ khai trương vào ngày 11/1/2023. Sở hữu bãi cát trắng mịn và tầm nhìn ngoạn mục hướng biển, The Anam Mũi Né sẽ mang đến hàng loạt tiện nghi sang trọng như nhà hàng phục vụ ẩm thực và đồ nướng cả ngày The Indochine, nhà hàng và quầy bar bên bờ biển Làng Việt, quầy bar ở sảnh tiếp đón Saigon Bar, dịch vụ ẩm thực tại phòng 24/7, khu spa với 5 phòng trị liệu, 2 hồ bơi lớn trong đó 1 hồ bơi nước ngọt và 1 hồ bơi nước mặn, phòng tiệc lớn, phòng hội nghị, trung tâm thể thao dưới nước, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, khu vui chơi trẻ em và cửa hàng quà tặng.

The Anam Mũi Né mang đậm nét Đông Dương được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc của những tòa nhà Pháp cổ điển ở Hà Nội. Không gian lãng mạn tinh tế của khu nghỉ dưỡng còn được điểm tô với những chiếc đèn lồng, gạch khảm, chum nước cỡ lớn, bức tượng lớn, mái ngói cung đình cũng như những chi tiết trang trí và những tác phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo do những nghệ nhân Việt Nam chế tác.

Gran Meliá Nha Trang (Khánh Hòa)

Nguồn: Gran Meliá Nha Trang

Gran Meliá Nha Trang - khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Gran Meliá đầu tiên tại Đông Nam Á của tập đoàn quản lý khách sạn Meliá Hotels International sẽ chính thức khai trương vào năm 2023. Khu nghỉ này gồm 98 biệt thự có hồ bơi riêng và nhà hàng ẩm thực đỉnh cao mang phong cách Tây Ban Nha Hispania lần đầu tiên xuất hiện ở châu Á.

Hiện chỉ có 3 cơ sở tại các thành phố ở châu Âu sở hữu thương hiệu nhà hàng danh tiếng Hispania tương tự như tại Gran Meliá Nha Trang. Khu nghỉ này còn có 3 nhà hàng sang trọng khác phục vụ đa dạng ẩm thực đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với các tiện nghi chăm sóc sức khỏe bao gồm spa, onsen, bồn tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, trung tâm thể thao và hồ bơi.

Sol by Meliá Cam Ranh Bay (Khánh Hòa)

Nguồn: Sol by Meliá Cam Ranh Bay

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Sol by Meliá Cam Ranh Bay sẽ ra mắt vào quý 4 năm 2023 với 816 phòng, 4 nhà hàng, nhiều hồ bơi với khu vực dành cho người lớn và gia đình riêng biệt, một khu chăm sóc spa rộng lớn nằm tách biệt, khu vui chơi trẻ em, trung tâm MICE tích hợp đầy đủ thiết bị hội họp, một trung tâm thể hình và câu lạc bộ thể thao với các sân quần vợt.

Sol by Meliá Cam Ranh Bay mang phong cách thiết kế miền biển, với sắc màu đại dương như xanh ngọc lam, vàng, điểm xuyết với những gam màu san hô. Những chi tiết trang trí và hệ thống ánh sáng tại sảnh lobby, không gian nhà hàng, phòng chờ trên tầng thượng đều được lấy cảm hứng từ các loài sinh vật biển. Không gian của Sol by Meliá Cam Ranh Bay xanh mát với những hàng cọ cao và hồ nước kết nối các khu vực tại đây.

Hướng vào tệp khách gia đình, khu phức hợp Sol by Meliá Cam Ranh Bay chú trọng đến nhiều tiện nghi dành cho thiếu nhi như khu vui chơi trẻ em với không gian phát triển giác quan, khu vực đọc sách, hố chơi bóng và phòng nghỉ trưa. Tại một trong những hồ bơi chính cũng sẽ có một công viên nước mini với các đường trượt dành cho trẻ em.

Fusion Resort & Villas Đà Nẵng

Tọa lạc tại điểm đến hàng đầu miền Trung, Fusion Resort & Villas Đà Nẵng sẽ khai trương vào tháng 7/2023 với 242 phòng và biệt thự, 4 nhà hàng ẩm thực và giải trí cùng những tiện nghi chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần đã làm nên thương hiệu Fusion. Fusion Resort & Villas Đà Nẵng gồm 85 căn biệt thự sang trọng từ 1 đến 6 phòng ngủ với khu vườn riêng thơ mộng, hồ bơi xanh mát cùng điểm nhấn độc đáo - Nhà Lều - nằm ngay trong khu vườn riêng kết nối với hồ bơi, hứa hẹn mang đến cho du khách cảm giác thư giãn thoải mái và thân mật.

Ngoài không gian riêng tư tại biệt thự, khách còn có thể lựa chọn các trải nghiệm ẩm thực khác như nhà hàng trước biển, nhà hàng phục vụ ăn uống cả ngày, quầy bar bên hồ bơi và bữa sáng kiểu fusion mọi lúc mọi nơi. Khu chăm sóc sức khỏe & spa Maia của Fusion Resort & Villas Đà Nẵng gồm 26 phòng trị liệu. Mỗi khách lưu trú sẽ được cung cấp một liệu pháp chăm sóc sức khỏe mỗi đêm, giá đã bao gồm trong giá phòng./.