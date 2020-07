Những xu hướng du lịch nào sẽ lên ngôi sau Covid-19?

Du lịch nội địa

Đây sẽ là một trong những xu hướng du lịch sau dịch Covid-19 được mọi người ưa chuộng nhất. Và có 2 lý do để giải thích cho điều này. Đầu tiên, du lịch trong nước giúp du khách giảm nguy cơ tiếp xúc với virus corona. Trong khi đó, du lịch quốc tế với các chuyến bay và tiếp xúc với du khách từ nhiều quốc tịch là điều mọi người sẽ muốn tránh xa. Du khách cũng cần nắm rõ và tuân theo những quy định khác nhau của các nước về phòng chống dịch khi đi du lịch quốc tế. Lý do thứ hai đó là việc đóng cửa biên giới khiến mọi người tập trung vào phong trào ủng hộ nước mình, mọi người sẽ có xu hướng giúp nền kinh tế nước mình phát triển hơn. Và ủng hộ du lịch trong nước là một cách đóng góp cho nền kinh tế.

Nhiều du khách có xu hướng tìm kiếm những nơi ít đông đúc hơn và các điểm đến trước đây ít được ghé thăm sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng du lịch nội địa. Sự hỗ trợ ngày càng tăng cho các doanh nghiệp địa phương sẽ làm nên điều kỳ diệu cho việc phục hồi kinh tế địa phương, cộng với việc du khách kết nối trở lại với thế giới bắt đầu từ văn hóa, lịch sử và tự nhiên của địa phương họ. Vì vậy, nếu bạn muốn đi du lịch sau Covid-19 thì nơi tốt nhất để bắt đầu chính là đất nước mình.

Mọi người sẽ ưu tiên du lịch nội địa hơn sau dịch Covid-19

Du lịch một mình

Covid-19 yêu cầu sự giãn cách xã hội và đã dẫn đến thay đổi từ các tour du lịch theo nhóm trong số các khách du lịch trẻ tuổi Trung Quốc sau khi nước này mở cửa lại biên giới. Trong đây, khách du lịch Trung Quốc có truyền thống thích đi du lịch theo nhóm lớn. Nhưng sau khi đại dịch xảy ra, các chuyến du lịch theo nhóm sẽ không còn là lựa chọn mà thay vào đó là du lịch một mình sẽ là xu hướng du lịch phổ biến hơn sau dịch Covid-19.

Du lịch gia đình, nhóm bạn

Gần đây, những gia đình và các nhóm bạn đã tách ra để đi du lịch cùng nhau hơn là đi du lịch theo đoàn lớn, nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan virus corona. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ thấy một loại bong bóng du lịch khác ở dạng du lịch theo nhóm. Bạn bè hay các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy an toàn hơn khi đi du lịch cùng nhau, thích chia sẻ chỗ ở và không gian trên phương tiện giao thông cùng nhau để giảm tối đa tiếp xúc với người khác và thực hành giãn cách xã hội.

Du lịch đường bộ

Du lịch đường bộ - road trip là xu hướng du lịch sau dịch Covid-19 sẽ phát triển mạnh mẽ. Những chuyến đi bằng ô tô, xe máy hoặc phương tiện giao thông đường bộ khác để khám phá đất nước với sự tự chủ và linh hoạt hoàn toàn sẽ là lựa chọn ngày càng tăng sau khi các hạn chế được dỡ bỏ.

Lý do đơn giản là du lịch bằng phương tiện cá nhân hay phương tiện đi thuê sẽ hấp dẫn hơn du lịch hàng không – phương tiện đi lại mang nhiều rủi ro khi chúng ta tiếp xúc với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Giá vé máy bay tăng cũng có thể là lý do khiến các chuyến du lịch đường bộ tăng lên. Vé máy bay có thể sẽ tăng khoảng 54% đối với du khách ở châu Á Thái Bình Dương. Vì vậy, khách du lịch sẽ xem road trip là sự thay thế rẻ và an toàn hơn so với du lịch bằng máy bay.

Du lịch đường bộ sẽ phát triển sau khi thế giới mở cửa trở lại

Du lịch kết hợp làm việc

Workations - Du lịch kết hợp với làm việc sẽ là xu hướng du lịch mới sau Covid-19. Workations là sự kết hợp của hai từ: Working (làm việc) và Vacation (kì nghỉ). Cho đến bây giờ, những ai không làm việc trong ngành dịch vụ thiết yếu đều đã dành một phần tư của năm 2020 để làm việc tại nhà. Và khi các văn phòng chưa thể mở cửa trở lại thì không gian làm việc sẽ được thay đổi bằng hình thức làm việc kết hợp với du lịch. Hình thức này sẽ phù hợp với những người làm việc trong môi trường mở, làm việc qua mạng hay có giờ làm việc linh động. Bạn vừa có thể vừa làm việc vừa được tận hưởng kỳ nghỉ của mình và vẫn đảm bảo giãn cách xã hội, giảm tiếp xúc với mọi người sau dịch Covid-19.

Du lịch chăm sóc sức khỏe

Covid-19 đã nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của sức khỏe và mọi người sẽ xem xét kế hoạch du lịch gắn với việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần. Ví dụ về du lịch sức khỏe như khóa yoga ở Indonesia hoặc những chương trình thải độc và trẻ hóa cơ thể ở Thái Lan. Trong những năm gần đây, nhu cầu về du lịch sức khỏe ngày càng tăng ở Ấn Độ, Trung Đông, Trung Quốc, Thái Lan và phần còn lại của châu Á Thái Bình Dương. Và Covid-19 chắc chắn sẽ là minh chứng tích cực cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Du lịch gần gũi với thiên nhiên

Các chuyến du lịch trong tương lai sẽ tập trung vào việc thoát khỏi các thành phố đông đúc và ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn. Sau Covid-19, khách du lịch sẽ lựa chọn các điểm đến trong tự nhiên như công viên quốc gia, sa mạc và các hòn đảo. Hình thức du lịch này cho phép họ vẫn tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội, cũng như khám phá và kết nối với thiên nhiên, điều mà nhiều người đã không được làm trong thời gian phong tỏa. Hơn nữa, những điểm đến như vậy thường ít du khách ghé thăm và điều này đã đáp ứng nhu cầu về những nơi ít đông đúc sau Covid-19 của khách du lịch.

Khách du lịch sẽ lựa chọn các điểm đến trong tự nhiên nhiều hơn.

Du lịch không tiếp xúc

Đây là một trong những xu hướng du lịch mới quan trọng nhất sẽ xuất hiện sau đại dịch. Chúng ta đã quen với việc giãn cách xã hội, tránh tiếp xúc cơ thể và ngành du lịch cũng vậy. Sự thay đổi ngay lập tức và rõ ràng nhất sẽ là chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán bằng thẻ và các phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Điều này là do mọi người không muốn trao đổi tiến giấy, tiền xu vì chúng dễ có nguy cơ lây nhiễm virus.

Giờ đây, từ việc kiểm tra tại sân bay cho đến khách sạn, chúng ta sẽ thấy các phương thức làm sạch nghiêm ngặt và tự động hóa trong toàn ngành du lịch để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa mọi người. Công nghệ sẽ mở đường với robot dọn dẹp; ứng dụng công nghệ cảm ứng như hộ chiếu và thẻ lên máy bay điện tử, vân tay không tiếp xúc, nhận dạng khuôn mặt. Kiểm tra sức khỏe cũng sẽ là chuẩn mực mới khi đi du lịch sau Covid-19. Chúng ta cũng sẽ thấy sự gia tăng về “quyền riêng tư du lịch”, sẽ có nhiều không gian cá nhân hơn ở các nơi như sân bay, khách sạn để giúp mọi người kiểm soát khoảng cách xã hội.

Chọn điểm đến sẵn sàng về y tế

Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã chứng kiến người dân trên toàn thế giới đấu tranh để có được sự chăm sóc yêu tế mà họ cần. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của một số nước đã phải chịu nhiều áp lực và phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt về y tế và các vật tư y tế quan trọng như thiết bị bảo vệ cá nhân, máy thở, khẩu trang. Điều này có thể tạo nên xu hướng du lịch sau đại dịch đó là khách du lịch sẽ ưa chuộng các điểm đến có cơ sở y tế hoặc cơ sở hạ tầng cao cấp hơn. Bởi nhờ đó, du khách sẽ yên tâm hơn khi gặp các tình huống khẩn cấp về y tế khi đến thăm địa điểm đó./.