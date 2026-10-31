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Sự kiện âm nhạc quốc tế tạo động lực mới cho ngành du lịch Indonesia

Thứ Bảy, 08:01, 31/10/2026
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VOV.VN - Tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế hay kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và giải trí văn hóa là một chiến lược của Indonesia nhằm thu hút thêm du khách quốc tế, bên cạnh việc quảng bá các danh thắng tự nhiên của nước này.

Chính phủ Indonesia, thông qua Bộ Du lịch nước này, đang nỗ lực phối hợp nhằm chuyển đổi hệ sinh thái các sự kiện âm nhạc quốc gia thành một động lực du lịch có giá trị cao và đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu, tận dụng thị trường tiêu dùng rộng lớn cùng vị trí chiến lược tại Đông Nam Á.

Người phát ngôn Bộ Du lịch Indonesia, bà Nia Niscaya, nhấn mạnh rằng các lễ hội và buổi hòa nhạc quốc tế đã vượt xa phạm vi giải trí đơn thuần, trở thành những chất xúc tác kinh tế mạnh mẽ giúp nâng tầm thương hiệu quốc gia của Indonesia trên trường quốc tế. Indonesia sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể trong việc thu hút các chuyến lưu diễn lớn trên thế giới. Dân số đông đảo, nhu cầu ngày càng tăng đối với các chương trình biểu diễn trực tiếp, cùng lượng du khách quốc tế đến Indonesia ngày càng đông, đã đưa quốc gia này thành điểm đến hấp dẫn đối với các đơn vị tổ chức hòa nhạc toàn cầu.

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Các sự kiện âm nhạc là cơ hội để Indonesia thu hút khách quốc tế và giới thiệu điểm đến với thế giới. Nguồn: Bộ Du lịch Indonesia

Để tối đa hóa tiềm năng này, chính phủ Indonesia đang triển khai các cải cách cơ cấu, bao gồm hệ thống cấp phép và các tiêu chuẩn minh bạch về chi phí vận hành, nhằm mang lại sự an tâm về mặt hành chính cho các đơn vị tổ chức. Bộ Du lịch Indonesia cũng đang khuyến khích các hiệp hội trong ngành phát triển các gói du lịch kết hợp âm nhạc, tích hợp vé xem biểu diễn với dịch vụ lưu trú, vận chuyển và tham quan nhằm gia tăng tác động kinh tế tại địa phương.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2026, Bộ Du lịch Indonesia cho biết 28 sự kiện thu hút tổng cộng 2,46 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Các sự kiện này đã tạo cơ hội tham gia cho hơn 7.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), tạo việc làm cho hơn 61.000 lao động trong lĩnh vực sáng tạo, đồng thời mang lại doanh thu kinh tế ước tính đạt 196,97 tỷ IDR (khoảng 11 triệu USD). Trong thời gian tới, Bộ Du lịch sẽ hỗ trợ tổ chức 45 sự kiện quy mô quốc gia và 94 sự kiện quốc tế trong nửa cuối năm 2026.

Bộ trưởng Du lịch Indonesia - bà Widiyanti Putri Wardhana cho biết nước này đã đón 10,58 triệu lượt khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026, tăng 5,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu năm nay, ngành du lịch đã mang về 8,43 tỷ USD doanh thu ngoại tệ.

Bà Widiyanti nhấn mạnh rằng ngành du lịch Indonesia cần điều chỉnh các hoạt động quảng bá và sản phẩm du lịch để phù hợp với những thay đổi của thị trường, trong đó tập trung vào các loại hình du lịch thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và du lịch biển.

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Ngành du lịch Indonesia "bội thu" sau concert của Kanye West

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Indonesia, buổi hòa nhạc của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tổ chức tại sân vận động ở Jakarta, Indonesia hôm 24/10 ước tính tạo ra doanh thu kinh tế 600 tỷ rupiah - tương đương khoảng hơn 33 triệu USD.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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