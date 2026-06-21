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Venice tiếp tục tăng phí để hạn chế tình trạng quá tải du lịch

Chủ Nhật, 08:01, 21/06/2026
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VOV.VN - Được áp dụng lần đầu vào năm 2024 đối với khách tham quan trong ngày, phí du lịch tại Venice (Italy) có thể sẽ tiếp tục tăng lên đáng kể trong tương lai gần.

Thị trưởng mới đắc cử của thành phố Venice (Italy) vừa công bố đề xuất tăng phí vào Venice cho khách tham quan trong ngày lên 50 EUR, với một số ngày nhất định trong năm. Đây là nỗ lực tiếp theo của thành phố nhằm hạn chế tình trạng quá tải du lịch, sau khi dữ liệu cho thấy mức phí hiện tại (5 EUR cho khách đặt trước ít nhất 4 ngày và 10 EUR cho đặt phút chót) không có tác dụng nhiều trong việc giảm bớt du khách.

Chính quyền thành phố Venice tin rằng việc tăng doanh thu từ thuế khách tham quan trong ngày có thể mang lại lợi ích cho người dân Venice. "Không có nhiều khác biệt giữa 5 EUR và 10 EUR. Nếu sự khác biệt lớn hơn, hiệu quả sẽ khác. Nếu số tiền này tăng lên, chúng tôi sẽ đầu tư để bù đắp chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu cho du lịch", ông Michele Zuin - ủy viên Hội đồng ngân sách của Venice cho biết.

venice tiep tuc tang phi de han che tinh trang qua tai du lich hinh anh 1
Khung cảnh tại Venice, Italy. Nguồn: Reuters

Năm 2026, loại thuế cho khách tham quan trong ngày được Venice áp dụng trong hơn 60 ngày, từ tháng 4 đến tháng 7, và được thực thi vào khung giờ cao điểm từ 8h30 sáng đến 16h chiều. Những người không phải trả loại thuế này bao gồm cư dân, du khách sinh ra ở Venice, sinh viên và người lao động, cũng như khách du lịch đã đặt phòng khách sạn hoặc chỗ ở.

Hiện nay du khách có thể "đặt trước" ngày tham quan Venice trên một nền tảng chuyên dụng. Lực lượng chức năng tại Venice sẽ kiểm tra mã QR tại các điểm quan trọng trong thành phố, chẳng hạn như bên ngoài ga xe lửa Santa Lucia. Du khách không trả phí hoặc không đăng ký miễn trừ có nguy cơ bị phạt từ 50 - 300 EUR.

Theo chính quyền thành phố Venice, năm nay là năm cuối cùng thử nghiệm mô hình thu phí với khách tham quan trong ngày, và biện pháp mới sẽ được đưa ra sau mùa hè. Thành phố Venice sẽ cân nhắc việc áp dụng phí này trong cả năm hay không, hoặc có thể áp dụng nhiều ngày hơn, chẳng hạn như Lễ hội Carnival Venice dịp đầu năm cũng rất đông đúc.

 

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch)
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