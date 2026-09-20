Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long gắn với Lễ hội Ok Om Bok 2026

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 là dịp giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, qua đó góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Giải đua ghe ngo chào mừng lễ hội Ok Om Bok Vĩnh Long năm 2025

Theo kế hoạch, Tuần lễ sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến thương mại và các chương trình giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, trong đó Lễ hội Ok Om Bok là một điểm nhấn quan trọng. Tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung tổ chức, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, Lễ hội Ok Om Bok, hay còn gọi là Lễ Cúng Trăng, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng trong năm. Lễ hội thể hiện sự gắn bó của con người với thiên nhiên, mùa màng và cộng đồng; đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những nghi lễ truyền thống, tiếng nhạc ngũ âm, các điệu múa, nghệ thuật dân gian và đặc biệt là đua ghe ngo đã tạo nên sắc màu riêng, giàu bản sắc cho đời sống văn hóa Nam Bộ.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long họp về công tác tổ chức lễ hội

Từ một lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, Ok Om Bok ngày nay được đông đảo người dân thuộc các dân tộc cùng tham gia, trở thành không gian giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ, trong đó có lễ hội Ok Om Bok tại Vĩnh Long, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015.

Việc tổ chức các hoạt động gắn với Lễ hội Ok Om Bok không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, mà còn giúp những giá trị ấy được giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách. Qua đó, văn hóa Khmer tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ và trở thành một sắc màu đặc sắc trong nền văn hóa thống nhất nhưng đa dạng của Việt Nam.

Thông qua Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương. Đây cũng là dịp để khẳng định giá trị của sự đa dạng văn hóa, nơi mỗi dân tộc với những phong tục, lễ hội và di sản riêng cùng góp phần làm nên diện mạo phong phú của văn hóa Việt Nam.