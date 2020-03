Vắng bóng khách sau lệnh tạm dừng hoạt động du lịch tại Lào Cai

Ngày 18/3, ngày đầu tiên tỉnh Lào Cai thực thi lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch, từ các điểm dừng chân nổi tiếng đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhỏ lẻ đều đồng loạt đóng cửa, theo đó du khách cũng vắng bóng.

Đền Bảo Hà đóng cửa dừng đón khách.

Tại chuỗi di tích quốc gia Đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) và Đền Cô Tân An (huyện Văn Bàn) – nơi hoạt động du lịch tâm linh sầm uất nhất của tỉnh chỉ còn lại người trông coi. Anh Nguyễn Xuân Chiến, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Đền Bảo Hà cho hay, khách tới đền chủ yếu là người Việt từ thập phương tới, những ngày trước vẫn còn khá đông, nhưng hôm nay chỉ còn lèo tèo một số đoàn đến.

Thông báo gửi tới du khách.

“Thực ra, do họ chưa biết thông tin nên mới tới, nhưng khi đến nơi thấy các địa chỉ đều treo biển dừng đón khách đều phải quay về hết”, anh Chiến cho biết.

Tại khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tính đến ngày 17/3, vẫn còn trên 300 du khách nước ngoài, nhưng hôm nay cơ bản đã về hết. Theo ông Nguyễn Xuân Trí- Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã Sa Pa, hôm nay vẫn có lác đác khách nước ngoài lên Sa Pa do họ chưa nắm được quy định, và tất cả các cơ sở cũng đều từ chối tiếp đón, nên khách quay đầu về xuôi luôn, ai chưa kịp về, huyện sẽ bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời tại khu vực cách ly.

“Huyện vẫn tiếp tục rà soát, tuyên truyền để các cơ sở nắm bắt thực hiện nghiêm theo lệnh của tỉnh. Hiện ở Sa Pa chỉ còn khoảng 50 khách nước ngoài thuộc diện đang phải cách ly thì vẫn ở lại thực hiện đủ 14 ngày. Còn khách nội địa thì từ lâu đã vắng, nhất là khoảng 10 ngày nay kể từ khi Sa Pa ghi nhận 2 ca người nước ngoài mắc virus đầu tiên”, ông Trí nói.

Cáp treo Fansipan ra thông báo đóng cửa đón khách.

Trên thực tế, từ trước khi UBND tỉnh Lào Cai ra lệnh tạm dừng du lịch, ngoại trừ số ít cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch nhỏ lẻ, nhiều nhà hàng, khách sạn lớn đã đóng cửa ngừng hoạt động vì lượng khách đến vắng vẻ, nguồn thu không bù nổi chi phí, cộng thêm việc phải giữ gìn thương hiệu.

Theo Đội An ninh – Công an thành phố Lào Cai, qua ghi nhận trong ngày 18/3 chỉ có duy nhất 02 khách nước ngoài tới Lào Cai bằng đường sắt do chưa cập nhật được thông tin. Kể từ ngày mai 19/3, đôi tàu khách cuối cùng chạy Hà Nội – Lào Cai và ngược lại cũng sẽ dừng hoạt động.

Khu vực cách ly người nước ngoài tại Sa Pa (ảnh: Tuấn Nguyễn)

Lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động, dịch vụ du lịch của UBND tỉnh Lào Cai có hiệu lực kể từ 0h ngày 18/3 đến hết 24h ngày 31/3/2020, áp dụng đối với tất cả hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh và hoạt động kinh doanh, đón khách sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường, xông hơi và massage, các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn./.