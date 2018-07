Vẻ đẹp của 19 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận

Tu viện Phật giáo trên núi Sansa, Hàn Quốc: Là các viện Phật giáo nằm rải rác trên núi ở các tỉnh phía bắc Hàn Quốc, Sansa gồm bảy ngôi đền nằm trên núi, có niên đại vào khoảng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9, cho thấy đặc trưng kiến trúc của Hàn Quốc như sân được bao bọc bởi 4 tòa nhà xung quanh. Những tu viện trên núi này là địa điểm linh thiêng cho đức tin và thực hành tôn giáo hàng ngày cho đến nay. Nhà thờ Naumburg, Đức: Nhà thờ Naumburg nằm về phía đông của Thuringian Basin được xây dựng từ năm 1028 với lối kiến trúc thời Trung cổ, tổng hợp của cấu trúc La Mã và Gothic. Dàn hợp xướng và các tác phẩm điêu khắc có kích thước như ngoài đời là những kiệt tác của xưởng điêu khắc mà ngày nay được biết dưới cái tên là “Bậc thầy Namburg”. Phạm Tịnh Sơn - Trung Quốc: Với độ cao trải từ 500 đến 2.750m so với mực nước biển, núi Phạm Tịnh Sơn, nằm trong dãy núi Ngũ Lăng ở tỉnh Quý Châu (Tây Nam Trung Quốc) là đạo tràng nổi tiếng của các Phật tử. Núi vốn là đảo đá vôi biến chất là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật còn lại từ cách đây 65 đến 2 triệu năm. Ivrea, Italy: Thành phố này được thiết kế bởi những kiến trúc sư và những nhà hoạch định đô thị hàng đầu Italy từ những năm 1930 - 1960. Đây là thành phố công nghiệp trong vùng Piedmont thế kỷ 21, phản ánh tầm nhìn về mối quan hệ giữa sản xuất công nghiệp và kiến trúc đô thị. Thành phố cổ Qalhat, Oman: Nằm ở vùng phía đông bờ biển Sultanate, thành phố này được bao xung quanh bằng một bức tường cổ. Vào khoảng giữa thế kỷ 11 đến thế kỷ 15, Qalhat là một thành phố cảng chính của vùng A-rập. Những dấu tích còn lại đến ngày nay chính là sự kết nối giao thương giữa vùng bờ biển đông A-rập, Đông châu Phi, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Địa điểm khảo cổ Thimlich Ohinga, Kenya: Khu vực này nằm về phía tây bắc thị trận Migori, trong vùng hồ Victoria, có tường thành bằng đá khô. Đây cũng là một pháo đài phục vụ cho cộng đồng và chăn nuôi. Ohinga (nghĩa là định cư) còn là nơi được bảo tồn tốt nhất trong khu vực này. Thimlich Ohinga là thí dụ điển hình về những vách tường lớn do những cộng đồng du mục đầu tiên trong lưu vực hồ Victoria xây dựng. Địa điểm khảo cổ Hedeby, Đức: Là phần còn lại của một thị trấn thương mại với các dấu vết của đường, tòa nhà, nghĩa trang và bến cảng, điểm khảo cổ Hedeby có tuổi đời từ 2.000 năm trước công nguyên. Nơi đây đã trở thành một địa điểm quan trọng của kinh tế, xã hội, lịch sử châu Âu trong thời đại Viking. Khu săn bắn Aasivissuit–Nipisat, Greenland: Đây là nơi từng chứng kiến sự phát triển và sáng tạo của con người khoảng 4.200 năm trước, từ thuở sơ khai. Các vùng ở Bắc cực thuộc về người Inuit và có chứa các di tích khảo cổ từ thời kì lịch sử của họ. Ốc đảo Al-Ahsa, A- rập Saudi: Ốc đảo Al-Ahsa nằm ở phía đông bán đảo A-rập, là nơi tập hợp vườn thực vật, kênh rạch, giếng, suối, một hồ thoát nước, cùng với những tòa nhà cổ. Không chỉ vậy, nơi đây cũng có các công trình xây dựng đô thị, và một số điểm khảo cổ, cho thấy sự có mặt của con người ở vùng Vịnh kể từ thời kỳ đồ đá mới đến nay. Đây cũng là ốc đảo lớn nhất thế giới với khoản 2,5 triệu cây cọ. Quần thể kiến trúc và trang trí nghệ thuật Victorian Gothic ở Mumbai: Hàng loạt các tòa nhà dọc theo bờ biển Ả rập đã được công nhận di sản thế giới. Thành phố Caliphate của Medina Azahara, Tây Ban Nha: Là một kiến trúc có niên đại từ thế kỉ thứ 10, thành phố Caliphate từng là nơi ở của đế chế Caliphate của Cordoba. Nơi đây bị bỏ lại sau cuộc nội chiến, hiện nó vẫn giữ được hệ thống cầu, đường, hệ thống nước và rất nhiều trang trí cổ xưa. Núi Barberton Makhonjwa: Vùng núi này nằm về phía đông bắc Nam Phi, khu vực này bao gồm 40% đá Barberton Greenstone, một trong những cấu trúc địa chất cổ xưa nhất trên thế giới. Barberton còn chứa đựng thành phần đá núi lửa với niên đại khoảng 3,6 đến 3,25 tỷ năm, khi lục địa đầu tiên bắt đầu hình thành trên trái đất. Công viên Quốc gia Chiribiquete – vùng đất của báo gấm, Colombia: Là nơi tập trung sự đa dạng thực vật lớn của vùng Amazon, nó còn nổi tiếng với các thành tạo đá tuyệt đẹp, Chiribiquete trở thành công viên quốc gia từ năm 1989. Công viên cũng có dấu hiệu sự xuất hiện của con người với hơn 75 nghìn bức tranh, trải suốt chiều dài 20 nghìn năm lịch sử, tại 60 nơi trú ẩn trong hang đá. Kiến trúc Thiên chúa giáo ẩn giấu tại Nagasaki, Nhật Bản: Nằm ở phía tây bắc của hòn đảo Kyushu, nơi này có 10 ngôi làng, lâu đài Hara và một ngôi nhà thờ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Đây là địa điểm phản ánh dấu tích sớm nhất của những người Thiên chúa giáo đầu tiên đến định cư tại Nhật Bản. Göbekli Tepe (Thổ Nhĩ Kỳ): Thuộc dãy núi Germuş về phía đông nam Anatolia, Göbekli Tepe lưu giữ những kiến trúc cổ hình tròn và hình chữ nhật, do những người thợ săn xây dựng vào khoảng giữa năm 9.600 đến 8.200 trước Công nguyên. Những di tích này xây dựng được sử dụng liên quan đến các nghi thức tang lễ. Pimachiowin Aki, Canada: Là một khu rừng có các con sông chảy qua, cùng với rất nhiều hồ, đầm lầy và rừng phương bắc, Pimachiowin Aki (Mảnh đất cung cấp sự sống) nơi cư trú của người Anishinaabeg, một tộc người bản địa sinh sống bằng nghề câu cá, săn bắn và hái lượm. Đây cũng là vị trí giao thoa của bốn cộng đồng Anishinaabeg sống dọc theo các triền sông. Núi lửa Chaîne des Puys, Pháp: Nằm giữa nước Pháp, dãy núi lửa Chaîne des Puys là kết quả của sự hình thành dãy núi Alps 35 triệu năm trước. Các đặc điểm địa chất ở di sản này chứng minh cho sự rạn nứt của lớp vỏ lục địa, cho phép magma từ dưới tầng sâu trồi lên, dẫn đến hiện tượng nâng bề mặt trái đất. Thung lũng Tehuacán-Cuicatlán, Mexico: Là vùng đất khô cằn hay bán khô cằn thuộc khu vực Trung Mỹ với đa dạng sinh học phong phú nhất khu vực. Khu vực này xương rồng có một số lượng lớn xương rồng mọc, trong đó có một số loại có nguy cơ biến mất trên thế giới. Đây cũng là nơi có hệ thống cung cấp nước hoàn chỉnh, với kênh, giếng, cống dẫn nước và đập lâu đời nhất ở lục địa này. Thung lũng sông Bikin, Nga: Là một phần mở rộng nối tiếp khu vực miền Trung Sikhote - Alin hiện tại, thung lũng sông Bikin được ghi vào danh sách Di sản Thế giới năm 2001. Khu vực này có diện tích 1.160.460 ha, lớn gấp 3 lần diện tích hiện tại, có một só loài động vật quý hiếm như sói, chồn, hổ Amur, nai Siberia.

