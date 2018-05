Vẻ đẹp kỳ thú trên cung đường sắt qua đèo Hải Vân

Hải Vân là con đèo hiểm trở bậc nhất trên con đường thiên lý bắc nam từ xưa. Đây cũng là một vị trí địa lý hiểm yếu do kiến tạo địa chất của dãy núi cắt ngang đất nước từ biên giới phía tây tới sát biển phía đông. Đèo Hải Vân có chiều dài 21km, với đỉnh cao nhất là 496m so với mực nước biển. Giao thông qua đèo Hải Vân khó khăn đối với đường bộ và đường sắt do địa hình hiểm trở.