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Vì sao lượng khách Ba Lan đến Việt Nam tăng trưởng bứt phá?

Thứ Bảy, 06:01, 12/09/2026
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VOV.VN - Giữa bất ổn toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hội tụ đủ lợi thế: Khí hậu nhiệt đới lý tưởng, đảm bảo an ninh an toàn và hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện. Điều này phù hợp với sự dịch chuyển xu hướng du lịch khi khách Ba Lan tìm kiếm các điểm đến an toàn, mới mẻ ở châu Á.

Thị trường Ba Lan là một trong những nguồn khách tăng trưởng ổn định của ngành du lịch Việt Nam thời gian gần đây. Sau 8 tháng năm 2026, lượng khách Ba Lan đến Việt Nam đã đạt trên 64.900 lượt, tăng trên 50% so với cùng kỳ.

Theo dữ liệu của Công ty Vietluxtour, mùa du lịch inbound 2026 - 2027 sắp tới (từ cuối tháng 10/2026 đến tháng 4/2027) dự báo tiếp tục là giai đoạn bận rộn với thị trường Ba Lan. Tần suất chuyến bay dự kiến duy trì, hoặc tăng nhẹ khoảng 10-15% số lượng chuyến bay charter so với mùa trước. Theo kịch bản này, dự báo khách Ba Lan đến Việt Nam năm nay sẽ vượt mức năm 2025, do lượng khách Ba Lan sau 8 tháng đã đạt gần 90% cả năm 2025 (72.900 lượt), dù chưa bước vào mùa cao điểm du lịch cuối năm.

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Biểu đồ số lượng du khách Ba Lan đến Việt Nam trong năm 2025 và 2026. Nguồn: Cục Thống kê

Riêng tại Phú Quốc, những năm qua thị trường Ba Lan đang nổi lên mạnh mẽ, không còn là phân khúc ngách mà đã dần hình thành dòng khách nghỉ dưỡng theo mùa. Chính sách miễn thị thực cùng với các chuyến bay trực tiếp từ châu Âu đến Phú Quốc tạo động lực quan trọng giúp điểm đến này dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn. Nhiều khách du lịch Ba Lan coi Phú Quốc là cửa ngõ đầu tiên tại Việt Nam, sau đó ghé thăm những địa điểm khác như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM rồi mới trở về nước.

"Mùa đông lạnh giá tại Ba Lan trùng với giai đoạn đẹp nhất của Phú Quốc với thời tiết ôn hòa, đó là yếu tố rất thuận lợi. Chúng tôi cũng ghi nhận triển vọng của thị trường này trong mùa 2026 - 2027, dự kiến khách Ba Lan tập trung từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, chủ yếu tìm kiếm các kỳ nghỉ biển, khí hậu ấm áp và dịch vụ resort trọn gói.

Sản phẩm nghỉ dưỡng biển, ngắm hoàng hôn bên bờ cát và hệ thống tiện ích của resort phù hợp với nhu cầu của khách Ba Lan, đặc biệt là các kỳ nghỉ dài ngày. Nhìn chung, mùa cao điểm sắp tới của Phú Quốc có nhiều tín hiệu khả quan nhờ chính sách thị thực thuận lợi, sự mở rộng của các đường bay quốc tế và loạt charter, cùng sức hút ngày càng tăng của điểm đến", ông Andy Nguyễn - đại diện khu nghỉ dưỡng Sunset Beach Resort & Spa tại Phú Quốc cho biết.

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Du khách Ba Lan trải nghiệm tại Phú Quốc. Nguồn: Sunset Beach Resort & Spa

Khai phá tiềm năng thị trường khách Ba Lan

Về triển vọng đón khách Ba Lan, các đơn vị lữ hành cho biết vẫn duy trì kế hoạch bay charter trong thời gian tới. Các chuyến bay charter từ thủ đô Warsaw (WAW) và thành phố Katowice (KTW) của Ba Lan đến Phú Quốc và Cam Ranh vẫn là động lực chính. Ngoài ra, hãng hàng không LOT Polish Airlines dự kiến mở đường bay thẳng thường lệ chặng Warsaw - Hà Nội (WAW - HAN) từ tháng 3/2027, với tần suất 3 chuyến/tuần, mở ra cơ hội giúp Việt Nam ngày càng thu hút du khách từ Ba Lan cũng như các thị trường Đông Âu lân cận.

"Những phản hồi của khách Ba Lan đều rất tích cực, họ ấn tượng về Việt Nam, đặc biệt về bãi biển, con người, văn hoá ẩm thực vùng miền Phú Quốc, Tây Nam Bộ, Hà Nội, Hội An... Ngoài ra, sự xuất hiện ngày càng nhiều các khách sạn, resort đẹp, đạt tiêu chuẩn thế giới, cùng với sự thuận tiện trong việc bay thẳng đến Việt Nam và chính sách miễn thị thực cho khách Ba Lan đã tạo thuận lợi để khai thác thị trường du lịch này", ông Bùi Tiến Đức - đại diện một đơn vị chuyên đón khách Ba Lan cho biết.

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Chuyến bay từ Ba Lan do hãng hàng không LOT Polish Airlines khai thác đến Phú Quốc

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour cho biết, sau chuyến du lịch Việt Nam, du khách Ba Lan thường ấn tượng nhiều nhất với tính nguyên bản của văn hóa bản địa và giá trị trải nghiệm vượt trội so với chi phí bỏ ra. Họ đặc biệt đánh giá cao sự an toàn, lòng hiếu khách và nền ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Về điểm đến, đặc thù của khách Ba Lan là tránh rét vào mùa đông, có thời gian lưu trú dài ngày (trung bình từ 10 - 14 ngày); ưu tiên chọn các hành trình nghỉ dưỡng biển kết hợp khám phá di sản. Tính riêng Vietluxtour, các dòng sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp 4-5 sao tại vùng biển phía Nam và các tour vệ tinh khám phá Đồng bằng sông Cửu Long, hoặc city tour TP.HCM... là những sản phẩm "đắt khách" với thị trường Ba Lan. Các điểm đến ven biển được du khách Ba Lan ưu tiên hàng đầu hiện nay là Phú Quốc, Nha Trang và Phan Thiết.

Theo các chuyên gia, với thị trường Ba Lan, việc tối ưu hóa công tác đón tiễn, đa dạng hóa các gói dịch vụ tại điểm đến là cần thiết để đón đầu dòng khách đang tăng trưởng tích cực, đảm bảo dịch vụ thông suốt ngay cả trong những giai đoạn cao điểm. Phát triển thị trường Đông Âu nói chung và Ba Lan nói riêng bằng chiến lược cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, thay vì cạnh tranh về giá. Nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp lữ hành, hàng không, các địa phương và đơn vị quản lý điểm đến, thị trường khách Ba Lan sẽ mang lại nhiều giá trị kinh tế lớn cho ngành du lịch Việt Nam.

Hải Nam/VOV.VN
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