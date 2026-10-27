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Vì sao nền tảng du lịch Booking.com bị điều tra tại châu Âu?

Thứ Ba, 08:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu nhằm vào các quảng cáo giả mạo, như các chỗ nghỉ không tồn tại, vấn đề gian lận mạo danh và các dịch vụ lưu trú không tuân thủ quy định; cũng như làm rõ trách nhiệm của Booking.com trong việc xử lý các vấn đề trên nền tảng này.

Trong thông báo trên website, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ xem xét nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com về khả năng vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào 3 vấn đề: Các quảng cáo gian lận, lừa đảo mạo danh và các dịch vụ lưu trú không tuân thủ quy định; rủi ro lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân (phishing) lợi dụng dữ liệu đặt phòng và thông tin khách hàng của Booking.com; vấn đề danh sách được trả tiền để ưu tiên hiển thị nhưng không gắn nhãn quảng cáo rõ ràng.

vi sao nen tang du lich booking.com bi dieu tra tai chau Au hinh anh 1
Ảnh minh họa

Theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), người dùng có quyền biết rõ tổ chức đứng sau chi trả cho quảng cáo, lý do xuất hiện của các kết quả này, cũng như cách thức tùy chỉnh các cài đặt hiển thị liên quan. Nếu thiếu các yếu tố nhận diện này, người dùng sẽ không thể phân biệt được một kết quả nổi bật là do phù hợp với nhu cầu của họ, hay do nhà cung cấp chỗ ở đã trả tiền để hiển thị ưu tiên.

Nếu được cơ quan chức năng chứng minh, những thiếu sót của nền tảng trực tuyến có thể vi phạm một số điều khoản trong Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Theo đó, các nền tảng trực tuyến lớn và công cụ tìm kiếm phải xác định, phân tích, đánh giá và giảm thiểu rủi ro hệ thống. Một điều khoản khác yêu cầu các nhà cung cấp nền tảng trực tuyến phải đảm bảo rằng người dùng có thể nhận diện rõ ràng các quảng cáo và thông tin về chúng.

Bà Henna Virkkunen - Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết: "Người dân phải được bảo đảm quyền đặt chuyến du lịch mà không lo sợ bị lừa đảo. Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số quy định rõ ràng trách nhiệm của các nền tảng trong việc giải quyết những rủi ro này, và chúng tôi phải đảm bảo rằng nền tảng đặt phòng hàng đầu châu Âu thực hiện nghiêm túc những trách nhiệm đó".

Hãng tin Reuters dẫn lời đại diện Booking.com cho biết đơn vị đang hợp tác một cách tích cực với Ủy ban châu Âu. Theo Reuters, các nền tảng trực tuyến lớn được yêu cầu phải có nhiều hành động hơn nữa để giải quyết nội dung bất hợp pháp và có hại trên các trang web của họ, theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), nếu vi phạm sẽ có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu.

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Khuôn khổ nào cho các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới?

VOV.VN - Cùng với yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới.

PV/VOV.VN (tổng hợp)
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