Việt Nam đón gần 20 triệu du khách quốc tế sau 10 tháng, tăng 13,8% so với cùng kỳ

Du lịch Việt Nam đã chào đón 1,854 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10/2026, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,535 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không khoảng 16,253 triệu lượt người, chiếm 83,2% tổng lượng khách quốc tế đến; bằng đường bộ đạt 3,027 triệu lượt người, chiếm 15,5% và bằng đường biển đạt 255,2 nghìn lượt người, chiếm 1,3%.

Trong số các thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam sau 10 tháng năm 2026, Trung Quốc là thị trường đứng đầu với gần 4,386 triệu lượt khách; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc (3,37 triệu lượt), Nga (1,254 triệu lượt), Đài Loan (Trung Quốc, 1,073 triệu lượt), Hoa Kỳ (808,7 nghìn lượt)...

Tàu biển đưa du khách quốc tế đến Khánh Hòa hôm 28/10. Nguồn: Tân Cảng - Petro Cam Ranh

Hiện nay, châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, với khoảng 14,61 triệu lượt khách, chiếm hơn 74% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng. Với khu vực khác, nổi bật là thị trường khách Nga đạt mức 250% so với cùng kỳ năm 2025, với con số kỷ lục 1,254 triệu lượt. Đây là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 10 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng vẫn duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ, như Philippines (579,2 nghìn lượt, tăng 52,4%), Ấn Độ (744,6 nghìn lượt, tăng 29,5%), Australia (543 nghìn lượt, tăng 21,3%), Singapore (387,6 nghìn lượt, tăng 28,9%)... góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế của du lịch Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2026, một số thị trường khách quốc tế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Hàn Quốc, Tây Ban Nha.