Việt Nam đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế sau 5 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2023 ước đạt 916,3 nghìn lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước và gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tổng số gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 4 triệu lượt người, chiếm 88% lượng khách quốc tế đến Việt Nam; bằng đường bộ đạt 503,2 nghìn lượt người, chiếm 10,9%; bằng đường biển đạt 50,9 nghìn lượt người, chiếm 1,1%.

Khách quốc tế tham quan tại Việt Trì, Phú Thọ.

Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam là từ châu Á, với 3,4 triệu lượt sau 5 tháng đầu năm. Trong đó thị trường Hàn Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất, với hơn 1,31 triệu lượt; khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt gần 398.900 lượt. Một số nước châu Á có lượng khách đáng kể tới Việt Nam sau 5 tháng là Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia và Singapore, tổng cộng 5 thị trường đóng góp 922.000 lượt khách.

Sau 5 tháng, đã có hơn 621.100 lượt khách châu Âu đến Việt Nam. Trong đó từ Vương quốc Anh chiếm tỉ trọng lớn nhất với 113.800 lượt, tiếp đó là Pháp với 95.800 lượt, Đức với 89.200 lượt. Ở khu vực khác, các thị trường đáng chú ý là Mỹ với hơn 307.000 lượt khách; Australia với 157.500 lượt khách tới Việt Nam sau 5 tháng đầu năm.

Ở trong nước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 268.300 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 40,3%; Cần Thơ tăng 27,2%; Đồng Nai tăng 23,6%; TP.HCM tăng 23,4%; Quảng Ninh tăng 21,8%; Hải Phòng tăng 14,4%; Hà Nội tăng 11,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 11.600 tỷ đồng, tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ. Doanh thu 5 tháng đầu năm 2023 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng gấp 3,5 lần; Hải Phòng gấp 3,2 lần; Hà Nội gấp 3 lần; Bình Thuận tăng 75,2%; Khánh Hòa tăng 71,5%; TP.HCM tăng 43,5%; Cần Thơ tăng 32,6%; Quảng Ninh tăng 28,6%; Lâm Đồng tăng 18,7%./.