Sự kiện thu hút 30 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và khoảng 160 đại biểu doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phiên kết nối B2B. Chương trình cũng giới thiệu tài nguyên du lịch, sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc, chính sách thị thực, ưu đãi và mạng lưới đường bay của Vietnam Airlines.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định du lịch không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là nhịp cầu kết nối con người, văn hóa, tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai

Việc lãnh đạo cấp cao hai nước chính thức khởi động “Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027” vào tháng 4/2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác du lịch mới, sâu rộng và hiệu quả hơn. Sự kiện tại Bắc Kinh là hoạt động thực tế nhằm đưa các cam kết hợp tác thành các kết nối doanh nghiệp và sản phẩm du lịch cụ thể.

Về định hướng phát triển, bà Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

“Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đây là một định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy và tầm nhìn mới của Việt Nam về vai trò của du lịch đối với phát triển đất nước”, bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh.

Bà cho biết Việt Nam hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến chất lượng cao, an toàn, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa và trải nghiệm. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam và Trung Quốc mở rộng hợp tác về phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá điểm đến.

Về chính sách cụ thể, bà cho biết Việt Nam đã triển khai chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa, bên cạnh chính sách miễn thị thực tại Phú Quốc và thị thực điện tử. Việt Nam hiện có khoảng 50 đường bay thẳng kết nối 5 sân bay Việt Nam với 24 thành phố Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi khách và mở rộng các chương trình tour.

Bà cũng khẳng định Việt Nam cam kết lấy chất lượng dịch vụ, sự an toàn và sự hài lòng của du khách làm thước đo phát triển; đồng thời sẵn sàng phối hợp với đối tác Trung Quốc trong trao đổi thông tin, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định hợp tác văn hóa, du lịch là cầu nối quan trọng cho giao thương, đầu tư và là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Đại sứ cho rằng hoạt động lần này góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phục vụ xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện

Đại sứ đánh giá việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh sẽ là cơ hội để giới thiệu đến công chúng Trung Quốc những điểm đến hấp dẫn, an toàn, cùng những nét văn hóa tiêu biểu của đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, tổ chức hoạt động xúc tiến văn hóa – du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Trung Quốc đến Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Trung Quốc là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam, với gần 4,4 triệu lượt khách. Ngày 12/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 325/NQ-CP về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam, áp dụng đến 31/12/2027, được xem là cú hích quan trọng cho dòng khách và hợp tác du lịch song phương.

Việc nới lỏng chính sách thị thực cho du khách Trung Quốc, cùng các ưu đãi mới, được doanh nghiệp lữ hành nước này đánh giá là một trong những thành quả nổi bật của hợp tác du lịch hai nước. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp hai bên tiếp tục thiết kế sản phẩm, mở rộng tuyến du lịch và đưa hợp tác Việt Nam – Trung Quốc vào thực chất.

Ông Từ Kinh Nghi, thành viên Hiệp hội Du lịch Bắc Kinh, nhấn mạnh: “Việc nới lỏng visa cho du khách Trung Quốc, hoặc tăng thêm các ưu đãi, là một trong những thành quả lớn nhất mà các doanh nghiệp lữ hành cảm nhận được. Là doanh nghiệp lữ hành Bắc Kinh, hiện chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm và thiết kế những tuyến du lịch mới sẽ đưa ra trong năm 2027. Chúng tôi sẽ gói ghém những thông tin du lịch mới thu được tại hội nghị lần này, từ đó thiết kế ra những tuyến du lịch mới hơn”.