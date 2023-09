Việt Nam trong top 20 điểm đến hàng đầu thế giới mùa hè 2023

Công ty phân tích dữ liệu du lịch ForwardKeys vừa công bố các xu hướng du lịch hàng không toàn cầu trong mùa hè năm nay, dựa vào lượng đặt vé trên các chuyến bay từ ngày 1/7 đến 31/8. Trong khoảng thời gian này, lượng vé máy bay toàn cầu đã cao hơn 31% so với cùng kỳ năm 2022 và kém 23% so với mức năm 2019.

Xét về lượng vé trên các chuyến bay thường lệ, Mỹ là nơi đón nhiều du khách nhất, chiếm 11% tổng lượng khách du lịch hàng không toàn cầu trong mùa hè. Xếp sau Mỹ lần lượt là Tây Ban Nha, Anh, Italy, Nhật Bản, Pháp, Mexico, Đức, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong danh sách này, Việt Nam xếp thứ 19, sau Hàn Quốc và trên Thụy Sĩ.

Khách quốc tế tham quan TP.HCM tháng 9/2023.

Theo thống kê của ForwardKeys, lượng khách đến Việt Nam bằng đường hàng không trong mùa hè này chỉ thấp hơn 28% so với trước dịch Covid-19 và bằng 112% so với cùng kỳ năm 2022.

Thống kê của phía Việt Nam cho thấy, tháng 7 và tháng 8 vừa qua ngành du lịch Việt Nam phục hồi đáng kể về khách quốc tế, với khoảng 2,25 triệu lượt khách (bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó khách đến bằng đường hàng không khoảng 1,97 triệu lượt (bằng 88% so với cùng kỳ năm 2019).

ForwardKeys cho rằng các điểm đến ven biển có xu hướng phục hồi nhanh hơn, nhất là những bãi biển nhiệt đới ấm áp. Trong bảng xếp hạng các điểm đến mùa hè có tỉ lệ phục hồi cao nhất so với năm 2019, những điểm du lịch biển chiếm ưu thế như Costa Rica, Colombia, Jamaica, Puerto Rico, Argentina, Hy Lạp, Tanzania, Bahamas, Mexico. Những điểm đến vùng Caribe và vịnh Mexico được hưởng lợi nhờ du khách Mỹ - là nguồn khách du lịch quốc tế bằng đường hàng không lớn nhất trong hè này.

Chuyên gia Olivier Ponti từ ForwardKeys nhận định lạc quan về sự phục hồi của ngành du lịch hàng không trong thời gian tới: “Lượng đặt vé máy bay toàn cầu trong 3 tháng cuối năm chỉ còn kém 4% so với năm 2019, còn trong 3 tháng đầu năm 2024 đã vượt 3% so với cùng kỳ năm 2019. Hứa hẹn lớn nhất trong quý 4 năm nay là khu vực Trung Đông, nơi lượng đặt vé máy bay tăng 37% so với năm 2019, tiếp theo là khu vực Trung Mỹ tăng 33% và vùng Caribe tăng 24%”.