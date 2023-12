Sau kỳ SEA Games 31 rất thành công trên sân nhà, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh ở SEA Games 32 tổ chức trên đất Campuchia. Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 355 huy chương các loại, trong đó 136 HCV để dẫn đầu toàn đoàn một cách tuyệt đối, hơn đoàn đứng vị trí thứ hai là Thái Lan tới 28 HCV.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games ở ngôi cao nhất. Trước đó, ở kỳ SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng xuất sắc đứng đầu với 205 HCV, 125 HCB và 116 HCĐ. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, Đoàn Thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn khi SEA Games tổ chức trên sân khách và là lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Ở kỳ đại hội tổ chức tại Campuchia, nhiều môn thể thao Olympic, thế mạnh của Việt Nam không được tổ chức hoặc chỉ được đăng ký thi đấu với 70%, cộng thêm với lịch thi đấu ở nhiều môn không thuận lợi, nhưng các vận động viên của chúng ta vẫn xuất sắc giành HCV và còn phá đến 14 kỷ lục của Đại hội.

ĐT nữ Việt Nam đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, chiến thắng Covid-19, chiến thắng đối thủ và chiến thắng cả chính bản thân mình để giành được tấm vé dự World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử.

Lá thăm may rủi đã đưa ĐT nữ Việt Nam rơi vào bản tử thần cùng với ĐT nữ Mỹ, ĐT nữ Hà Lan và ĐT nữ Bồ Đào Nha. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thua 0-3 trước đương kim vô địch ĐT nữ Mỹ trong trận ra quân. Tiếp đó, đại diện đến từ Đông Nam Á thua 0-2 trước Bồ Đào Nha và kết thúc vòng bảng bằng trận thua 0-7 trước ĐT nữ Hà Lan.

Cho dù ĐT nữ Việt Nam không giành được điểm số nào, cũng không ghi được bàn thắng và để lọt lưới tới 12 bàn sau 3 trận đấu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn xứng đáng nhận được những lời khen vì đã chiến đấu với tinh thần rất cao. Dù thua kém về thể hình, thể lực và trình độ, nhưng các “cô gái kim cương” vẫn cho thấy được bản lĩnh, tinh thần của người phụ nữ Việt Nam.

U23 Việt Nam sang Thái Lan tranh tài ở giải U23 Đông Nam Á 2023 với tư cách là đương kim vô địch. Với dàn cầu thủ trẻ, U23 Việt Nam thực sự đã gặp khó khăn dù chỉ nằm cùng bảng với U23 Lào và U23 Philippines. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thắng U23 Lào 4-1 ở trận ra quân, sau đó thắng 1-0 trước U23 Philippines để giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Ở vòng bán kết, U23 Việt Nam đã thắng đối thủ U23 Malaysia với tỉ số 4-1, tỉ số mà ít người nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra.

Trong trận chung kết, U23 Việt Nam gặp đối thủ duyên nợ U23 Indonesia, đội đã loại chủ nhà U23 Thái Lan ở bán kết. Trận chung kết diễn ra rất căng thẳng và kịch tính, nhưng lại không ghi được bàn thắng nên phải bước vào loạt sút luân lưu.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chơi tốt giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia với tỉ số 6-5, qua đó giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Đây là danh hiệu thứ 2 liên tiếp của U23 Việt Nam, trước đó 1 năm, HLV Đinh Thế Nam cũng đã giúp U23 Việt Nam vô địch trên đất Campuchia.

Mùa giải V-League 2023/2024 là mùa giải đánh dấu bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng VPF đã quyết định tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp vắt qua 2 năm.

Mùa giải 2023/2024 được tổ chức từ mùa thu 2023 và khép lại vào mùa hè 2024 giống như các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, La Liga và các giải hàng đầu thế giới khác. Điều này giúp cho bóng đá Việt Nam hội nhập với bóng đá thế giới, giúp cho các đội trẻ cũng như ĐT Việt Nam có dịp thi đấu, cọ xát với những đối thủ mạnh trên toàn thế giới.

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch thi đấu thì mùa bóng 2023/2024 cũng là mùa giải đầu tiên mà công nghệ VAR chính thức được áp dụng thử nghiệm tại V-League. Đây là bước ngoặt mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam, bởi điều này cho thấy, chúng ta đang bắt kịp xu thế của bóng đá thế giới.

Quan trọng nhất, khi có VAR, công tác trọng tài sẽ được đảm bảo, tránh mắc những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng kết quả trận đấu. Từ đó, các đội bóng tham dự giải sẽ nhận được sự công bằng, thi đấu sòng phẳng hơn.

CLB CAND sau khi giành vé lên chơi ở V-League 2023 đã quyết định đổi tên thành CLB CAHN. Mặc dù là tân binh, nhưng đội bóng ngành công an đã mua sắm rất mạnh tay để nâng cấp đội hình. CLB CAHN biến thành ĐT Việt Nam thu nhỏ, khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Với đội hình chất lượng, ngay ở mùa giải đầu tiên, CLB CAHN đã lật đổ sự thống trị của Hà Nội FC để lên ngôi vô địch V-League 2023. Đội bóng ngàng công an có cùng 38 điểm so với Hà Nội FC, nhưng vô địch do hơn chỉ số phụ.

Chức vô địch V-League 2023 giúp CLB CAHN thiết lập thành tích ấn tượng, đó là vừa thăng hạng sau đó vô địch luôn sân chơi cao nhất Việt Nam. Cách đây đúng 20 năm, HAGL cũng làm điều tương tự khi vô địch V-League sau khi vừa mới lên hạng.

Ngày 31/1/2023, mối lương duyên của HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam chính thức khép lại. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định không gia hạn hợp đồng, HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

Trong 5 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ông giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân ở U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 18 và giành chức vô địch AFF Cup 2018; 2 lần liên tiếp giành HCV SEA Games. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam đã lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HLV Park Hang Seo có tổng cộng 82 trận dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam (30 trận với U23) trong quãng thời gian làm việc ở Việt Nam. Trong đó, có 43 chiến thắng (18 trận với U23), 19 trận hòa (7 trận với U23) và 20 lần nhận thất bại (5 trận với U23).

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau khi chia tay HLV Park Hang Seo, VFF đã ký hợp đồng với HLV Philippe Troussier, người có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và đã từng dẫn dắt U18 Việt Nam.

Ông Philippe Troussier là nhà cầm quân đã giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện các đội bóng ở khắp các châu lục. Sau khi ký hợp đồng với VFF, nhà cầm quân người Pháp đã thay đổi lối chơi của ĐT Việt Nam từ đá phòng ngự phản công sang tấn công, chú trọng tới khâu kiểm soát bóng.

Sau khi bị lùi lịch tổ chức 1 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã tổ chức thành công ASIAD 19 tại Hàng Châu. Nước chủ nhà không những làm tốt công tác tổ chức mà ở khía cạnh chuyên môn, họ cũng thể hiện sự thống trị của mình. Kết thúc đại hội, Đoàn Thể thao Trung Quốc giành 201 HCV, 111 HCB và 71 HCĐ. Tính ra, số HCV của Đoàn Thể thao Trung Quốc gấp gần 4 lần so với Nhật Bản, đoàn xếp ngay sau.

Đoàn Thể thao Việt Nam, dù thống trị ở đấu trường SEA Games 2 kỳ liên tiếp, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với các nền thể thao hàng đầu châu lục. Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành được 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21 toàn đoàn tại ASIAD 19. Tính ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ đứng thứ 6, xếp sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore.

Trong 3 tấm HCV giành được, xạ thủ quê Hải Phòng đã giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Anh chính là người mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 và đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử của bắn súng Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Năm 2023 chứng kiến sự thống trị của Man City ở bóng đá Anh cũng như châu Âu. Đội bóng của HLV Pep Guardiola biến thành “cỗ máy chiến thắng” với 3 chức vô địch FA Cup, Ngoại hạng Anh và Champions League. Man City trở thành đội bóng thứ 8 giành được cú ăn ba trong một mùa giải. Trước đó, Ajax, Barcelona, Bayern Munich, Celtic, Inter, MU và PSV đã có được vinh dự này.

Man City vô địch FA Cup sau khi đánh bại chính đội bóng cùng thành phố MU trong trận chung kết với tỉ số 2-1. Ở đấu trường Ngoại hạng Anh, Man City đã có màn nước rút ngoạn mục để vượt qua Arsenal, qua đó vô địch với 89 điểm, hơn 5 điểm so với Pháo thủ.

Còn tại đấu trường Champions League, đoàn quân của HLV Pep Guardiola Man City dẫn đầu ở vòng bảng. Tới vòng loại trực tiếp, họ thắng RB Leipzig tổng tỉ số 8-1, đánh bại Bayern (tứ kết 4-1), Real Madrid (bán kết 5-1) và tới trận chung kết, đại diện nước Anh thắng Inter Milan 1-0.

Chiến công ăn ba vĩ đại của Man City là thành quả của cả tập thể và đóng góp nổi bật nhất chính là tiền đạo Erling Haaland. Ngay trong năm đầu khoác áo đội chủ sân Etihad, Erling Haaland đã ghi được 36 bàn thắng/35 trận ở Ngoại hạng Anh (một kỷ lục).

Chân sút người Na Uy không chỉ giành danh hiệu “Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh mà còn ẵm luôn giải thưởng này ở sân chơi Champions League với 12 bàn. Tính tổng cộng, Erling Haaland đã ghi được 52 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Man City ở mùa giải 2022/2023.

Siêu sao Lionel Messi lập nên kỷ lục mới trên phương diện cá nhân, khi lần thứ 8 được trao Quả bóng Vàng (Ballon d'Or), do tạp chí France Football tổ chức. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Messi sau khi vô địch World Cup 2022.

Tiền đạo người Argentina đã vượt qua 2 đàn em là Erling Haaland và Mbappe để giành được danh hiệu cao quý này. Messi đã tạo ra kỷ lục mới với 8 lần giành QBV vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Messi bỏ xa Ronaldo - người có 5 Quả bóng Vàng.

Ngoài ra, Messi lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá là giành Quả bóng Vàng trong ba thập niên liên tiếp. Messi cũng có Quả bóng Vàng ở CLB khác nhau gồm Barca, PSG và Inter Miami. Một kỷ lục khác được Messi thiết lập là anh giành Quả bóng Vàng mà không còn thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử Quả bóng Vàng, chưa có cầu thủ nào thi đấu ngoài châu Âu giành Quả bóng Vàng, kể cả Vua bóng đá Pele.

Novak Djokovic kéo dài kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam

Năm 2023 tiếp tục là một năm thi đấu thành công của Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia kết thúc năm 2023 với 7 danh hiệu gồm 3 Grand Slam, 1 ATP Finals, 2 Masters, 1 ATP 250, nhờ đó tay vợt 36 tuổi khép lại mùa giải với ngôi dẫn đầu bảng xếp hạng tennis đơn nam ATP.

Với danh hiệu vô địch đơn nam US Open 2023, Novak Djokovic đã có 24 Grand Slam trong sự nghiệp, nối dài kỷ lục là VĐV có nhiều Grand Slam nhất lịch sử. Thành tích cụ thể của Novak Djokovic là10 lần lên ngôi tại Australian Open, 3 lần tại Roland Garros, 7 lần tại Wimbledon và 4 lần tại US Open, hơn người đứng sau Rafael Nadal có 22 danh hiệu Grand Slam.

Tác giả: Hoàng Yến | Thiết kế: Hà Phương