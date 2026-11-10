Ngay từ khi khởi xướng đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã xác định ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, bên cạnh chính trị và kinh tế. Là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, ngoại giao văn hóa đã góp phần quan trọng giúp thế giới hiểu về Việt Nam đầy đủ, sâu sắc và thiện cảm hơn. Hình ảnh Việt Nam ngày nay không chỉ gắn với một dân tộc từng anh dũng đấu tranh giành độc lập, mà ngày càng được nhìn nhận là một đất nước hòa bình, năng động, giàu bản sắc, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Về chính trị, ngoại giao văn hóa góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi, nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh đất nước. ngoại giao văn hóa đã trở thành điểm nhấn sâu sắc trong hoạt động đối ngoại cấp cao.

Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các nguyên thủ, chính khách quốc tế dạo bước trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tham quan Hoàng thành Thăng Long, giới thiệu trà Việt, trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ, hay đơn giản là cùng dạo phố, uống cà phê - những khoảnh khắc ấy để lại ấn tượng đẹp về một Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và đáng tin cậy. Văn hóa đã trở thành chất xúc tác làm nên lòng tin chính trị và tình cảm hữu nghị bền lâu, từ đó mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa.

Trên phương diện kinh tế, ngoại giao văn hóa đã phát huy hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và đẩy mạnh “kinh tế di sản” - một định hướng phát triển mới hài hòa và bền vững.

Trong những năm gần đây, nhiều chương trình ngoại giao văn hoá thúc đẩy kinh tế, như “Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài”, “Ngày tìm hiểu về Việt Nam”, đã được tổ chức với quy mô lớn tại nhiều quốc gia, trong đó lồng ghép trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, triển lãm thủ công mỹ nghệ truyền thống, quảng bá du lịch và gặp gỡ doanh nghiệp, địa phương.

Đây là những sự kiện văn hóa-kinh tế-chính trị tổng hòa, tạo sức hút với bạn bè quốc tế, thúc đẩy du lịch, quảng bá thương hiệu địa phương/doanh nghiệp và hình thành chuỗi giá trị văn hóa-kinh tế, góp phần mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp và địa phương.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, nhìn một cách tổng thể, việc lồng ghép ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và kinh tế không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ trong triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2030, mà còn là một tầm nhìn dài hạn để xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì tương lai phát triển của đất nước.

Thông qua việc quảng bá di sản, nghệ thuật, ẩm thực, tiếng Việt, tư tưởng hòa bình, truyền thống nhân văn và hình ảnh con người Việt Nam, ngoại giao văn hóa đã tạo dựng một “vốn thiện cảm” có giá trị lâu dài. Đây là nguồn lực khó đo đếm bằng những con số trước mắt nhưng có thể tạo tác động tích cực tới quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thu hút du lịch, đầu tư và giao lưu nhân dân.

“Tôi cho rằng ngoại giao văn hóa là một cấu phần rất quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam. Nhiều năm qua, chúng ta đã chú trọng và thúc đẩy mạnh mẽ công tác ngoại giao văn hóa. Ngoại giao văn hóa góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, giúp Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh mềm của đất nước”, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi chia sẻ.

Văn hóa Việt Nam rất đặc sắc, có truyền thống lâu đời và chứa đựng nhiều giá trị mà chúng ta hoàn toàn có thể tự hào giới thiệu với thế giới. Đây chính là một lợi thế rất lớn của Việt Nam trong triển khai ngoại giao văn hóa. Khi đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, việc giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc không chỉ giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam, mà còn tạo dựng sự gần gũi, tin cậy và thiện cảm với đất nước, con người Việt Nam.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, trong thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đã thúc đẩy rất mạnh mẽ công tác ngoại giao văn hóa, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

“Riêng tại Liên bang Nga, tôi rất vinh dự khi năm ngoái Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, với sự hỗ trợ rất mạnh mẽ từ trong nước, đã tổ chức được Tuần lễ Văn hóa Việt Nam với chủ đề ‘Sắc màu miền nhiệt đới’ ngay tại Quảng trường Đỏ - trái tim của thủ đô Moscow. Trong 10 ngày, chúng ta giới thiệu tới công chúng Nga rất nhiều loại hình nghệ thuật phong phú, cùng với ẩm thực và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Hàng triệu người Nga, trong đó có đông đảo người dân Moscow, đã đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động của tuần lễ”, Đại sứ Đặng Minh Khôi nói.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh: “Đặc biệt, sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo sức hút rất lớn đối với công chúng Nga và góp phần quảng bá hiệu quả hơn hình ảnh văn hóa Việt Nam. Đây là một minh chứng cho thấy khi các hoạt động ngoại giao văn hóa được tổ chức ở những không gian phù hợp, với sự tham gia của nhiều chủ thể và có sự kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giao lưu nhân dân, hiệu quả lan tỏa sẽ rất lớn”.

Theo ông Đặng Minh Khôi, nếu nhìn từ hiệu quả của ngoại giao văn hóa, có thể thấy những tác động rất cụ thể. Tất nhiên, sự gia tăng lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam là kết quả của tổng thể nhiều hoạt động, trong đó có việc hai nước tăng cường hợp tác du lịch, giao thông, quảng bá điểm đến và tạo thuận lợi cho du khách. Tuy nhiên, những hoạt động văn hóa quy mô lớn cũng góp phần giúp người Nga hiểu Việt Nam hơn, từ đó khơi dậy sự quan tâm và nhu cầu khám phá đất nước, con người Việt Nam.

Năm 2025, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam đạt hơn 700.000 lượt, gấp đôi so với năm 2024. Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách Nga đến Việt Nam đã đạt khoảng 700.000 lượt. Nếu xu hướng này tiếp tục, trong cả năm nay chúng ta có thể đạt hơn 1 triệu lượt khách Nga đến Việt Nam.

Như vậy, ngoại giao văn hóa không chỉ đơn thuần là đưa hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài để phát huy sức mạnh mềm của đất nước. Nếu được triển khai tốt, ngoại giao văn hóa còn có tác động trực tiếp đến ngoại giao kinh tế, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đất nước.

“Tôi nghĩ rằng giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn bản sắc của người Việt Nam là một vấn đề hết sức quan trọng. Như các cụ ta vẫn nói, văn hóa còn, ngôn ngữ còn thì người Việt còn, lịch sử của chúng ta còn. Vì vậy, chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ chia sẻ.

Để làm được điều đó, có rất nhiều việc đang triển khai. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco là một trong những kênh, bên cạnh nhiều kênh quan trọng khác, cùng tham gia quảng bá và lan tỏa văn hóa Việt Nam trong cộng đồng. Tổng Lãnh sự quán đã góp phần quảng bá các chương trình truyền hình giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam để bà con xa quê hương có thêm cơ hội tiếp cận với văn hóa trong nước.

Bên cạnh đó, các chương trình ngoại giao văn hóa được đưa từ Việt Nam sang Mỹ ngày càng phong phú. Điểm mới trong thời gian gần đây là những chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn của Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận được đông đảo công chúng tại Mỹ, không chỉ cộng đồng người Việt mà cả khán giả sở tại. Chẳng hạn như chương trình do nghệ sĩ Hà Anh Tuấn tổ chức tại nhà hát Kodak ở Los Angeles, nơi diễn ra lễ trao giải Oscar, đã thu hút gần 4.000 khán giả, trong đó có rất đông người Việt Nam và người Mỹ gốc Việt. Khán phòng gần như chật kín.

Một số chương trình ca nhạc khác có sự tham gia của các ca sĩ Việt Nam cũng thu hút rất đông người Việt. Điều đáng chú ý là khán giả không chỉ đến xem, đến nghe mà còn hát theo các ca sĩ. Khi khán giả có thể hát theo, điều đó cho thấy họ thuộc những bài hát, thuộc lời và vẫn giữ được sự gắn bó với âm nhạc Việt Nam.

“Tôi cho rằng đây là một thay đổi rất đáng chú ý. Những hoạt động văn hóa như vậy ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi tôi sang Mỹ cách đây hơn ba năm, tôi chưa nhìn thấy rõ xu hướng này như hiện nay. Nhưng thời gian gần đây, những chương trình văn hóa, nghệ thuật Việt Nam được tổ chức tại Mỹ đã có sức hút lớn hơn và tạo ra sự kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng người Việt”, ông Hoàng Anh Tuấn nói.

“Đối với Tổng Lãnh sự quán, chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với các nhà sản xuất, các đơn vị tổ chức để đưa những chương trình văn nghệ, văn hóa lớn đến với bà con. Bên cạnh các chương trình tiếng Việt, có nhiều hoạt động khác liên quan đến văn hóa, nghệ thuật mà Tổng Lãnh sự quán có thể đồng hành cùng các nhà tổ chức và các cơ quan hữu quan trong nước để thúc đẩy”.

Theo Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, việc giữ gìn văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không thể chỉ dựa vào một cơ quan hay một hình thức. Cần có sự tham gia của các cơ quan đại diện, các cơ quan văn hóa, nghệ sĩ, doanh nghiệp, các nhà tổ chức và chính cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Khi những sản phẩm văn hóa Việt Nam có chất lượng được đưa đến với cộng đồng thường xuyên hơn, văn hóa sẽ được duy trì một cách tự nhiên và có sức sống hơn.

Tác giả: Hùng Cường, Hoàng Phạm, Lê Hoàng, Phan Tùng/VOV.VN

Trình bày: CTV Quốc Phòng | Nguồn ảnh: VOV, BNG