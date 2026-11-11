Đại hội XIV của Đảng xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá Việt Nam đặt hội nhập quốc tế về văn hóa thành nhiệm vụ trọng tâm gia tăng sức mạnh mềm quốc gia; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV yêu cầu chủ động phát huy sức mạnh mềm, con người, văn hóa và hệ giá trị Việt Nam.

“Chúng ta có Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển nền văn hóa Việt Nam. Tôi cho rằng những tư tưởng và giải pháp nhằm nâng tầm văn hóa dân tộc, hòa vào mạch chảy của văn minh nhân loại đã được thể hiện rất cụ thể. Đây sẽ là kim chỉ nam hết sức quan trọng cho việc phát triển, quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, giai đoạn phát triển mới của dân tộc”, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan, Đinh Hoàng Linh đánh giá.

Việt Nam hiện có cộng đồng hơn 6,5 triệu người đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước hết chúng ta phải tranh thủ và phát huy vị trí, vai trò hết sức quan trọng của đồng bào ta ở nước ngoài. Đây chính là một lực lượng có thể góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến các xã hội sở tại.

Ông Đinh Hoàng Linh cho biết, tại Thái Lan, bà con kiều bào là những người truyền tải văn hóa và tinh thần dân tộc rất tốt thông qua tà áo dài. Áo dài rất duyên dáng, đẹp, mang đậm tính nhân văn và thể hiện những giá trị văn hóa của người phụ nữ Việt Nam. Khi bà con mặc áo dài trong những sự kiện cộng đồng, lễ hội hay các hoạt động đối ngoại, đó cũng là một cách quảng bá rất tự nhiên hình ảnh Việt Nam.

“Chúng ta cần phát huy những hình thức như vậy, đồng thời kết hợp với các nền tảng số để một hình ảnh, một câu chuyện, một sản phẩm văn hóa có thể vượt ra ngoài phạm vi của một cộng đồng và tiếp cận công chúng rộng lớn hơn”, ông Linh chia sẻ.

Theo Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh, công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng thu hút sự quan tâm không chỉ của hệ thống chính trị mà còn của toàn xã hội. Trong đó, các văn nghệ sĩ đóng vai trò rất quan trọng kiến tạo nền văn hóa của xã hội.

“Họ cũng là những người mang tinh thần yêu nước, có khả năng quảng bá văn hóa và truyền thống của dân tộc. Khi tham gia giới thiệu và quảng bá các sản phẩm văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, tôi tin rằng những nghệ sĩ chân chính, những người thực sự yêu nước, sẽ là những người truyền tải rất tốt tinh thần văn hóa dân tộc”, ông Linh nhận định.

Thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn quốc gia, dân tộc, các nghệ sĩ có thể thể hiện niềm tin, niềm tự hào về quốc gia, về đất nước với bạn bè quốc tế. Đây là một nguồn lực xã hội rất quan trọng mà chúng ta cần huy động. Các cơ quan đại diện ở nước ngoài có thể đóng vai trò kết nối, tạo điều kiện để nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa trong nước đưa những sản phẩm có chất lượng ra thế giới. Khi các chủ thể này cùng tham gia, ngoại giao văn hóa sẽ không còn chỉ là hoạt động của cơ quan ngoại giao mà trở thành một hoạt động có sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội.

Đồng quan điểm với ông Đinh Hoàng Linh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cũng đánh giá ngoại giao văn hóa sẽ hiệu quả hơn nếu đây không chỉ là công việc riêng của các cơ quan ngoại giao, mà có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể văn hóa trong nước.

“Có lẽ chúng ta cũng nên thay đổi cách làm. Không nên chỉ làm ngoại giao văn hóa theo kiểu hành chính, tức là tổ chức một sự kiện, mời khách đến dự rồi kết thúc. Chúng ta nên tạo điều kiện nhiều hơn cho các nhà hát, các đoàn nghệ thuật, kể cả các nhà hát và đơn vị nghệ thuật tư nhân, có cơ hội ra nước ngoài thường xuyên hơn để trình diễn những tiết mục đặc sắc của văn hóa Việt Nam và giới thiệu với bạn bè quốc tế”, ông Đặng Minh Khôi nói.

Đây là cách làm có thể tạo ra sức lan tỏa tự nhiên và bền vững hơn. Khi một nghệ sĩ Việt Nam trực tiếp biểu diễn trước khán giả nước ngoài, khi một tác phẩm nghệ thuật Việt Nam được giới thiệu tại một sân khấu quốc tế, sự giao lưu đó sẽ tạo ra những kết nối rất trực tiếp giữa con người với con người. Những kết nối như vậy nhiều khi có giá trị lâu dài hơn một hoạt động tuyên truyền đơn thuần.

Bên cạnh việc đưa văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, chúng ta cũng cần mời nhiều hơn các đoàn nghệ thuật, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và khách quốc tế vào Việt Nam thông qua việc tổ chức thêm nhiều lễ hội, chương trình văn hóa, sự kiện nghệ thuật có quy mô và chất lượng. Khi bạn bè quốc tế trực tiếp đến Việt Nam, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cảnh quan và đời sống của người dân Việt Nam, họ sẽ có cơ hội hiểu đất nước chúng ta một cách đầy đủ và chân thực hơn.

“Đây có lẽ là cách làm hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ngoại giao văn hóa không chỉ là giới thiệu văn hóa Việt Nam với thế giới mà còn phải tạo ra sự tương tác hai chiều. Chúng ta đưa văn hóa Việt Nam ra bên ngoài, đồng thời đưa bạn bè quốc tế đến Việt Nam để họ trực tiếp trải nghiệm và kết nối với văn hóa Việt Nam”, Đại sứ Đặng Minh Khôi nói.

“Để người ta biết đến và muốn tìm đến Việt Nam, chúng ta phải có những sản phẩm văn hóa có giá trị”, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ nhấn mạnh; đồng thời khẳng định, văn hóa có khả năng tạo ra sự nhận diện rất mạnh mẽ cho một quốc gia. Thực tế cho thấy một số nước đã đi trước và mô hình này vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Hàn Quốc là một ví dụ. Trước khi các sản phẩm điện tử của Hàn Quốc lan rộng trên thị trường thế giới, văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là K-pop, đã tạo được sức lan tỏa rất lớn. Khi người ta biết đến Hàn Quốc thông qua các sản phẩm văn hóa, họ bắt đầu quan tâm đến đất nước, con người Hàn Quốc, rồi tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm của Hàn Quốc nhiều hơn.

Nhật Bản cũng có cách tiếp cận tương tự. Các sản phẩm văn hóa của Nhật Bản đã tạo ra sự nhận diện rộng rãi trên thế giới và qua đó góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và các sản phẩm của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng quốc tế. Trung Quốc hiện nay cũng đang đẩy mạnh việc phát huy sức mạnh của các sản phẩm văn hóa để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của mình.

Việt Nam có thể rút ra những bài học phù hợp từ các quốc gia này. Điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng được những sản phẩm văn hóa có chất lượng và có khả năng cạnh tranh, chứ không chỉ đơn thuần đưa sản phẩm ra nước ngoài để quảng bá.

Khi có những sản phẩm văn hóa tốt, chúng ta cũng không nên chỉ hướng đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà phải hướng tới cả công chúng Mỹ và quốc tế. Họ có thể xem, nghe và tìm hiểu về văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, hội họa và nhiều giá trị khác của Việt Nam.

Khi công chúng quốc tế hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, sự quan tâm đến đất nước Việt Nam cũng sẽ tăng lên. Từ đó, họ có thể tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm, dịch vụ và những cơ hội hợp tác của Việt Nam. Văn hóa vì thế có thể trở thành điểm khởi đầu để mở ra những kết nối rộng hơn về kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư và khoa học - công nghệ.

“Tôi cho rằng đó chính là đóng góp gián tiếp nhưng rất quan trọng của ngoại giao văn hóa đối với phát triển kinh tế. Ngoại giao văn hóa không thay thế ngoại giao kinh tế hay ngoại giao khoa học - công nghệ, nhưng có thể tạo ra nền tảng về hình ảnh, sự hiểu biết và thiện cảm để các lĩnh vực đó phát triển thuận lợi hơn.

Nếu chúng ta xây dựng được những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, đưa được những sản phẩm đó ra thế giới và đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, thì văn hóa sẽ trở thành một phần của sức mạnh mềm quốc gia. Đây cũng là một cách để tạo thêm động lực, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển đất nước trong dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có mức thu nhập cao vào năm 2045”, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn nói.

Tác giả: Hùng Cường, Hoàng Phạm, Lê Hoàng, Phan Tùng/VOV.VN

Trình bày: CTV Quốc Phòng | Nguồn ảnh: VOV, BNG