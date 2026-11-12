Trong cạnh tranh quyền lực mềm hiện nay, Việt Nam không nên và cũng khó cạnh tranh với các quốc gia lớn bằng quy mô ngân sách hay độ phủ truyền thông. Lợi thế quan trọng nhất của chúng ta phải được xây dựng từ chính sự khác biệt, tính chân thực và chiều sâu của văn hóa Việt Nam. Quyền lực mềm bền vững không bắt đầu từ việc nói thật nhiều về mình, mà từ việc tạo ra những giá trị khiến người khác tự nguyện quan tâm, yêu mến, tin cậy và muốn hợp tác.

Việt Nam có một nền văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với những phẩm chất rất đặc trưng: lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng, nhân ái, khoan dung, khả năng thích ứng, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình. Chúng ta có kho tàng di sản phong phú, ẩm thực hấp dẫn, nghệ thuật truyền thống đa dạng, thủ công tinh xảo, cảnh quan giàu bản sắc; nhưng quan trọng hơn, phía sau những biểu tượng ấy là câu chuyện về một dân tộc đã trải qua nhiều thử thách mà vẫn lựa chọn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đó là những “tài sản mềm” rất khó sao chép.

Tuy nhiên, có tài sản chưa đồng nghĩa với có sức mạnh mềm. Điều quyết định là năng lực chuyển hóa tài sản văn hóa thành câu chuyện, sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu có khả năng đi vào đời sống quốc tế. Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được ban hành đã đặt mục tiêu đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; hướng tới vị thế Việt Nam là một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực. Đây là một bước chuyển rất quan trọng: từ ‘quảng bá cái chúng ta có’ sang ‘kiến tạo giá trị mà thế giới muốn tương tác, trải nghiệm và chia sẻ’.

Vì vậy, cần xây dựng một câu chuyện Việt Nam nhất quán nhưng giàu sức sống: một Việt Nam có chiều sâu văn hiến, yêu chuộng hòa bình, tự cường, sáng tạo, nhân văn, năng động và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Ngoại giao văn hóa phải gắn chặt hơn với công nghiệp văn hóa, du lịch, thương hiệu quốc gia, ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân. Khi một bộ phim Việt được yêu thích ở nước ngoài, một thiết kế Việt có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, một món ăn Việt trở thành trải nghiệm quen thuộc hay một di sản Việt Nam trở thành điểm đến toàn cầu, đó chính là lúc sức mạnh mềm được hình thành một cách tự nhiên và thuyết phục nhất.

Chia sẻ quan điểm về những việc Việt Nam cần làm để xây dựng lợi thế riêng, tạo dấu ấn khác biệt khi triển khai công tác ngoại giao văn hóa, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu chính trị và đối ngoại Việt Nam, các vấn đề an ninh Đông Nam Á, Đại học New South Wales (UNSW), Australia cho rằng có 4 chiến lược Việt Nam có thể áp dụng.

Thứ nhất, cả chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương cần đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin có đủ năng lực hỗ trợ cán bộ địa phương và các tổ chức văn hóa quần chúng sử dụng video cùng các nền tảng số khác để giới thiệu, quảng bá với du khách nước ngoài đến Việt Nam cũng như công chúng quốc tế.

Thứ hai, cán bộ địa phương nên huy động sự tham gia của các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân để xây dựng những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, các bản thu âm âm nhạc và sản xuất các bộ phim phù hợp để giới thiệu tới du khách nước ngoài và công chúng quốc tế.

Thứ ba, cán bộ chính quyền cấp tỉnh, thành phố cần được trao thêm quyền chủ động để giới thiệu những nét đặc sắc của địa phương, từ cảnh quan, lịch sử, ẩm thực, làng nghề đến đời sống thường nhật. Các địa phương có thể xây dựng những trung tâm văn hóa ở cấp cơ sở để thu hút khách du lịch, đồng thời huy động người dân trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu và lễ hội quốc tế.

Thứ tư, các tổ chức văn hóa quần chúng ở địa phương cần chủ động kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có mối liên hệ với tỉnh, thành phố hoặc khu vực của mình.

Cục diện quan hệ quốc tế trong những thập niên đầu thế kỷ XXI đang trải qua những biến đổi vô cùng sâu sắc, phức tạp và khó dự báo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và không gian mạng đã tái định hình toàn bộ cấu trúc quyền lực toàn cầu. Trong dòng chảy của nhân loại, ngoại giao cũng không phải ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, ngoại giao văn hóa cũng đứng trước nhiệm vụ phải đổi mới phương thức tiếp cận để tăng sức lan tỏa trên các nền tảng truyền thông, vươn ra toàn cầu. Thay đổi quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy ‘đưa thông tin ra nước ngoài’ sang tư duy ‘tham gia chủ động vào dòng chảy văn hóa toàn cầu’.

Trong môi trường số, công chúng quốc tế không còn là người tiếp nhận thụ động. Họ lựa chọn, bình luận, chia sẻ, tái tạo và cùng sáng tạo nội dung. Vì vậy, ngoại giao văn hóa không thể chỉ vận hành theo logic tổ chức sự kiện rồi truyền thông về sự kiện, mà phải hiện diện thường xuyên, linh hoạt và có tương tác trong những không gian số mà công chúng thế giới đang sống mỗi ngày.

Việt Nam cũng cần thực hiện đồng thời một số chuyển dịch. Trước hết là từ truyền thông một chiều sang đối thoại và đồng sáng tạo; từ hoạt động theo sự kiện sang xây dựng cộng đồng; từ một thông điệp chung cho mọi nơi sang nội dung được bản địa hóa cho từng thị trường, từng nhóm công chúng; và từ đo bằng số lượng chương trình sang đo bằng mức độ tương tác tích cực, tình cảm, niềm tin và khả năng chuyển hóa thành hành động cụ thể đối với Việt Nam.

Điều này đòi hỏi một chiến lược nội dung số chuyên nghiệp. Một giá trị văn hóa có thể được kể bằng phim ngắn, âm nhạc, hoạt hình, game, podcast, triển lãm số, trải nghiệm VR/AR, nội dung tương tác, các sản phẩm dành cho mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu lớn và AI cần được sử dụng để nhận diện xu hướng, hiểu thị hiếu, phân khúc công chúng, thử nghiệm thông điệp và đánh giá hiệu quả. Chiến lược văn hóa đối ngoại mới cũng đặt yêu cầu nâng cao năng lực quản trị văn hóa trên không gian số, làm chủ các công cụ như AI, Big Data, VR/AR. Nhưng càng ứng dụng công nghệ, chúng ta càng phải coi trọng tính xác thực, bản quyền, chủ quyền dữ liệu và chuẩn mực văn hóa, để công nghệ làm cho bản sắc rõ hơn chứ không làm bản sắc bị hòa tan.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Giáo sư Thayer cho rằng Việt Nam cần ưu tiên chuyển đổi các phương thức truyền thống trong giới thiệu, quảng bá những di sản đặc sắc của địa phương bằng cách tích hợp công nghệ dựa trên dữ liệu, qua đó thu hút cả người nước ngoài đến Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo nhà sản xuất phim Bollywood Rahul Bali, ngày nay, một câu chuyện văn hóa có thể tiếp cận hàng triệu người thông qua một bộ phim, một video ngắn, một podcast, mạng xã hội hoặc một nhà sáng tạo kỹ thuật số thường nhanh hơn và mạnh mẽ hơn so với các kênh ngoại giao truyền thống. Do đó, Việt Nam nên kết hợp văn hóa với công nghệ, kể chuyện và sáng tạo kỹ thuật số. Thay vì chỉ trưng bày di sản, cần phải tạo ra những câu chuyện hấp dẫn xung quanh nó và cho phép khán giả trên toàn thế giới khám phá, trải nghiệm và tham gia vào nền văn hóa đó.

“Điện ảnh, các nền tảng OTT, mạng xã hội, người có ảnh hưởng, trải nghiệm ảo và hợp tác kỹ thuật số quốc tế có thể trở thành những cầu nối mới của ngoại giao văn hóa”, ông Rahul Bali nói.

Trong tình hình mới hiện nay vai trò của mạng lưới cần phải được đặc biệt coi trọng. Mỗi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thể trở thành một ‘hub văn hóa số’, kết nối nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, học giả, sinh viên, doanh nghiệp, kiều bào và những người yêu Việt Nam tại nước sở tại. Khi chính người bản địa, bằng ngôn ngữ và cảm xúc của họ, kể câu chuyện Việt Nam cho cộng đồng của họ, sức thuyết phục sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong kỷ nguyên số, mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho nội dung Việt Nam xuất hiện nhiều hơn, mà là làm cho giá trị Việt Nam được tham gia, được chia sẻ và trở thành một phần của các cuộc đối thoại văn hóa toàn cầu.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, các nghệ sĩ trong nước có thể hợp tác với các chuyên gia công nghệ số và doanh nghiệp để tạo ra những sản phẩm văn hóa, phim ảnh và nghệ thuật số có giá trị cao phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, cần tận dụng các nền tảng công nghệ toàn cầu để thu hút khách du lịch và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mục tiêu cuối cùng không chỉ đơn giản là tăng phạm vi tiếp cận, mà là tạo ra những kết nối cảm xúc. Bởi vì khi mọi người kết nối cảm xúc với những câu chuyện, văn hóa và con người của một quốc gia, họ sẽ trở thành những đại sứ mạnh mẽ nhất của quốc gia đó.

Tác giả: Hùng Cường, Hoàng Phạm, Lê Hoàng, Phan Tùng/VOV.VN

Trình bày: CTV Quốc Phòng | Nguồn ảnh: VOV, BNG