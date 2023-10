Bình An tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Long – thủ lĩnh nhóm công tử ăn chơi Cityboys trong phim truyền hình “Biệt dược đen”. Long được cho là một bước tiến khá lớn với Bình An, có thiết lập nhân vật khác biệt so với những vai diễn trước đây của anh. Dù không phải vai chính, Long vẫn được xem là điểm sáng của cả phim, được khán giả dành nhiều lời khen ngợi.

PV: Sau nhiều vai diễn hiền lành trên màn ảnh, Bình An khiến khán giả bất ngờ với vai phản diện ấn tượng trong “Biệt dược đen”. Anh có gặp khó khăn gì không?

Bình An: Tôi hợp tác với VFC khoảng 9 năm và kinh qua rất nhiều vai diễn. Tôi thường được đạo diễn giao cho những vai thất tình, đổ vỏ, về sau có những vai diễn thay đổi một chút như lái “máy bay”.

“Biệt dược đen” không phải lần đầu tôi đóng phản diện. Tôi đã có một vai diễn phản diện trong “Mặt nạ gương”, nhưng chỉ bộc lộ ở 2 tập cuối. Trước đó, tôi vẫn là một anh chàng rất ngoan, hiền. Đến tập cuối mới lộ ra là em trai của hung thủ và cũng là người chủ mưu trong tất cả mọi chuyện. “Mặt nạ gương” là một phép thử vừa với tôi khi đóng phản diện.

Đến với “Biệt dược đen” là một trải nghiệm đúng đô nhất vì nhân vật này có tâm lý khá phức tạp bởi ẩn sau vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm là kẻ nông nổi, có nhiều suy nghĩ bệnh hoạn.

Đây là bộ phim mà đạo diễn đã trao cho tôi cơ hội để chứng tỏ bản thân, để thay đổi. Từ trước đến nay, bản thân tôi cũng không muốn mình bị đóng khung vào bất kỳ một dạng vai nào và tôi muốn mọi người thấy được rằng, dạng vai nào tôi cũng có thể làm được.

PV: Anh có sự chuẩn bị thế nào khi vào vai diễn?

Bình An: Long của “Biệt dược đen” là một kẻ chơi bời, lêu lổng, phá phách… khác hoàn toàn với con người tôi ngoài đời. Tôi không thích đi bar, không thích chỗ đông người, không thích tụ tập uống rượu bia. Cuộc sống của tôi trước giờ chỉ xoay quanh nuôi cá, trồng cây, chơi thể thao, chăm sóc vợ… Nhưng bản thân tôi là một diễn viên được đào tạo bài bản, thế nên tôi luôn tìm hiểu và quan sát trong cuộc sống của mình xem có gì hay, có gì đặc biệt để mình xây dựng nên mỗi vai diễn. Ngoài đọc kịch bản để xây dựng nhân vật thì mình cũng cần xây dựng cho nhân vật những đặc trưng về tính cách cũng như cách diễn.

Tôi rất mến mộ anh Doãn Quốc Đam vì anh làm nghề rất sáng tạo. Anh Đam luôn tìm được những điểm diễn rất hay cho nhân vật của mình. Trước đây, tôi chưa học được điều đó và sau này qua học hỏi anh Đam mà mỗi vai diễn tôi đều cho nhân vật của mình có những điểm khác nhau.

Trong “Biệt dược đen”, tôi diễn bằng mắt nhiều hơn. Mọi người sẽ thấy tôi đảo mắt rất nhiều. Còn một điểm nữa là tôi luôn cố gắng làm cho cơ hàm dưới của mình chìa ra phía trước để khẩu hình nói và khuôn mặt trông dữ tợn hơn so với những vai diễn trước. Đó đều là những kiến thức trong trường và chúng tôi áp dụng vào vai diễn của mình. Nhưng để biến nó thành của mình thì cũng mất khoảng 20 ngày, tức là mỗi ngày mình đều làm hành động đó. Nếu không biến đặc điểm nhân vật thành thói quen của bản thân mình thì khi diễn sẽ rất gượng.

Nhiều khi tôi diễn trong phim sẽ có những hành động rất bộc phát đến mức mình không biết được điều đó cho đến khi xem lại phim. Tuy nhiên, sau khi hết vai thì cũng thoát nhanh thôi.

PV: Những gì anh thể hiện với “Biệt dược đen” nhận được nhiều phản ứng tốt từ phía khán giả. Cảm xúc của anh như thế nào?

Bình An: Trước đây, nhân vật của tôi khá một màu, có muốn làm hơn cũng không được. Đến khi được làm vai diễn có nhiều đất hơn, mình được thỏa sức sáng tạo và không bị gò bó bởi bất cứ khuôn khổ nào. Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc bởi sau bao nhiêu năm làm nghề cuối cùng tôi cũng đã được khán giả công nhận và yêu mến.

PV: Trước đây, Bình An từng nhận không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất. Anh có buồn trước những bình luận rằng mình còn nhạt nhòa, diễn đơ?

Bình An: Làm gì có ai bị chê mà không buồn đâu. Tôi làm nghề, rất mong được mọi người yêu quý và ủng hộ. Nhưng những gì mình nhận được lại là những phản hồi không tốt từ phía khán giả.

Có những phim tôi đã làm hết sức lực của mình, tôi luôn cố gắng vai diễn sau luôn phải tốt hơn những vai trước đó, nhưng vẫn bị khán giả chê. Bao nhiêu năm tôi cứ loay hoay và không hiểu sao mình vẫn bị khán giả nói những lời cay đắng. Tôi chỉ biết lao động, cống hiến, cố gắng hơn mỗi ngày để được khán giả công nhận.

Trong quãng thời gian không làm phim, từ đầu 2019 đến cuối năm 2020, tôi có suy nghĩ liệu bản thân có hợp với nghề này hay không, tại sao mình cống hiến nhiều như vậy mà không được công nhận. Thật ra, đây cũng không phải là nghề kiếm tiền. Cát xê đi diễn chỉ đủ cho mình đi lại và ăn uống trong quãng thời gian đó thôi. 3-4 tháng mới xong một bộ phim, tiền cát xê được trả như một người lao động bình thường, thậm chí khá vất vả. Lúc đấy, tôi tự nhủ là nếu tiếp tục với nghề mà vẫn bị mọi người chê như vậy thì không được.

Tôi đã đánh cược vào bộ phim “Yêu hơn cả bầu trời”. Tôi có nói với đạo diễn Khải Anh của bộ phim là nếu như sau phim này tôi vẫn không được mọi người ủng hộ thì tôi nghĩ rằng mình sẽ không tiếp tục với công việc này nữa. Tôi sẽ phải đi một con đường khác. Rất may là “Yêu hơn cả bầu trời” lại đúng sở trường. Bộ phim giúp tôi lấy được nhiều tình cảm của khán giả. Đó cũng là động lực rất lớn để tôi tiếp tục việc.

Tất nhiên, đến những bộ phim gần đây, vẫn có những lời chê nhưng đối với tôi, nó không còn thậm tệ nữa. Khi tôi đã trải qua những cảm xúc tồi tệ nhất, những lời nói đó không còn làm ảnh hưởng nhiều đến tôi. Thời điểm hiện tại, tôi nhận thấy rằng, mình đã đến độ tuổi có thể đảm nhận được những vai diễn khó khăn hơn đối với mình.

PV: So với dàn phản diện ấn tượng, tuyến nhân vật chính diện của “Biệt dược đen” lại bị khán giả nhật xét khá nhạt nhòa. Nhiều người còn nhận định vai phản diện "gánh còng lưng" cho phim. Anh có suy nghĩ như thế nào?

Bình An: Tôi nghĩ đóng chính diện khó hơn phản diện. Mà chính diện lại là công an nữa thì càng khó. Đây đúng là cái khó nhân đôi luôn. Như anh Huỳnh Anh trong phim đảm nhận vai công an, phải gò bó mình trong một khuôn khổ, từng cử chỉ, hành động, nét mặt, dáng đi đều phải ra chất công an, không thể khác được nên không có nhiều đất diễn.

Còn việc bị khán giả chê, tôi rất hiểu cảm giác ấy vì mình cũng đã từng trải qua. Dù sao đó cũng là lời góp ý của khán giả. Khán giả nói cũng có cái đúng, cũng có cái sai nhưng mình phải nhìn vào cái tích cực, mình sai ở đâu thì mình sửa, tốt ở chỗ nào thì tiếp tục phát huy. Không nên để lời nói của người khác làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc của mình.

PV: Ở tuổi 30, Bình An đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp và một tổ ấm hạnh phúc bên Á hậu Phương Nga. Anh đã cảm thấy mình viên mãn chưa và còn muốn theo đuổi mục tiêu nào khác lớn hơn?

Bình An: Tôi là một người rất tham vọng. Khi xác định làm việc gì, tôi thường toàn tâm toàn ý và cố gắng đạt đến đỉnh cao.

Tôi không muốn dùng từ “viên mãn” mà chỉ có thể nói rằng mình đang hạnh phúc. Tôi thường nói chuyện với vợ, không biết ngày mai sẽ ra sao, ngày kia mình sẽ làm gì hay mình sẽ như thế nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng chỉ cần hôm nay, chúng ta cố gắng và ngày mai cũng vậy.

Tôi luôn tự đặt áp lực cho mình. Đàn ông mà không có áp lực thì vứt đi. Tôi không thể cười xuề xòa cho qua ngày cũng được. Có những áp lực mình cần đặt ra mốc thời gian. Như tôi, tôi sẽ đặt ra mục tiêu là sau 1-2 năm nữa mình như thế nào, 5 năm, 10 năm nữa cuộc sống của mình ra sao và mình phải cố gắng hoàn thành từng ngày chứ không để nó nằm trong suy nghĩ.

Mục tiêu cách đây vài năm của tôi là mua nhà ở Hà Nội và cầu hôn vợ. Khi đó, áp lực của tôi là vợ ở Hà Nội mà tôi chỉ có nhà ở quê, muốn cầu hôn nhưng mình chưa có gì trong tay? Chẳng lẽ lấy nhau về rồi hai vợ chồng đi ở thuê? Áp lực đó khiến cho tôi càng ngày càng cố gắng và hoàn thành mục tiêu.

Có nhà rồi thì tôi lại đặt những mục tiêu xa hơn nữa. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng ở chung cư, 5 năm sau mình muốn mua được một căn biệt thự liền kề, ở ngoại ô cũng được. Nhà sẽ có sân vườn, bể cá để đón bố mẹ xuống chơi thoải mái hơn.

Về công việc, giải Cánh diều vàng, VTV Awards chắc chắn sẽ là mục tiêu của tôi.

PV: Lịch trình công việc của anh khá bận rộn và vợ anh cũng vậy. Cả hai dành thời gian cho nhau vào lúc nào?

Bình An: Ban ngày chúng tôi gần như không có thời gian gặp nhau. Vợ tôi vừa đi học, vừa đi làm. Còn tôi ngoài đóng phim còn công việc kinh doanh, gặp gỡ, giao lưu với mọi người, đi chơi thể thao nữa. Thường thì hai vợ chồng chỉ có thời gian gặp nhau vào buổi tối, hoặc khi nào có sự kiện hai vợ chồng đi cùng nhau.

Chúng tôi cũng không có khái niệm cuối tuần, chỉ biết đi làm theo lịch thôi.

Hai vợ chồng cũng cố gắng sắp xếp để đi du lịch cùng nhau, dù sở thích du lịch của cả hai trái ngược hoàn toàn. Tôi thích du lịch trải nghiệm, khám phá, còn vợ thì thích kiểu nghỉ dưỡng. Nhưng mỗi người chiều người kia một tí. Chúng tôi vừa có chuyến đi bán xuyên Việt bằng ô tô, chủ yếu phục vụ sở thích của tôi vì đối với vợ thì khá vất vả. Có lẽ đó là chuyến bán xuyên Việt cuối cùng cả hai đi với nhau, có cho tiền chắc vợ tôi cũng không đi nữa (cười). Nhưng sau đó, tôi lại chiều vợ bằng cách đưa cô ấy đi Thái Lan dù tôi không hợp với đồ ăn Thái.

PV: Bình An và Phương Nga có khoảng thời gian yêu nhau khá dài trước khi tiến tới hôn nhân. Sắp tới là kỷ niệm 1 năm ngày cưới, trong 1 năm qua, cuộc sống của anh chị có thay đổi gì nhiều so với thời chưa kết hôn?

Bình An: Có lẽ không khác nhau là mấy. Vì trước khi yêu nhau, chúng tôi cũng làm việc với nhau và có những chuyến đi dài cùng nhau rồi. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng gắn bó với nhau nhiều, cho nên sau khi kết hôn, chẳng có gì khác ngoài việc mỗi sáng mở mắt ra là thấy nhau rồi.

Chúng tôi cũng có những lúc xảy ra xích mích, bởi 2 con người, 2 cá thể riêng biệt khi sống chung dưới một mái nhà có nhiều điểm bất đồng, nhiều cái không hợp. Nhưng thay vì cãi nhau, chúng tôi chọn cách giải quyết ôn hòa. Trong gia đình chúng tôi không phân công công việc rõ ràng ai sẽ làm việc gì nhưng có những giao kèo. Chẳng hạn vợ nấu cơm thì chồng rửa bát và ngược lại.

PV: Trong gia đình, Bình An hay Phương Nga là người vào bếp nhiều hơn?

Bình An: Chúng tôi toàn đi ăn ngoài. Thi thoảng có ăn ở nhà, nhưng là gọi đồ ăn về. Thời gian đầu mới lấy nhau, chúng tôi cũng có nấu cơm, nhưng nấu một bữa phải bày vẽ ra rất nhiều mà chỉ có 2 người ăn. Nấu thì lâu mà Nga thì “ăn như mèo” nên thà ra ngoài ăn cho nhanh (cười).

PV: Thế còn việc chi tiêu trong gia đình thì sao, anh có thích mang tiền về cho vợ?

Bình An: Tôi có suy nghĩ truyền thống lắm, tôi cũng muốn như nhiều gia đình, chồng đi làm về đưa tiền cho vợ chi tiêu mọi thứ. Nhưng bây giờ vợ cũng bận như vậy mà còn phải quản lý chi tiêu tự nhiên tốn thêm thời gian. Thôi thì của ai người nấy tiêu. Tôi thì vẫn thích đưa tiền cho vợ. Đưa thì vẫn cứ đưa, mua gì thì vẫn góp như là vợ đang giữ tiền giúp mình thôi.

PV: Xin cảm ơn anh!