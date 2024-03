ĐT Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ ở Asian Cup 2023 khi bị loại từ vòng bảng. Thật cay đắng là thầy trò HLV Troussier lại thua chính đối thủ cùng khu vực là ĐT Indonesia ở vòng bảng để rồi phải về nước sớm.

Mặc dù ĐT Việt Nam bị loại từ vòng bảng ở Asian Cup 2023, nhưng HLV Troussier vẫn không bị sa thải. Theo lý giải của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhiệm vụ chính của ông thầy người Pháp là ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Cụ thể, HLV Troussier sẽ phải giúp ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 để góp mặt ở vòng loại thứ 3 như người tiền nhiệm Park Hang Seo. Nếu HLV Troussier không hoàn thành được nhiệm vụ này thì lúc đấy mới có nguy cơ bị sa thải.

Lá thăm may rủi lại đưa ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với ĐT Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sau 2 lượt trận, “Những ngôi sao vàng” đứng thứ 2 bảng F với 3 điểm, kém đội đầu bảng Iraq 3 điểm. Trong khi đó, ĐT Indonesia đứng cuối bảng với 1 điểm.

Với kịch bản hiện tại của bảng F, ĐT Việt Nam buộc phải giành kết quả thuận lợi hoặc ít nhất phải giành được điểm bằng với Indonesia ở 2 màn so tài trực tiếp vào ngày 21/3 và 26/3 tới đây. Khi đó, “Những ngôi sao vàng” vẫn giữ được khoảng cách 2 điểm trước đối thủ khi so xếp hạng. Sau đó, thầy trò HLV Troussier sẽ cố gắng đánh bại Philippines và có kết quả tốt trước Iraq để hoàn thành mục tiêu của mình.

Iraq là đối thủ quá tầm với 3 đại diện còn lại của bảng F. Do đó, nếu như ĐT Việt Nam hoặc ĐT Indonesia giành được 4 điểm hoặc trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đối đầu trực tiếp, tấm vé đi tiếp gần như nắm chắc trong tay. Bởi vậy, hai trận đấu với Indonesia tới đây không khác nào trận chiến sinh tử của HLV Troussier và các học trò.

Sau khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ĐT Việt Nam thay HLV Park Hang Seo, HLV Troussier đã làm một cuộc cách mạng cả về lối chơi lẫn nhân sự. Chiến lược gia sinh năm 1955 trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ mà ông đã làm việc khi còn thuộc biên chế của PVF.

Về mặt lối chơi, HLV Troussier không duy trì phong cách chơi phòng ngự phản công như thời của thầy Park. Thay vào đó, ông thầy người Pháp muốn ĐT Việt Nam chủ động kiểm soát bóng, chơi bóng. Theo giải thích của ông Troussier, bóng đá Việt Nam muốn nâng tầm được thì phải biết chơi tấn công, dám cầm bóng.

Sự thay đổi tích cực nhất dưới triều đại của HLV Troussier là tỉ lệ kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam trong những trận đấu mà nhà cầm quân này dẫn dắt đã tăng vọt. Ngay cả khi gặp những đội bóng mạnh hơn như Syria, Trung Quốc hay Iraq, ĐT Việt Nam có thời điểm kiểm soát bóng vượt trội đối thủ.

Xét về mặt ý tưởng và cách chơi bóng, HLV Troussier đã phần nào thổi hồn được vào lối chơi của ĐT Việt Nam, các học trò cũng đã hiểu được triết lý của ông thầy 68 tuổi. Tuy nhiên, tính hiệu quả trong cách chơi bóng của ĐT Việt Nam lại không được như kỳ vọng.

Trong 12 trận đấu dưới triều đại của HLV Troussier, ĐT Việt Nam ghi được vỏn vẹn 11 bàn thắng, để lọt lưới tới 21 bàn. Tức là hiệu suất ghi bàn của ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Troussier chưa được 1 bàn/trận. Đây rõ ràng là con số tệ đối với một đội bóng chơi tấn công. Chưa kể, việc để thủng lưới 21 bàn sau 12 trận (1,75 bàn/trận) cũng là mức rất cao.

So sánh với thời HLV Park Hang Seo, người cho ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công thì thông số chuyên môn của HLV Troussier lép vế hơn. Trong 53 trận mà HLV Park nắm quyền ở ĐT Việt Nam, “Nhữn ngôi sao vàng” ghi được 87 bàn, lọt lưới 49 bàn. Tỉ lệ ghi bàn là 1,64 bàn/trận còn lọt lưới là 0,92 bàn/trận.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng có một thực tế là dưới triều đại của HLV Troussier, ĐT Việt Nam có những thời điểm từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng để đá phòng ngự khi đá với Nhật Bản, Iraq tại Asian Cup 2023. Ở 2 trận đấu đó, khả năng chuyển trạng thái và ghi bàn của chúng ta tốt hơn hẳn những trận đấu đá ở thế cửa trên.

Vậy thì câu hỏi đặt ra là ở 2 trận đấu sinh tử với ĐT Indonesia, HLV Troussier sẽ thay đổi, để ĐT Việt Nam đá phòng ngự phản công hay vẫn mộng mơ với lối chơi kiểm soát bóng? Câu trả lời sẽ có khi trận đấu diễn ra, những nhìn vào danh sách của ĐT Việt Nam được triệu tập, nơi mà nhiều học trò của HLV Park Hang Seo được triệu tập, có lẽ ông Troussier đã sẵn sàng cho một sự thay đổi.

Trên thực tế, bóng đá hiện đại và đỉnh cao bây giờ không bó buộc theo một triết lý bóng đá cụ thể nào. Chiến thuật và cách chơi sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế và diễn biến cụ thể trên sân.

Đội bóng nổi tiếng chơi phòng ngự phản công như Atletico Madrid khi bị dồn vào thế chân tường thì cũng phải biết tấn công để giành lấy sự sống. Màn ngược dòng ấn tượng trước Inter Milan để vào vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu 2023/2024 là một ví dụ.

Do đó, HLV Troussier sẽ phải tính toán, liệu cơm gắp mắm để đưa ra chiến thuật và nhân sự phù hợp để so tài với ĐT Indonesia. Với khoảng cách 2 điểm so với ĐT Indonesia, “Những ngôi sao vàng” có thể chơi với đội hình thấp, chờ Indonesia mắc sai lầm rồi trừng phạt, giống như cách chúng ta thi đấu với Nhật Bản và Iraq ở Asian Cup 2023.

May mắn cho ông thầy người Pháp là Tiến Linh trước khi lên tuyển đã liên tục nổ súng trong màu áo Bình Dương. Quang Hải cũng là chân sút nội ghi bàn tốt nhất V-League 2023/2024 sau 13 vòng đấu. Những hậu vệ như Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài cũng lọt tốp cầu thủ nội ghi bàn tại sân chơi cao nhất Việt Nam.

Hiện tại, danh sách của ĐT Việt Nam còn có sự góp mặt của Công Phượng, người là học trò cưng của HLV Park Hang Seo. Với kinh nghiệm dày dặn, kỹ thuật rê bóng thượng thừa của mình, Phượng hoàn toàn có thể khiến hàng thủ của Indonesia xô lệch, tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Cho dù ĐT Việt Nam vắng Tuấn Hải vì chấn thương, nhưng HLV Troussier vẫn còn Văn Toàn phong độ cao hay Đình Bắc, người khiến cổ động viên vỡ òa với những màn trình diễn ấn tượng trước Philippines hay Nhật Bản.

Hai trận đấu với Indonesia cực kỳ quan trọng mà HLV Troussier và các học trò của mình không thể mắc sai lầm. Do vậy, chiến lược gia người Pháp cần phải tính toán kỹ lưỡng nhất mới có thể giành được kết quả tốt.

Mặc dù Indonesia nhập tịch tới 11 cầu thủ, nhưng sự gắn kết về mặt lối chơi của đội bóng này chưa tốt. Trong khi đó, chúng ta có dàn cầu thủ trẻ kết hợp với những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm. Nếu như HLV Troussier sử dụng nhân sự linh hoạt và hợp lý thì những ngôi sao Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh, Công Phượng hay những cầu thủ trẻ Minh Trọng, Thái Sơn và Đình Bắc hoàn toàn có thể tỏa sáng để giúp ông thầy người Pháp giữ ghế.