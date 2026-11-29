Là xã vùng cao giáp ranh với hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, Thu Cúc có địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố không tập trung. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn dân số, trong đó dân tộc Mường chiếm khoảng 70%, dân tộc Dao và Mông mỗi dân tộc chiếm khoảng 7%. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trong khi điều kiện giao thông và sản xuất còn nhiều khó khăn.



Những năm gần đây, địa phương xác định phát triển kinh tế đồi rừng là một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao thu nhập. Thay vì phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô, nhiều hộ đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế vào sản xuất.

Đến nay, toàn xã có trên 40 ha cây ăn quả có múi đã cho thu hoạch và dự kiến mở rộng thêm khoảng 20 ha. Cùng với cam, quýt, bưởi, các loại cây lâm nghiệp như keo, bồ đề cũng được phát triển, góp phần tận dụng diện tích đất đồi và đa dạng hóa nguồn thu.



Hiệu quả từ những vườn cây đang cho thu hoạch là minh chứng cho hướng chuyển đổi này. Tại vườn quýt của gia đình ông Bùi Hồng Đức, cây trồng sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Bình quân mỗi ha có thể cho thu hoạch 40-50 tấn quả. Năm nay, giá quýt dao động từ 25.000-30.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu tương đối ổn định cho gia đình.



Không chỉ tạo thu nhập cho chủ vườn, mô hình còn mở thêm việc làm cho lao động tại chỗ. Gia đình ông Đức thường xuyên thuê khoảng 5-6 người chăm sóc vườn, với tiền công 300.000-400.000 đồng/người/ngày. Vào vụ thu hoạch, số lao động thời vụ có thể tăng lên 40-50 người mỗi ngày. Phần lớn trong số đó là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương.

Theo bà Hà Thị Tố Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc, cam, quýt và nho là những cây trồng có tiềm năng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và khả năng sản xuất của người dân. Thời gian tới, xã định hướng tiếp tục khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình hiệu quả, đồng thời nâng cao giá trị nông sản thông qua xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP.



Hiện Thu Cúc có những sản phẩm đặc trưng được công nhận OCOP 3 sao như chè và rượu ngô Mường Cúc. Đây cũng là hướng đi giúp nông sản địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, tạo nguồn thu và gìn giữ nét văn hóa bản địa.

Không chỉ phát triển những cây trồng quen thuộc, một số hộ dân ở Thu Cúc đã chủ động tìm kiếm mô hình sản xuất mới, ứng dụng kỹ thuật để nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.



Gia đình anh Lý Kim Lợi, người dân tộc Dao ở thôn Tân Hòa, là một trong những hộ tiên phong chuyển từ trồng lúa sang trồng nho. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả, anh đã chủ động tìm hiểu mô hình trồng nho hạ đen tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật.



Năm 2022, anh bắt đầu thử nghiệm trồng nho hạ đen trên diện tích 3.000 m². Sau quá trình tìm hiểu và đánh giá điều kiện sản xuất, gia đình tiếp tục chuyển sang trồng nho mẫu đơn, sử dụng giống nhập khẩu từ Hàn Quốc thông qua Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ của nhà trường.

Với anh Lợi, chuyển đổi cây trồng không đơn thuần là thay giống mới mà đòi hỏi người sản xuất phải nắm vững kỹ thuật, kiên trì theo dõi quá trình sinh trưởng của cây. Trong hành trình đó, gia đình nhận được sự hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn, chính quyền địa phương và nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất.



Đáng chú ý, gia đình anh lựa chọn hướng canh tác an toàn, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Hiện hơn 70% diện tích vườn nho được chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, sử dụng phân chuồng tự ủ kết hợp chế phẩm vi sinh và nấm Trichoderma để cải tạo đất, chăm sóc cây trồng.

Mô hình cũng tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Vào thời điểm tỉa quả, gia đình có thể thuê thêm 7-8 lao động thời vụ.



Từ diện tích đất trước đây chủ yếu trồng lúa, anh Lợi đang từng bước hình thành một mô hình sản xuất mới, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhưng cũng mở ra cơ hội nâng giá trị kinh tế trên đất quê hương. Câu chuyện của gia đình anh Lý Kim Lợi cho thấy vai trò quan trọng của việc chủ động học hỏi, tiếp cận khoa học kỹ thuật và có nguồn vốn phù hợp trong chuyển đổi sinh kế.

Dù đã xuất hiện những mô hình sản xuất có hiệu quả, Thu Cúc vẫn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện ở mức 17,34%. Không ít gia đình còn thiếu việc làm ổn định, thiếu vốn, thiếu đất sản xuất hoặc không đủ sức lao động để phát triển kinh tế.



Vì vậy, cùng với hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, địa phương xác định đầu tư hạ tầng và cải thiện điều kiện sống là những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo.



Tại bản Mỹ Á, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, diện mạo bản làng đang từng bước đổi thay. Trước đây, nhiều hộ phải sống trong những căn nhà tạm bợ, sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy, việc đi lại và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu còn nhiều hạn chế.

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, điều kiện sinh hoạt của người dân được cải thiện. Riêng năm 2025, hơn 40 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được xây mới, sửa chữa. Hệ thống giao thông, điện lưới và trường học cũng từng bước được đầu tư, tạo thuận lợi hơn cho sinh hoạt, học tập và sản xuất.



Tuy nhiên, giảm nghèo ở địa bàn miền núi vẫn còn nhiều thách thức. Bên cạnh những hộ có điều kiện phát triển sản xuất, vẫn còn các gia đình thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, không có đủ sức lao động để tổ chức mô hình kinh tế. Vì vậy, xã định hướng tiếp tục khai thác lợi thế đất đồi rừng, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình phù hợp, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn và kỹ thuật sản xuất.

Mục tiêu đến năm 2030 là tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng cao với vùng thấp.



Từ những vườn cam, quýt trĩu quả đến mô hình trồng nho theo hướng hữu cơ, Thu Cúc đang từng bước tìm ra cách khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Khi sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, người dân có thêm việc làm và hạ tầng thiết yếu được cải thiện, những triền đồi không còn chỉ là nơi canh tác truyền thống mà có thể trở thành nguồn sinh kế lâu dài, tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững ở vùng cao.

Tác giả: Lê Thanh - Nguyễn Đông

Ảnh: Đồng Toàn - Thực hiện: Đồng toàn