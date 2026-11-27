Nằm ở điểm cực Bắc của Tổ quốc, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được biết đến với những ngôi nhà trình tường, nếp sinh hoạt truyền thống và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Lô Lô. Trong đời sống ấy, nghề thêu thủ công giữ một vị trí quan trọng, hiện diện trên trang phục, đồ dùng và các sản phẩm phục vụ sinh hoạt, lễ hội.



Những họa tiết được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ Lô Lô không đơn thuần là cách trang trí quần áo. Mỗi hoa văn, cách phối màu đều gắn với tập quán và quan niệm thẩm mỹ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Hình mắt chim bồ câu, ruộng bậc thang, hoa cúc, mặt trời, mặt trăng hay hình ảnh cô gái Lô Lô… trở thành những dấu ấn riêng trên sản phẩm thêu truyền thống.

Năm 2022, tri thức dân gian nghề thủ công truyền thống “Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô Đen” tại xã Lũng Cú được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này cho thấy giá trị của nghề thêu không chỉ nằm ở sản phẩm làm ra, mà còn ở tri thức, kỹ thuật và bản sắc văn hóa được cộng đồng gìn giữ.



Để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, người dân tộc Lô Lô đang tìm cách đưa sản phẩm thêu truyền thống đến gần hơn với du khách, đồng thời duy trì việc truyền dạy nghề trong cộng đồng.

Được thành lập năm 2021, Hợp tác xã thêu, dệt thổ cẩm Lô Lô Chải ban đầu có 18 thành viên. Đến nay, số thành viên đã tăng lên 30 người, đều là phụ nữ dân tộc Lô Lô Đen sinh sống tại địa phương.



Từ tháng 7/2025, chị Vương Thị Xuyến chính thức đảm nhận vai trò Giám đốc Hợp tác xã. Với mong muốn duy trì nghề truyền thống và tạo thêm việc làm cho phụ nữ trong thôn, chị cùng các thành viên từng bước tổ chức lại hoạt động, phân công công việc và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.



Hiện nay, các thành viên chủ yếu đảm nhận công đoạn thêu họa tiết thủ công. Sau khi hoàn thiện phần thêu, sản phẩm được liên kết với Hợp tác xã Lanh trắng ở Sà Phìn để thực hiện công đoạn may, lắp ghép thành phẩm. Cách làm này vừa tận dụng thế mạnh của từng đơn vị, vừa khắc phục hạn chế về kỹ thuật may của một số thành viên.

Sản phẩm của Hợp tác xã khá đa dạng, từ khăn, túi, ví, balo nhỏ đến gối, chăn, ga trải giường, khăn trải bàn… Một số mặt hàng được làm theo nhu cầu đặt hàng của các cơ sở lưu trú, homestay tại địa phương. Với khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, những chiếc túi, ví, khăn hay gối có họa tiết thêu thủ công thường tạo được sự chú ý bởi màu sắc và nét riêng của văn hóa Lô Lô.



Điểm đặc biệt của nghề thêu Lô Lô là các họa tiết được thực hiện hoàn toàn bằng tay, không cần khuôn. Người thợ dựa vào kinh nghiệm, sự quan sát và kỹ thuật được truyền dạy để tạo nên những đường chỉ đều đặn, phối màu hài hòa. Các hoa văn truyền thống khá phong phú, từ hình mắt chim bồ câu, ruộng bậc thang, hoa cúc đến ông mặt trời, mặt trăng và hình ảnh cô gái Lô Lô.

Chị Vương Thị Xuyến cho biết, để hoàn thiện một mặt thêu nhỏ khoảng 20-30cm, người thợ có thể mất từ 2-3 ngày tập trung làm việc. Thời gian thực hiện kéo dài khiến giá thành sản phẩm thủ công cao hơn hàng sản xuất đại trà. Một chiếc túi có giá khoảng 250.000-300.000 đồng; vỏ gối dao động từ 300.000-400.000 đồng, trong khi một số loại khăn thêu có giá lên đến khoảng 1 triệu đồng, tùy kích thước và họa tiết.



Theo chị Xuyến, khách nước ngoài hiện là nhóm khách hàng ưa chuộng các sản phẩm thêu thủ công của hợp tác xã. Họ thường lựa chọn túi, ví, khăn, gối và những chiếc ba lô nhỏ mang họa tiết truyền thống. Trong khi đó, việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước còn gặp khó khăn do giá thành cao, khó cạnh tranh với những mặt hàng được sản xuất bằng máy.



Dù vậy, nghề thêu vẫn tạo thêm nguồn thu cho phụ nữ địa phương. Trước đây, khi có đơn hàng và tập trung sản xuất, mỗi thành viên có thể thu nhập khoảng 2-4 triệu đồng/tháng. Với những sản phẩm như vỏ gối, sau khi trừ nguyên liệu do hợp tác xã cung cấp, tiền công thêu của chị em dao động khoảng 30.000-50.000 đồng/sản phẩm.

Tuy nhiên, chị Xuyến cũng thẳng thắn nhìn nhận, nghề thêu hiện chưa thể trở thành nguồn thu nhập chính hay giúp người dân thoát nghèo. Công việc đòi hỏi nhiều thời gian, sự tỉ mỉ nhưng tiền công chưa cao. Vì vậy, các thành viên chủ yếu coi đây là công việc phụ, kết hợp với làm homestay, dịch vụ du lịch và kinh doanh hàng hóa.



Đặc biệt, hoạt động thêu thùa được bố trí linh hoạt theo mùa du lịch. Vào những tháng 6, 7, 8, 9, khi lượng khách du lịch ít hơn, chị em tập trung làm các sản phẩm thủ công. Khi bước vào mùa đông khách, họ lại ưu tiên phục vụ homestay, đón tiếp và cung cấp các dịch vụ cho du khách. Các thành viên cũng có thể làm việc tại nhà, nhận sản phẩm theo từng tổ, tùy mặt hàng như túi, khăn, ga trải giường hay vỏ gối.



Để mở rộng đầu ra, hợp tác xã tham gia các hội chợ do tỉnh tổ chức, giới thiệu sản phẩm tại các địa điểm du lịch, cửa hàng và cơ sở lưu trú. Một số homestay tại Lô Lô Chải cũng đặt mua túi, ví, khăn và vỏ gối để sử dụng, góp phần tạo thêm đơn hàng cho các thành viên. Bên cạnh đó, hợp tác xã tổ chức cho du khách trải nghiệm làm những sản phẩm nhỏ như ví, hoa tai, qua đó giúp khách hiểu hơn về quy trình thêu thủ công và giá trị của nghề truyền thống.

Dẫu vậy, giữ nghề và truyền nghề cho thế hệ sau vẫn là trăn trở lớn. Theo chị Xuyến, trước đây, con gái người Lô Lô thường được các bà, các mẹ hướng dẫn thêu từ khi 15-16 tuổi. Đây không chỉ là kỹ năng cần thiết trong đời sống mà còn gắn với phong tục của cộng đồng. Khi con gái đi lấy chồng, gia đình thường chuẩn bị từ hai đến bốn bộ trang phục để làm quà.



Hiện nay, một bộ phận thanh niên đi học tập, làm việc xa quê nên ít có điều kiện tiếp xúc với nghề truyền thống. Ngay trong gia đình chị Xuyến, các con đều đi học xa và không biết thêu. Trong khi đó, những người ở lại địa phương, đặc biệt là phụ nữ tham gia hoạt động du lịch, vẫn cố gắng duy trì nghề, học hỏi thêm từ các nghệ nhân khi gặp những họa tiết mới hoặc kỹ thuật chưa thành thạo.

Theo ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, địa phương được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 xã Lũng Cú, Lũng Táo và Ma Lé trước đây, hiện có 2.888 hộ với 15.111 nhân khẩu. Trong đó, Lô Lô Chải là làng văn hóa du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc Lô Lô, còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống từ kiến trúc nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần đến các nghề thủ công và lễ hội.



Tuy nhiên, nghề thêu, dệt thổ cẩm và may trang phục truyền thống vẫn chưa phát triển thành hoạt động sản xuất hàng hóa có quy mô ổn định. Việc duy trì nghề còn phụ thuộc nhiều vào thời gian, điều kiện kinh tế và nhu cầu của từng hộ gia đình.



Khó khăn hiện nay là chưa hình thành được chuỗi sản xuất và tiêu thụ ổn định. Sản phẩm thủ công mất nhiều thời gian, giá thành cao, mẫu mã chưa đa dạng theo nhu cầu thị trường; hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ còn hạn chế. Trong khi đó, việc truyền nghề cho thế hệ trẻ chưa được duy trì thường xuyên.

Để tháo gỡ những khó khăn này, xã Lũng Cú định hướng kết hợp bảo tồn nghề truyền thống với phát triển sinh kế, trong đó chú trọng giữ kỹ thuật, hoa văn và kiểu dáng nguyên bản của trang phục Lô Lô; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm từ trang phục truyền thống đến đồ lưu niệm, phụ kiện và các mặt hàng thủ công mang họa tiết đặc trưng.



Địa phương cũng hướng tới kết nối nghề thủ công với hoạt động trải nghiệm du lịch, đưa du khách tham gia tìm hiểu, thực hành thêu và làm sản phẩm cùng người dân. Cùng với đó là tăng cường liên kết với doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành và các kênh thương mại điện tử để mở rộng thị trường.



Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, việc phát triển nghề cần tập trung vào ba nhiệm vụ: xây dựng lực lượng kế cận thông qua truyền dạy nghề; tăng cường liên kết sản xuất để có nguồn cung sản phẩm ổn định; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường thông qua các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành và nền tảng thương mại điện tử.

Trong thời gian qua, xã tập trung ưu tiên các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, sản xuất sản phẩm đặc trưng và phát triển du lịch cộng đồng. Đối với nghề thêu truyền thống. Từ khi thành lập đã hỗ trợ hợp tác xã 1 máy khâu, 1 máy vắt sổ, 1 máy nhuộm vải, bàn là… và 01 gian hàng trưng bày các sản phẩm thêu dệt diện tích khoảng 30m2 tại thôn Lô Lô Chải.



Giữ nghề thêu truyền thống ở Lô Lô Chải vì thế không chỉ là câu chuyện bảo tồn những đường kim, mũi chỉ đã có từ nhiều thế hệ. Đó còn là bài toán tạo sinh kế đủ sức hấp dẫn để người dân tiếp tục gắn bó với nghề, để những hoa văn trên trang phục người Lô Lô không chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội mà còn có thể bước vào đời sống đương đại, trở thành sản phẩm văn hóa có giá trị trong hành trình phát triển du lịch nơi biên cương cực Bắc.

Tác giả: Linh Thương - CTV Dìu Hương

Thực hiện: Đồng toàn