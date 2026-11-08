Điểm cao 1030, thuộc khu vực biên giới Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang (trước là huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ). Hơn 42 năm sau trận chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ngày 12/7/1984 tại mặt trận Đông Sông Lô, đến nay vẫn còn 27 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 312 chưa tìm thấy hài cốt.

Trở lại chiến trường xưa, những cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên MB84 vẫn bền bỉ lần theo từng dấu tích, từng mảnh ký ức để tìm đồng đội. Bởi với họ, cuộc chiến đã lùi xa nhưng hành trình đưa những người đồng đội đã ngã xuống trở về vẫn chưa thể dừng lại. Các anh còn nằm đâu đó giữa núi rừng và đồng đội vẫn đau đáu một lời hẹn ngày đón các anh trở về với quê hương, gia đình.

Ở tuổi ngoài 80, đây là lần thứ 5 cựu chiến binh Đào Trọng Lạc, nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, từng trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 141 quay trở lại điểm cao 1030 với mong muốn góp sức tìm kiếm những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Thời gian khiến sức lực người chỉ huy năm xưa không còn như trước, những con dốc từng in dấu chân người lính giờ cũng trở nên khó vượt qua hơn.

Trong ký ức của ông Lạc, trận đánh năm 1984 là những ngày tháng đặc biệt khốc liệt. Bộ đội phải chiến đấu trong điều kiện bất lợi về địa hình, thời tiết và hỏa lực. “Địch ở thế cao, địa hình hiểm trở, hỏa lực có lúc vượt trội nhiều lần. Trong khi phía ta đồng đội bị thương, những người bị thương nhẹ hơn vẫn tìm cách cứu người bị thương nặng; lực lượng dự bị cũng tham gia đưa thương binh ra ngoài, hiện vẫn còn hơn 20 đồng đội, phần lớn thuộc Tiểu đoàn 1, cùng một số lực lượng tăng cường như công binh, trinh sát, chưa được tìm thấy hoặc đưa về nơi an nghỉ”, ông Lạc kể.

Vì thế, mỗi lần được trở lại chiến trường xưa, ông Lạc cùng những đồng đội khác cố gắng nhớ lại từng vị trí, từng khu vực đơn vị từng đóng quân, chiến đấu. Những ký ức tưởng như đã lùi xa hơn bốn thập kỷ nay trở thành manh mối quý giá, giúp lực lượng tìm kiếm, quy tập khoanh vùng và xác định những nơi cần tiếp tục khảo sát. Với những người lính già, chừng nào đồng đội vẫn còn nằm lại giữa núi rừng, chừng đó hành trình trở về vẫn chưa thể khép lại.

Cũng như cựu chiến binh Đào Trọng Lạc, với cựu chiến binh Mai Thanh Xuân, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, nỗi đau năm xưa vẫn hiện hữu mỗi lần trở lại chiến trường. Trong đợt tiến công năm 1984, đơn vị ông có 7 đồng đội hy sinh. Đến nay, 4 liệt sĩ đã được tìm thấy, còn 3 người vẫn nằm lại đâu đó trên chiến trường xưa.

Bước chân run run men theo lối mòn, ông Xuân cẩn trọng chỉ từng vị trí hào, từng khu vực trú quân cho lực lượng quy tập. Cây rừng che lấp nhiều dấu vết, có nơi ông phải dừng lại, quan sát thật lâu mới nhận ra. Phía sau mỗi vị trí là gương mặt, là câu chuyện về những người lính từng sống và chiến đấu bên mình.

“Đồng đội tôi hy sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Ngày ấy hứa cùng nhau thắng trận trở về, vậy mà người còn, người mất”, ông Xuân xúc động. Lời hẹn ấy đã theo người cựu chiến binh suốt mấy mươi năm. Giờ đây, điều ông mong mỏi là những gì mình còn nhớ sẽ giúp lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt đồng đội, để gia đình họ vơi bớt những năm tháng đợi chờ.

Những lời kể của các cựu chiến binh đang trở thành nguồn tư liệu quan trọng đối với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 42 năm, không phải vị trí nào cũng còn dấu tích rõ ràng. Nhiều khu vực đã bị cây rừng che phủ, địa hình thay đổi, những căn hầm từng là nơi bộ đội trú quân có thể đã bị đánh sập. Trong hoàn cảnh ấy, ký ức của người từng trực tiếp chiến đấu giúp lực lượng tìm kiếm thu hẹp phạm vi khảo sát, tập trung vào những vị trí có khả năng còn hài cốt.

Tại điểm cao 1030, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do ông Mua Mí Chứ chỉ huy phối hợp với dân quân xã Minh Tân kiên trì khảo sát, xác minh trên thực địa. Hàng ngày, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ vượt dốc, rà soát từng khu vực nghi vấn. Giữa những hốc đá, sườn núi, từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng, từng dấu tích được xem xét kỹ lưỡng.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nguồn thông tin từ những cựu chiến binh Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 - đơn vị trực tiếp tổ chức trận đánh tiến công giành lại điểm cao 1030 là những tư liệu quý giá về vị trí hành trú quân và tổ chức trận địa tiến công.

“Đây là nguồn thông tin rất quan trọng để chúng tôi chỉ huy lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả”, Đại tá Nguyễn Minh Khôi cho biết.

Theo thông tin được cung cấp, trong trận chiến đấu này, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 có 66 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực chân điểm cao 1030, xã Minh Tân. Đến nay, vẫn còn 27 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, chưa xác định được vị trí cụ thể.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, thời gian triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm ngày càng gần đến đích. Với tinh thần khẩn trương, thần tốc và quyết tâm cao, lực lượng chuyên trách của Đội Quy tập 515 cùng dân quân tự vệ các xã biên giới tiếp tục tập trung lực lượng, xác định rõ các khu vực tìm kiếm và đẩy nhanh các biện pháp tại thực địa.

Nếu với những cựu chiến binh, mỗi lần trở lại chiến trường là một lần sống lại ký ức về đồng đội, thì với những người trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hành trình ấy được tiếp nối bằng những công việc lặng lẽ, tỉ mỉ giữa núi rừng. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng đưa người lính trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Tám năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao ở Tuyên Quang (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang), Trung tá Nguyễn Mạnh Từ, cán bộ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, đã cùng đồng đội đi qua nhiều địa bàn từng diễn ra chiến đấu. Với anh, mỗi lần tìm thấy hài cốt không chỉ là thêm một phần việc hoàn thành, mà còn là thêm một cơ hội để những người lính năm xưa được trở về.

“Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng thao tác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi có hài cốt, các cán bộ, chiến sĩ phải tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất, lớp đá, tìm kiếm từng phần xương, mở rộng phạm vi khảo sát để tránh bỏ sót. Chỉ khi hoàn tất việc tìm kiếm trong khu vực và báo cáo chỉ huy xác minh, kết luận, đơn vị mới có thể xác định vị trí đã tìm kiếm xong”, Trung tá Từ cho biết.

Công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở mặt trận Vị Xuyên không như những nơi khác. Chiến tranh, bom đạn khốc liệt khiến các anh không nằm dưới mộ phần mà ở nơi hốc đá, chiến hào xưa. Đa số di cốt không còn nguyên vẹn. Trong suốt những năm chiến tranh, từ năm 1984-1989, các điểm cao 468, 685, 772, 1058, 1030, bình độ 300-400 đã phải hứng chịu hàng triệu quả đạn pháo. Có những đỉnh núi như 685 được cho là đã bị “bạt” đi 3m so với trước chiến tranh vì bom đạn.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết một trong những trở ngại lớn hiện nay là số nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu ngày càng ít, trí nhớ cũng dần suy giảm. Trong khi đó, nhiều hài cốt liệt sĩ ban đầu không được chôn cất cẩn thận; qua nhiều năm, tác động của thời tiết khiến hài cốt mục nát, không còn nguyên vẹn, gây khó khăn cho việc xác định.

Không chỉ vậy, nhiều hang, hầm từng là nơi trú quân đã bị đánh sập khi lực lượng đối phương rút đi. Những vị trí có thể cung cấp manh mối nay bị đất đá vùi lấp, khiến việc xác định nơi hài cốt nằm lại càng phức tạp.

Giữa địa hình cao, hiểm trở, các đội tìm kiếm chủ yếu dựa vào sức người để tiếp cận những vị trí nghi vấn. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng cuốc, xẻng, xà beng, vừa tìm kiếm vừa mở đường. Những ngày mưa, đường núi càng khó đi, trong khi bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.

Dẫu vậy, với những người làm nhiệm vụ quy tập, mỗi khu vực được xác minh, mỗi phần hài cốt được tìm thấy đều mang theo hy vọng của những gia đình nhiều năm chờ đợi tin người thân. Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, kiên trì tìm kiếm giữa điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.

Từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tuyên Quang đã quy tập được 201 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 74 mộ đơn và 14 mộ tập thể với 127 hài cốt.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức truy điệu và an táng 144 hài cốt liệt sĩ; bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính cho các địa phương theo nguyện vọng của thân nhân. Hiện còn 51 hài cốt liệt sĩ đang được thờ tại Nhà chờ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Thời gian tới, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2 của chiến dịch, hướng tới hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa hồ sơ; xác minh, đính chính, bổ sung thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ; lấy mẫu ADN đối với 100% mộ liệt sĩ có một phần thông tin, tiếp tục lấy mẫu thân nhân liệt sĩ đợt 2 và rà phá bom mìn, vật nổ theo quyết định của cấp trên.

Trên những điểm cao của mảnh đất Tuyên Quang, hành trình tìm kiếm vẫn tiếp tục. Những người lính hôm nay lần tìm từng dấu tích giữa đất đá, còn những người lính năm xưa góp lại ký ức, cung cấp những manh mối quý giá về nơi đồng đội từng chiến đấu và nằm xuống. Tất cả cùng hướng đến một mong mỏi: những người lính còn nằm lại sau hơn bốn thập kỷ sẽ không bị lãng quên, mà có ngày được trở về với gia đình, quê hương và những người vẫn luôn chờ đợi.



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