Ngày 20/11, cuộc thi Miss Charm 2026 chính thức khởi động tại TP.HCM, đánh dấu mùa giải thứ tư với sự tham gia của 44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), cuộc thi năm nay tiếp tục kết hợp hoạt động thi nhan sắc với giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch Việt Nam.

Đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco xuất hiện cùng chiếc vương miện chính thức của Miss Charm 2026. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của hành trình tìm kiếm người kế nhiệm danh hiệu tại mùa giải thứ tư, với đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/12.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco xuất hiện cùng vương miện mùa giải 2026

44 người đẹp quốc tế cũng đã chính thức ra mắt, mở đầu hành trình tranh tài. Trong đó, khu vực châu Á và châu Đại Dương có 15 thí sinh, châu Mỹ có 13 đại diện, châu Âu có 9 người đẹp và châu Phi có 7 thí sinh.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Ngọc Trà My. Cô sẽ cạnh tranh với các người đẹp đến từ nhiều quốc gia có phong trào thi sắc đẹp phát triển như Philippines, Thái Lan, Venezuela, Colombia, Brazil, Ấn Độ và Indonesia.

Một số gương mặt được công bố gồm Apriel Smith (Philippines), Helena Sarakan (Thái Lan), Tejaswini Shrivastava (Ấn Độ), Gisela Belicia Alma Thesalonica (Indonesia), Gao Mingxi (Trung Quốc), Lena Takeuchi (Nhật Bản) và Hollie Lintott (New Zealand).

Dàn thí sinh Miss Charm 2026 hội tụ tại Việt Nam, chuẩn bị bước vào hành trình tranh tài kéo dài khoảng ba tuần.

Sự góp mặt của các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau được kỳ vọng tạo nên một mùa giải đa dạng về phong cách, cá tính và bản sắc. Bên cạnh những phần thi trên sân khấu, mỗi đại diện còn có cơ hội giới thiệu văn hóa, phong tục và những nét đặc trưng của quê hương mình.

Sau buổi họp báo, các thí sinh sẽ bước vào lịch trình hoạt động kéo dài khoảng ba tuần tại Việt Nam. Trong thời gian này, 44 người đẹp tham gia ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa, đồng thời được huấn luyện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân trước các vòng thi quan trọng.

Một trong những điểm nhấn của hành trình Miss Charm 2026 là chuyến trải nghiệm tại Đà Lạt. Tại đây, các thí sinh sẽ có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và những nét đặc trưng của du lịch địa phương. Ban tổ chức kỳ vọng thông qua các hoạt động này, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế.

Theo lịch trình dự kiến, đêm bán kết Miss Charm 2026 diễn ra ngày 2/12, nơi các thí sinh thể hiện kỹ năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu. Đêm chung kết được lên kế hoạch tổ chức vào tối 5/12, tìm ra người đẹp giành vương miện mùa giải thứ tư. Ngày 6/12, các thí sinh sẽ rời Việt Nam, khép lại hành trình tham gia cuộc thi.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt sáng lập, hướng đến việc kết hợp các yếu tố nhan sắc, tri thức, văn hóa và quảng bá du lịch.

Ở mùa giải năm nay, ban tổ chức tiếp tục nhấn mạnh khả năng giao tiếp, tư duy và vai trò đại diện văn hóa của các thí sinh, thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình. Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tranh tài, Miss Charm 2026 hướng đến việc tôn vinh sự khác biệt về bản sắc, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa những người đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.