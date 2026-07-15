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76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư

Thứ Tư, 11:09, 15/07/2026
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VOV.VN - Đêm diễn nghệ thuật Măng non tỏa sáng với chủ đề Tự hào Việt Nam diễn ra tại sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), quy tụ 76 tài năng nhí tham gia biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, múa, võ thuật, trình diễn nhạc cụ và thời trang.

Đêm diễn nghệ thuật Măng non tỏa sáng với chủ đề Tự hào Việt Nam vừa diễn ra tại sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), quy tụ 76 gương mặt nhỏ tuổi đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Chương trình là hoạt động nằm trong khuôn khổ hành trình tìm kiếm Đại sứ Tài năng "Măng non tỏa sáng" 2026.

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Đêm diễn nghệ thuật "Măng non tỏa sáng" diễn ra tại sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).

Chương trình hướng đến các em từ 5-18 tuổi có năng khiếu trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, nhảy múa, trình diễn, dẫn chương trình, người mẫu, biểu diễn nhạc cụ và một số loại hình biểu diễn sáng tạo khác.

Đêm diễn được tổ chức tại sân khấu Thủy Đình, nằm trong khuôn viên Phố cổ Hoa Lư. Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn địa điểm này nhằm gắn các hoạt động biểu diễn với không gian văn hóa, lịch sử của Cố đô Hoa Lư. Chủ đề Tự hào Việt Nam được thể hiện xuyên suốt chương trình thông qua các tiết mục hướng đến hình ảnh quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa dân tộc.

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Các tiết mục ca hát, múa, võ thuật và trình diễn nhạc cụ được giới thiệu trong đêm diễn
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Chủ đề "Tự hào Việt Nam" được thể hiện xuyên suốt các phần trình diễn

Trong đêm diễn, 76 gương mặt tham gia biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, múa, võ thuật, trình diễn nhạc cụ, âm nhạc tổng hợp, hội họa và trình diễn thời trang. Các tiết mục được dàn dựng trên sân khấu thực cảnh, kết hợp với không gian ngoài trời tại Phố cổ Hoa Lư.

Theo Ban tổ chức, các em đã có hơn một tháng chuẩn bị trước khi tham gia chương trình. Quá trình luyện tập tập trung vào việc hoàn thiện các tiết mục cũng như kỹ năng biểu diễn trên sân khấu. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi và thể hiện khả năng trong nhiều loại hình nghệ thuật.

76 tai nang nhi ke chuyen que huong tren san khau di san hoa lu hinh anh 4
76 tai nang nhi ke chuyen que huong tren san khau di san hoa lu hinh anh 5

Bên cạnh phần biểu diễn, chương trình còn là hoạt động nằm trong hành trình trải nghiệm tại Ninh Bình của các em tham gia. Thông qua chủ đề Tự hào Việt Nam, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần khuyến khích các em tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống và có thêm trải nghiệm với các không gian di sản.

Hội đồng chuyên môn của chương trình gồm nhà báo Bùi Việt Cường, ThS. Đinh Phương Anh, MC/BTV Phan Việt Ngọc, ca sĩ Hiền Anh, TS. Nguyễn Nga Huyền, ThS. Lưu Hoàng Trường, ThS. Nguyễn Thúy Hằng cùng hai nhà thiết kế Phạm Gia Hưng và Phạm Trần Thu Hằng.

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76 tai nang nhi ke chuyen que huong tren san khau di san hoa lu hinh anh 7

Theo Ban tổ chức, hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá các phần thể hiện để lựa chọn những gương mặt phù hợp cho hành trình tìm kiếm Đại sứ Tài năng "Măng non tỏa sáng" 2026. Chương trình hướng đến việc tạo cơ hội để các em có năng khiếu nghệ thuật được thể hiện khả năng và tham gia các hoạt động biểu diễn trong môi trường được tổ chức bài bản.

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300 mầm non nghệ thuật hội tụ tại sân chơi tài năng nhí toàn quốc

VOV.VN - Khoảng 300 tài năng nhí từ nhiều tỉnh, thành đã hội tụ tại Hà Nội tham gia vòng sơ khảo chủ đề “Chạm ước mơ” của chương trình tìm kiếm Đại sứ Tài năng Măng non tỏa sáng 2026. Các em mang đến nhiều tiết mục đa dạng, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và sự tự tin trên sân khấu.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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