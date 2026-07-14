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Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương là ai?

Thứ Ba, 17:07, 14/07/2026
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VOV.VN - Thông tin Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang khiến dư luận chú ý.

Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bổ sung 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trong số các bị can bị khởi tố có Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - đơn vị sở hữu tiệm vàng Ngọc Châu Âu tại TP.HCM. Đáng chú ý, Hoàng Thị Thanh Nga từng được biết đến rộng rãi với danh xưng Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 và là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Việt.

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Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Thị Thanh Nga là cái tên nổi bật trong giới doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý cũng như các sân chơi nhan sắc.

Đầu năm 2023, Hoàng Thị Thanh Nga đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022) được tổ chức tại Bulgaria và giành danh hiệu Á hậu 1. Sau cuộc thi, với danh xưng Á hậu, bà Hoàng  Thị Thanh Nga thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang lớn của showbiz Việt và các hoạt động của giới hoa hậu, xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, quý phái.

A hau hoang thi thanh nga bi khoi to trong duong day buon lau kim cuong la ai hinh anh 2
Hoàng Thị Thanh Nga từng đại diện Việt Nam tham gia và giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022. (Ảnh: Tổng hợp)

Theo thông tin được công bố tại thời điểm đăng quang Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022, Hoàng Thị Thanh Nga tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngoại thương của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và là CEO thương hiệu trang sức Ngọc Châu Âu. Trước đó, bà Hoàng Thị Thanh Nga từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và các chương trình dành cho cộng đồng doanh nhân.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga còn được gọi bằng biệt hiệu "bà trùm vương miện". Thương hiệu trang sức do bà điều hành chính là đơn vị đứng sau thiết kế, chế tác và tài trợ vương miện cho nhiều cuộc thi nhan sắc quy mô lớn trong nước, đồng thời là nhà tài trợ đồng hành cùng nhiều sự kiện giải trí.

Yên Minh/VOV.VN
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