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Á hậu Ngô Bảo Ngọc “trả sash” Việt Nam, không thi MGI All Stars mùa 2

Thứ Hai, 20:56, 02/11/2026
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VOV.VN - Á hậu Ngô Bảo Ngọc xác nhận không tiếp tục tham dự MGI All Stars mùa 2, dù trước đó đã có khoảng ba tháng chuẩn bị cho hành trình quốc tế. Quyết định được đưa ra sau khi cuộc thi thay đổi cách thức tham dự, cho phép nhiều hơn một thí sinh đến từ cùng một quốc gia.

Thông tin được Ngô Bảo Ngọc công bố chiều 2/11 tại TP.HCM, trong sự kiện giới thiệu các người đẹp Việt Nam tham dự những đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ngô Bảo Ngọc cho biết thời gian qua, cô dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng, thực hiện hình ảnh, video giới thiệu và chuẩn bị trang phục với mục tiêu đại diện Việt Nam tại Miss Grand International All Stars mùa thứ hai. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi phía cuộc thi quốc tế thông báo mùa giải năm nay có thể có nhiều hơn một thí sinh Việt Nam cùng tham gia.

A hau ngo bao ngoc tra sash viet nam, khong thi mgi all stars mua 2 hinh anh 1
Á hậu Ngô Bảo Ngọc xác nhận không tiếp tục tham dự MGI All Stars mùa 2

Theo người đẹp, sự thay đổi này khiến những tính toán và chiến lược đã được ê-kíp xây dựng trước đó không còn phù hợp. Sau nhiều cuộc trao đổi giữa cô, gia đình và công ty quản lý, các bên thống nhất dừng kế hoạch tham dự MGI All Stars mùa 2.

Ngô Bảo Ngọc thừa nhận tiếc nuối khi phải khép lại hành trình đã chuẩn bị trong nhiều tháng. Với cô, sân khấu hoa hậu quốc tế là một trong những mục tiêu bản thân theo đuổi và dành nhiều công sức.

“Thật lòng tôi cảm thấy rất tiếc nuối vì đây là một ước mơ mà mình đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng hơn là công sức của rất nhiều người đã đồng hành, hỗ trợ và chuẩn bị cho hành trang sắp tới”, cô chia sẻ.

Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng, hoàn thiện bản thân và thực hiện các hoạt động trong nhiệm kỳ Á hậu Miss Grand Vietnam 2026. Cô cũng khẳng định vẫn sẵn sàng đón nhận những cơ hội phù hợp trong tương lai.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết quyết định không tiếp tục đưa Ngô Bảo Ngọc đến MGI All Stars mùa 2 xuất phát từ những thay đổi trong cách thức tổ chức của cuộc thi. 

Theo ông, quá trình chuẩn bị cho một đấu trường sắc đẹp quốc tế đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tài chính và chiến lược truyền thông. Khi cùng lúc có nhiều thí sinh đến từ một quốc gia, sự so sánh giữa các người đẹp khó tránh khỏi, trong khi sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả cũng có thể bị phân tán.

Ông Hoàng Nhật Nam tôn trọng định hướng của ban tổ chức quốc tế cũng như quyền lựa chọn của các thí sinh. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với Ngô Bảo Ngọc và gia đình, đơn vị quyết định dừng kế hoạch đưa cô đến MGI All Stars năm nay.

A hau ngo bao ngoc tra sash viet nam, khong thi mgi all stars mua 2 hinh anh 2

MGI All Stars là phiên bản đặc biệt thuộc hệ thống Miss Grand International, dành cho những thí sinh từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Khác với phiên bản Miss Grand International thông thường, cuộc thi này cho phép thí sinh đăng ký tham dự mà không nhất thiết phải thông qua đơn vị nắm bản quyền tại quốc gia.

Mùa đầu tiên của MGI All Stars diễn ra hồi tháng 5/2026 tại Thái Lan với 56 thí sinh. Một số quốc gia có từ hai đại diện trở lên. Việt Nam khi đó chỉ có Hương Giang tham gia và cô giành danh hiệu Á hậu 2.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP.HCM, cao 1,75 m, từng hoạt động với vai trò người mẫu. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 5 ở mùa thi tiếp theo và sau đó giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: FBNV
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