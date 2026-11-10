English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Áp lực ít ai biết phía sau sàn diễn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ Ba, 09:08, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để có những bước catwalk tự tin trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh phải trải qua nhiều buổi tập luyện, từ cách đặt bàn chân, giữ thăng bằng đến kiểm soát ánh mắt, biểu cảm. Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana tiết lộ những áp lực ít người biết phía sau sân khấu.

Một bước chân đặt sai vị trí, một cú xoay người chưa đúng nhịp hay ánh mắt thiếu tập trung đều có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Đó là những chi tiết mà khán giả khó nhận ra khi theo dõi sân khấu, nhưng với Ngọc Anh Nana, người đảm nhận vai trò huấn luyện viên và đạo diễn catwalk của cuộc thi, lại là những điều không thể bỏ qua.

Ap luc it ai biet phia sau san dien cua thi sinh hoa hau viet nam 2026 hinh anh 1
Ngọc Anh Nana đảm nhận vai trò huấn luyện viên và đạo diễn catwalk tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngọc Anh cho biết cô nhận lời tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 sau lời mời từ Ban tổ chức. Từng là Á quân Elite Model Look Việt Nam 2014, lọt Top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Thân thiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô hiểu rõ cảm giác hồi hộp, áp lực của các thí sinh khi bước lên sân khấu.

Tuy nhiên, ở vai trò mới, công việc của Ngọc Anh không đơn giản là dạy các cô gái đi giày cao gót. Mỗi thí sinh phải bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản như tư thế đứng, cách đặt bàn chân, giữ thăng bằng, kiểm soát trọng tâm, chuyển động của vai, tay và hông. Khi đã quen, họ mới tiếp tục tập xoay người, tạo dáng, xử lý trang phục và tương tác với âm nhạc.

Đặc biệt, mỗi phần thi lại có yêu cầu riêng. Với áo dài, thí sinh cần thể hiện sự mềm mại, duyên dáng. Trang phục áo tắm đòi hỏi sự tự tin, khỏe khoắn, còn dạ hội hướng đến vẻ thanh lịch, sang trọng.

Ap luc it ai biet phia sau san dien cua thi sinh hoa hau viet nam 2026 hinh anh 2
Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 phải tập luyện kỹ lưỡng từ cách bước đi, giữ thăng bằng đến ánh mắt và biểu cảm.

“Điều tôi hướng đến không phải là biến các cô gái thành những người có cùng một cách bước đi, mà là giúp mỗi bạn tìm được phong cách trình diễn phù hợp với bản thân, đồng thời vẫn đáp ứng được tinh thần chung của một sân khấu Hoa hậu Việt Nam”, Ngọc Anh chia sẻ.

Theo nữ đạo diễn, khó khăn nằm ở sự chênh lệch kinh nghiệm giữa các thí sinh. Có người đã quen với sân khấu, nhưng cũng có những cô gái lần đầu tiếp cận catwalk chuyên nghiệp, thậm chí ban đầu còn lúng túng khi đi giày cao gót.

Trong khi đó, sân khấu chung kết có đông thí sinh, không gian rộng, đòi hỏi việc di chuyển theo đội hình phải chính xác. Vì vậy, có những động tác các cô gái phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, từ hướng đặt mũi giày, cách xoay người đến vị trí đứng.

Ngọc Anh kể có những buổi tập phải dừng nhạc giữa chừng để chỉnh sửa từng động tác. Đôi lúc cô phải nghiêm khắc yêu cầu thí sinh làm lại từ đầu dù đã tập luyện nhiều lần.

Càng gần đêm chung kết, áp lực càng lớn. Bên cạnh việc hướng dẫn thí sinh, cô phải tính toán tuyến di chuyển, khoảng cách, nhịp điệu và sự kết nối giữa các đội hình. Một vị trí đứng hoặc nhịp di chuyển chưa chuẩn cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể màn trình diễn.

Ap luc it ai biet phia sau san dien cua thi sinh hoa hau viet nam 2026 hinh anh 3
Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện đội hình, phối hợp nhịp di chuyển để chuẩn bị cho phần trình diễn.

Để theo sát quá trình tập luyện, Ngọc Anh phải điều chỉnh nhiều lịch trình cá nhân, thậm chí từ chối một số công việc trong mùa cao điểm của các chương trình thời trang. Có những ngày, việc tập luyện cùng thí sinh và chuẩn bị sân khấu chiếm gần như toàn bộ thời gian của cô.

Dù vậy, điều khiến nữ đạo diễn hài lòng là sự tiến bộ của các cô gái. Từ những thí sinh còn bỡ ngỡ với giày cao gót, nhiều người dần biết kiểm soát hình thể, làm chủ sân khấu và tự tin hơn qua từng buổi tập.

Với Ngọc Anh, thành quả của quá trình huấn luyện không chỉ nằm ở những màn catwalk đẹp mắt trong đêm thi. Cô mong các thí sinh có thể giữ được sự tự tin, bản lĩnh và những kỹ năng đã học, ngay cả khi hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Người đỗ 3 trường đại học, người biết 6 ngoại ngữ
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Người đỗ 3 trường đại học, người biết 6 ngoại ngữ

VOV.VN - Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển 3 trường đại học, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ, còn Á hậu 2 Lê Phương Nghi sở hữu IELTS 7.5.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Người đỗ 3 trường đại học, người biết 6 ngoại ngữ

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Người đỗ 3 trường đại học, người biết 6 ngoại ngữ

VOV.VN - Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển 3 trường đại học, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ, còn Á hậu 2 Lê Phương Nghi sở hữu IELTS 7.5.

Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển ba trường đại học
Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển ba trường đại học

VOV.VN - Nguyễn Yến Trang, tân Hoa hậu Việt Nam 2026, sở hữu gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Cô gái sinh năm 2006 đến từ Hà Nội từng trúng tuyển ba trường đại học và chọn ngành Giáo dục tiểu học để theo đuổi nghề giáo.

Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển ba trường đại học

Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang từng trúng tuyển ba trường đại học

VOV.VN - Nguyễn Yến Trang, tân Hoa hậu Việt Nam 2026, sở hữu gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Cô gái sinh năm 2006 đến từ Hà Nội từng trúng tuyển ba trường đại học và chọn ngành Giáo dục tiểu học để theo đuổi nghề giáo.

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026
Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

VOV.VN - Nguyễn Yến Trang, thí sinh đến từ Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng. Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1, Lê Phương Nghi là Á hậu 2.

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

VOV.VN - Nguyễn Yến Trang, thí sinh đến từ Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng. Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1, Lê Phương Nghi là Á hậu 2.

25 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
25 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

VOV.VN - Tối 7/11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với sự tranh tài của 25 thí sinh.

25 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

25 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

VOV.VN - Tối 7/11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với sự tranh tài của 25 thí sinh.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt