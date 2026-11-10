Áp lực ít ai biết phía sau sàn diễn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Một bước chân đặt sai vị trí, một cú xoay người chưa đúng nhịp hay ánh mắt thiếu tập trung đều có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Đó là những chi tiết mà khán giả khó nhận ra khi theo dõi sân khấu, nhưng với Ngọc Anh Nana, người đảm nhận vai trò huấn luyện viên và đạo diễn catwalk của cuộc thi, lại là những điều không thể bỏ qua.

Ngọc Anh Nana đảm nhận vai trò huấn luyện viên và đạo diễn catwalk tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngọc Anh cho biết cô nhận lời tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 sau lời mời từ Ban tổ chức. Từng là Á quân Elite Model Look Việt Nam 2014, lọt Top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Thân thiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô hiểu rõ cảm giác hồi hộp, áp lực của các thí sinh khi bước lên sân khấu.

Tuy nhiên, ở vai trò mới, công việc của Ngọc Anh không đơn giản là dạy các cô gái đi giày cao gót. Mỗi thí sinh phải bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản như tư thế đứng, cách đặt bàn chân, giữ thăng bằng, kiểm soát trọng tâm, chuyển động của vai, tay và hông. Khi đã quen, họ mới tiếp tục tập xoay người, tạo dáng, xử lý trang phục và tương tác với âm nhạc.

Đặc biệt, mỗi phần thi lại có yêu cầu riêng. Với áo dài, thí sinh cần thể hiện sự mềm mại, duyên dáng. Trang phục áo tắm đòi hỏi sự tự tin, khỏe khoắn, còn dạ hội hướng đến vẻ thanh lịch, sang trọng.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 phải tập luyện kỹ lưỡng từ cách bước đi, giữ thăng bằng đến ánh mắt và biểu cảm.

“Điều tôi hướng đến không phải là biến các cô gái thành những người có cùng một cách bước đi, mà là giúp mỗi bạn tìm được phong cách trình diễn phù hợp với bản thân, đồng thời vẫn đáp ứng được tinh thần chung của một sân khấu Hoa hậu Việt Nam”, Ngọc Anh chia sẻ.

Theo nữ đạo diễn, khó khăn nằm ở sự chênh lệch kinh nghiệm giữa các thí sinh. Có người đã quen với sân khấu, nhưng cũng có những cô gái lần đầu tiếp cận catwalk chuyên nghiệp, thậm chí ban đầu còn lúng túng khi đi giày cao gót.

Trong khi đó, sân khấu chung kết có đông thí sinh, không gian rộng, đòi hỏi việc di chuyển theo đội hình phải chính xác. Vì vậy, có những động tác các cô gái phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, từ hướng đặt mũi giày, cách xoay người đến vị trí đứng.

Ngọc Anh kể có những buổi tập phải dừng nhạc giữa chừng để chỉnh sửa từng động tác. Đôi lúc cô phải nghiêm khắc yêu cầu thí sinh làm lại từ đầu dù đã tập luyện nhiều lần.

Càng gần đêm chung kết, áp lực càng lớn. Bên cạnh việc hướng dẫn thí sinh, cô phải tính toán tuyến di chuyển, khoảng cách, nhịp điệu và sự kết nối giữa các đội hình. Một vị trí đứng hoặc nhịp di chuyển chưa chuẩn cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể màn trình diễn.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện đội hình, phối hợp nhịp di chuyển để chuẩn bị cho phần trình diễn.

Để theo sát quá trình tập luyện, Ngọc Anh phải điều chỉnh nhiều lịch trình cá nhân, thậm chí từ chối một số công việc trong mùa cao điểm của các chương trình thời trang. Có những ngày, việc tập luyện cùng thí sinh và chuẩn bị sân khấu chiếm gần như toàn bộ thời gian của cô.

Dù vậy, điều khiến nữ đạo diễn hài lòng là sự tiến bộ của các cô gái. Từ những thí sinh còn bỡ ngỡ với giày cao gót, nhiều người dần biết kiểm soát hình thể, làm chủ sân khấu và tự tin hơn qua từng buổi tập.

Với Ngọc Anh, thành quả của quá trình huấn luyện không chỉ nằm ở những màn catwalk đẹp mắt trong đêm thi. Cô mong các thí sinh có thể giữ được sự tự tin, bản lĩnh và những kỹ năng đã học, ngay cả khi hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại.