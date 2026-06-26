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Bảo Anh kết hợp nam tân binh 2K3 đang gây chú ý ở Tinh hà "Say Hi"

Thứ Sáu, 09:46, 26/06/2026
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VOV.VN - Bảo Anh vừa có màn kết hợp kết hợp đầu tiên với HYO, hiện đang tham gia chương trình Tinh hà "Say Hi" trong ca khúc mới mang tên Níu kéo mãi không phải cách. Ở lần trở lại này, Bảo Anh tiếp tục phát huy thế mạnh với dòng nhạc pop ballad. Giọng hát tự sự, sâu lắng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, chữa lành.

Trước đó, ca khúc Tìm em kết hợp cùng Hngle vẫn đang giữ vị trí Top 1 Trending, và việc nữ ca sĩ nhanh chóng ra mắt thêm một sản phẩm mới với một gương mặt trẻ tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả.

Theo Bảo Anh, Níu kéo mãi không phải cách kể về hành trình từ yêu đến chia tay của một cặp đôi. Thay vì khai thác sự bi lụy hay đau khổ, ca khúc lựa chọn khắc họa một nỗi buồn nhẹ nhàng, khi cả hai đã bước qua quá khứ nhưng những ký ức đẹp vẫn còn đọng lại, để mỗi lần nhớ đến vẫn có chút day dứt và tiếc nuối.

 

Dù mang chủ đề chia ly, bài hát không đi theo công thức ballad quen thuộc với giai điệu chậm và da diết. Bảo Anh cùng ê-kíp lựa chọn phần phối khí có tiết tấu rõ ràng hơn, giúp ca khúc vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc nhưng trở nên bắt tai hơn.

Tương tự những bản hit ballad như Từng là của nhau hay Không biết nên vui hay buồn, sản phẩm mới tiếp tục thể hiện tinh thần của Bảo Anh ở thời điểm hiện tại: không còn dằn vặt hay níu kéo, mà bình thản đón nhận mọi kết quả trong tình yêu. Hình ảnh bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại trở về mùa Xuân cũng được lồng ghép trong ca khúc như biểu tượng cho vòng tuần hoàn của các mối quan hệ.

bao anh ket hop nam tan binh 2k3 dang gay chu y o tinh ha say hi hinh anh 1
Bảo Anh kết hợp cùng nam tân binh 2K3 đang được săn đón

Chia sẻ về thông điệp của bài hát, Bảo Anh cho biết: "Khi một mối quan hệ khép lại, điều đáng trân trọng nhất là sự cảm thông, thấu hiểu dành cho đối phương và lòng biết ơn vì cả hai đã từng gặp gỡ, đồng hành cùng nhau. Bài hát này là một nỗi buồn rất đẹp, để lại một kết thúc trọn vẹn, không tranh cãi, không ồn ào. Kết thúc để có được một bắt đầu mới cho hai người".

MV Níu kéo mãi không phải cách tái hiện trọn vẹn hành trình của một mối quan hệ, từ những rung động đầu tiên đến khoảnh khắc chia tay trong bình yên thông qua chuỗi ký ức của hai nhân vật chính. Lấy bối cảnh trên đảo Jeju, những khung hình từ bờ biển lúc hoàng hôn, con đường rợp bóng cọ đến khu vườn ngập nắng góp phần khắc họa những kỷ niệm đẹp của cặp đôi. Thay vì tập trung vào bi kịch hay nước mắt, MV lựa chọn kể về một cuộc chia tay nhẹ nhàng, để lại dư vị tiếc nuối nhưng cũng mở ra những khởi đầu mới.

Bảo Anh cũng thừa nhận cô hiểu rõ thế mạnh của mình là những bản ballad giàu cảm xúc. Tuy nhiên, với tư cách một nghệ sĩ, nữ ca sĩ vẫn luôn mong muốn thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới. Dẫu vậy, việc ca khúc Từng Là Của Nhau bất ngờ được yêu thích trở lại trong thời gian qua cũng trở thành lời nhắc để cô tập trung vào những giá trị bản thân có thể truyền tải trọn vẹn nhất.

bao anh ket hop nam tan binh 2k3 dang gay chu y o tinh ha say hi hinh anh 2

Bên cạnh thông điệp về tình yêu, sản phẩm lần này còn đánh dấu sự kết hợp giữa Bảo Anh và nghệ sĩ trẻ HYO. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn đồng hành cùng đàn em vì nhìn thấy tài năng, sự nỗ lực và tình yêu dành cho âm nhạc của HYO.

"Tôi muốn hỗ trợ một nghệ sĩ trẻ như HYO vì nhìn thấy tài năng, sự nỗ lực và tình yêu dành cho âm nhạc của bạn. Có lẽ cũng là một cái duyên khi tôi gặp HYO từ lúc bạn ấy còn là thực tập sinh. HYO rất dễ thương, không ngại chia sẻ rằng thuộc hết những bài hát của tôi. Tôi muốn tiếp thêm niềm tin vào nghề hát cho các bạn trẻ. Tôi đã làm nghề hơn mười năm, vẫn còn năng lượng sáng tạo và vẫn nhận được tình yêu thương từ khán giả, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể", Bảo Anh chia sẻ.

Sinh năm 2003, HYO được đào tạo bài bản với các kỹ năng hát, rap, nhảy, sáng tác và trình diễn. Hiện HYO cũng đang nhận được sự chú ý khi góp mặt trong đội hình tham gia chương trình Tinh hà "Say Hi" - phiên bản mở rộng của Anh trai "Say Hi". Với ngoại hình sáng, năng lượng trẻ trung và niềm đam mê âm nhạc, HYO được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chương trình.

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Hà Phương/VOV.VN
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