Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh vừa chia sẻ tin vui khi chính thức được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Sau nhiều năm ít xuất hiện trên phim truyền hình, nữ diễn viên khiến khán giả chú ý khi mở đầu bài đăng bằng câu hỏi: “Sao nghỉ đóng phim lâu thế? Dạ... hihi”.

Bảo Thanh viết: “5 năm, 10 năm, hay 20 năm… Chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn!”.

Bảo Thanh chính thức mang quân hàm Trung úy ở tuổi 36.

Nữ diễn viên không giấu được niềm xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua. Cô chia sẻ: “Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có một cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn… và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua”.

Theo Bảo Thanh, dấu mốc mới là kết quả của quá trình kiên trì và giữ vững niềm tin trong suốt 5 năm. Cô bày tỏ: “Mỗi chặng đường đều có lý do của nó. Có những cánh cửa mở ra không chỉ bằng may mắn, mà còn bằng sự cố gắng, lòng kiên trì và niềm tin mình đã không đánh mất suốt 5 năm qua”.

Nữ diễn viên “Về nhà đi con” bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, Ban Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân, các đồng chí, đồng đội và những người đã tin tưởng, đồng hành, dành tình cảm cho cô trong suốt thời gian qua.

Khép lại bài viết, Bảo Thanh chia sẻ: “Một dấu mốc mới, một trách nhiệm mới, một hành trình mới. Thanh đã làm được rồi!”.

Trước đó, sáng 20/11/2026, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ năm 2026 cho 5 cá nhân. Trong đó, Bảo Thanh, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, cùng Nguyễn Lâm Nguyên, Vũ Quốc Lâm và Lưu Đức Tâm được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Lý Công Hoàng được phong cấp bậc hàm Thiếu úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy trực tiếp trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được tuyển dụng. Ông căn dặn những người nhận quyết định giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ nghệ sĩ đi trước và tận tâm với nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cá nhân nhận quyết định, Trung úy Vũ Thị Phương Thanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Bảo Thanh sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như “Trò đời”, “Người phán xử”, “Sống chung với mẹ chồng”, “Ngày ấy mình đã yêu” và “Về nhà đi con”.

Từ phải qua: Diễn viên Lưu Huyền Trang, Bảo Thanh, Trúc Mai.

Đặc biệt, vai Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” và Anh Thư trong “Về nhà đi con” giúp tên tuổi Bảo Thanh được đông đảo khán giả biết đến. Cô từng hai lần giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards vào các năm 2017 và 2019.

Sau bộ phim “Những ngày không quên” phát sóng năm 2020, Bảo Thanh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Cô dành thời gian chăm sóc gia đình và tập trung cho sân khấu kịch. Dù vắng bóng trong các dự án phim truyền hình, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.