BIGBANG tới Hà Nội, 90.000 khán giả chờ hai đêm diễn tại Mỹ Đình

BIGBANG đã có mặt tại Hà Nội trước hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện tại sân bay Nội Bài trong sự chờ đợi của đông đảo người hâm mộ, sau đó di chuyển bằng xe Rolls-Royce về khách sạn.

Nhóm nhạc BIGBANG trên đường từ Hàn Quốc sang Việt Nam

Trước khi lên đường sang Việt Nam, hình ảnh ba thành viên BIGBANG tại sân bay ở Hàn Quốc cũng thu hút sự chú ý. G-Dragon xuất hiện với chiếc khăn họa tiết hoa cúc trùm gần kín mặt, kết hợp kính tối màu và nhiều lớp trang phục giữ ấm. Trong khi đó, Taeyang và Daesung lựa chọn phong cách đơn giản hơn với các gam màu trầm.

Tại Nội Bài, nhiều người hâm mộ đã có mặt từ sớm để chờ đón G-Dragon, Taeyang và Daesung. Khoảnh khắc ba thành viên xuất hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi BIGBANG trở lại Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn thế giới.

Người hâm mộ chào đón BIGBANG tại sân bay Nội Bài, tối 23/10

Tại khu vực sân bay Nội Bài, những hình ảnh chào đón World Tour đã xuất hiện trên các vị trí quảng bá dành cho khách vừa đặt chân tới Thủ đô

Không khí chào đón nhóm cũng xuất hiện tại nhiều khu vực từ sân bay Nội Bài đến Mỹ Đình. Những hình ảnh quảng bá cho BIGBANG 2026-2027 World Tour < XX : COSMOS > được đặt tại một số vị trí dành cho hành khách vừa đến Hà Nội.

Điểm đến được chờ đợi nhất là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi hai đêm diễn của BIGBANG dự kiến đón khoảng 90.000 khán giả. Trước ngày diễn, khu vực sân vận động đã được lắp đặt hệ thống nhận diện sự kiện, các hạng mục sân khấu và khu vực phục vụ chương trình cũng dần hoàn thiện.

Ba thành viên BIGBANG di chuyển bằng xe Rolls-Royce về khách sạn

Những ngày trước concert, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã thay đổi diện mạo với hệ thống nhận diện của < XX : COSMOS >, các hạng mục sân khấu và POSM của sự kiện dần hoàn thiện

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, vé cho cả hai đêm diễn đã được bán hết. Nhu cầu lưu trú và di chuyển đến Hà Nội trong dịp này cũng tăng lên đáng kể. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy trong giai đoạn 23-26/10, lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình cũng ghi nhận tình trạng kín phòng từ trước ngày diễn. Bên cạnh khán giả từ TP.HCM, Đà Nẵng, một lượng fan từ các thị trường như Seoul, Đài Bắc, Nagoya và Busan cũng được cho là đã lên kế hoạch tới Hà Nội trong dịp BIGBANG biểu diễn.

Hai đêm diễn lần này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý với cộng đồng người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam, khi nhóm trở lại với một World Tour chung sau nhiều năm. G-Dragon, Taeyang và Daesung dự kiến sẽ mang đến các tiết mục trong khuôn khổ tour < XX : COSMOS > tại Sân vận động Mỹ Đình.

BIGBANG World Tour tại Hà Nội do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment. Hai đêm diễn diễn ra trong các ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.