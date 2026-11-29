Rời Huế, các thành viên “Quán nhà Haha” tiếp tục hành trình đến xóm Hoài Khao, xã Thành Công, Cao Bằng, nơi sinh sống của 34 hộ dân người Dao Tiền. Nằm trong thung lũng ở độ cao gần 1.000 m, ngôi làng được bao quanh bởi núi rừng, ruộng lúa và những triền đồi xanh, còn lưu giữ những ngôi nhà gỗ cổ, nghề chạm bạc thủ công và kỹ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong.

Binz trở thành khách mời đồng hành cùng các thành viên “Quán nhà Haha” tại Cao Bằng.

Khác với chặng trước, lần này các thành viên phải tự vận hành quán ăn riêng mà không có sự hỗ trợ của chủ nhà. Trước ngày mở bán, Jun Phạm, Duy Khánh, Rhymastic, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm tất bật thử nghiệm thực đơn với các món thịt viên sốt cà, bánh mì chảo, trà lê, salad sốt chanh dây và thanh long dằm.

Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng, trong khi Ngọc Thanh Tâm phụ trách pha chế. Nữ diễn viên tiết lộ đã tham gia một khóa học pha chế trước khi ghi hình chương trình, đồng thời mang theo tờ giấy ghi sẵn công thức các món nước.

Binz được giao nhiệm vụ thái nguyên liệu, hỗ trợ các thành viên chuẩn bị ngày mở bán đầu tiên.

Trong khi đó, Duy Khánh loay hoay với nhiệm vụ nướng bánh mì, phải lén hỏi Bùi Công Nam và Rhymastic vì sợ bị Jun Phạm trách mắng. Món trà lê do Rhymastic pha chế cũng khiến các thành viên chia thành hai phe vì khác biệt khẩu vị.

Sáng hôm sau, khi quán chưa chính thức mở cửa, Binz đã xuất hiện với vai trò khách mời đồng hành cùng các thành viên tại Cao Bằng. Vừa đến nơi, nam rapper được Bùi Công Nam “kiểm tra sở trường” và giao nhiệm vụ làm nhiếp ảnh gia của quán. Chưa kịp làm quen với vai trò mới, Binz tiếp tục được giao các công việc chuẩn bị đồ ăn.

Trong lúc Duy Khánh xay tỏi, Rhymastic rửa rau, Bùi Công Nam chuẩn bị sốt chanh dây, Binz đảm nhận việc thái nguyên liệu, hỗ trợ Jun Phạm trong bếp. Nam rapper còn được các thành viên dạy những từ tiếng Dao Tiền vừa học từ hôm trước.

Bên cạnh những tình huống hài hước khi chuẩn bị mở quán, tập 6 dành nhiều thời lượng giới thiệu đời sống, phong tục và văn hóa của người Dao Tiền tại Cao Bằng.

Ngọc Thanh Tâm diện trang phục và bộ trang sức truyền thống của người Dao Tiền.

Thông qua những câu chuyện của gia đình anh Nhất, chị Hạnh, các nghệ sĩ được tìm hiểu về kiến trúc nhà ở, trang phục truyền thống, những vật dụng sinh hoạt và nghề thủ công của người dân địa phương. Các thành viên tận mắt chứng kiến công đoạn chế tác đồ bạc, thêu túi hoàn toàn bằng tay.

Ngọc Thanh Tâm cũng gây chú ý khi diện trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Tiền cùng bộ trang sức đặc trưng. Tuy nhiên, do bộ trang sức khá nặng, nữ diễn viên phải tháo bớt để thuận tiện pha chế đồ uống.

Trong những bữa cơm cùng gia đình chủ nhà, các nghệ sĩ được thưởng thức nhiều món ăn địa phương như gà bản nướng, canh rau âu, rau phiác pàn xào lõi chuối, cây thao tuồn xào lòng mề gà và bí om.

Các thành viên còn được nghe kể về ý nghĩa của lễ cấp sắc 3 đèn và lễ cấp sắc 12 đèn. Theo chia sẻ của gia đình chủ nhà, lễ cấp sắc 3 đèn đánh dấu sự trưởng thành trong đời sống tâm linh và cộng đồng của người đàn ông Dao Tiền. Trong khi đó, lễ cấp sắc 12 đèn còn gắn với quan niệm về tình nghĩa vợ chồng, thể hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tập 6 khép lại khi các thành viên cùng Binz hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cho ngày bán hàng đầu tiên tại Cao Bằng.