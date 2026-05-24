Binz giấu kín màn tái hợp cùng Soobin trong album mới đến phút chót

Chủ Nhật, 21:03, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính thức phát hành album đầu tay mang tên “Gặp lại” vào tối 24/5, Binz gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi giữ bí mật đến phút chót màn tái hợp cùng Soobin trong phiên bản mới của bản hit triệu view “Em”.

Tối 24/5, Binz đã chính thức cho ra mắt album đầu tay mang tên “Gặp lại”, đánh dấu sự trở lại sau EP "Keep cầm ca". Bên cạnh những thử nghiệm âm nhạc mới mẻ, điểm nhấn bất ngờ nhất được nam rapper giữ bí mật đến phút chót chính là màn tái hợp cùng người em thân thiết Soobin trong track nhạc mang tên “Em”.

Em - Binz &amp; Soobin

Trước khi xuất hiện trong album “Gặp lại”, phiên bản gốc của ca khúc “Em” từng tạo nên cú hích lớn trên thị trường âm nhạc khi nhanh chóng đạt Top 1 YouTube Trending và Top 1 YouTube Trending Overall. Trở lại trong dự án lần này, “Em” được khoác lên mình một bản phối hoàn toàn mới, mang đến những rung cảm sâu sắc và mãnh liệt hơn cho người nghe. Sự xuất hiện bất ngờ của Soobin sau khi được giấu kín đến thời điểm phát hành đã trở thành điểm nhấn cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ cho toàn bộ dự án.

Binz ra mắt album đầu tay ở tuổi 38

Với quy mô 10 ca khúc, album đầu tay “Gặp lại” được xem như một “tờ giấy khai sinh” mới của Binz ở tuổi 38. Dự án xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa rap, hát, thơ ca và văn học, tựa như một chuyến du hành ngược thời gian để người nghệ sĩ dũng cảm đối diện với những góc khuất quá khứ và tự chữa lành những tổn thương sâu thẳm.

Xuyên suốt album cùng chuỗi hình ảnh visualizer, khán giả được thấu cảm lộ trình trưởng thành qua từng giai đoạn cuộc đời của nam nghệ sĩ: từ cậu bé cầm chai nước nghêu ngao hát trong bóng tối, trở thành chàng thanh niên si tình, vươn đến đỉnh cao danh vọng với hình ảnh "Bigcityboi" đầy nổi loạn, và cuối cùng chọn cách lùi lại để trở thành một người đàn ông điềm tĩnh, lịch lãm trong bộ vest đen.

Tại cột mốc này, những danh xưng như Binz, Binz Da Poet, Xuân Đan và tên thật Trung Đan không còn tách biệt mà hòa làm một. Khi ánh đèn lùi lại, âm nhạc trở thành nơi người nghệ sĩ nhìn nhận rõ nhất về hào quang và những khoảng lặng để chạm đến một "Trung Đan" nguyên bản, chiêm nghiệm hơn.

Bên cạnh Soobin, album “Gặp lại” còn đánh dấu sự giao thoa giữa Binz và nhiều màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng khác bao gồm: Hà Lê (ca khúc Nợ), Phan Mạnh Quỳnh (ca khúc Gặp lại), Obito (ca khúc Nếu) và SUGI (ca khúc Không ai). Các nghệ sĩ khách mời đã cùng Binz bóc tách, lột tả chân thực những câu chuyện khác nhau trong quá khứ, tạo nên một tổng thể âm nhạc sâu lắng và chạm đến cảm xúc của người nghe.

Trước ngày ra mắt chính thức, Binz cũng đã tạo ra không gian kết nối sâu sắc thông qua 2 buổi vẽ tranh nghệ thuật. Tại đây, các đồng nghiệp, người thân và cộng đồng người hâm mộ (Homies) đã được lắng nghe trước album, từ đó tự tay phác họa nên một “Trung Đan” trong cảm nhận riêng. Hoạt động này truyền tải chính xác thông điệp ở phần kết của album: khép lại những tổn thương, thoát khỏi vùng hồi ức để thực sự quay trở về và tận hưởng đời sống hiện tại.

Binz là thành viên nhóm SpaceSpeakers. Khởi đầu từ thế giới ngầm với danh xưng "Thi sĩ của Rap Việt", anh bùng nổ danh tiếng toàn quốc nhờ siêu hit "Bigcityboi", trở thành người tạo xu hướng hàng đầu V-Pop với hình tượng "bad boy" sành điệu. Không đóng khung bản thân, Binz liên tục thay đổi hình ảnh độc đáo, từ gã si tình phong cách cổ điển "Xuân Đan" trong "Hit Me Up" đến sự hòa trộn cá tính hiện đại lẫn lãng mạn trong EP "Keep cầm ca". Trên hành trình nghệ thuật, nam nghệ sĩ đã gặt hái nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất Việt Nam tại MAMA 2020 và Music Video của năm tại WeChoice Awards 2024. 

Hà Phương/VOV.VN
Tin liên quan

NSND Huỳnh Tú chấm phần hát Xẩm của Soobin và Binz: “Chưa đạt lắm”
NSND Huỳnh Tú chấm phần hát Xẩm của Soobin và Binz: “Chưa đạt lắm”

VOV.VN - Trong buổi họp báo ra mắt MV “Mục hạ vô nhân”, NSND Huỳnh Tú – cha của Soobin – thẳng thắn nhận xét phần hát Xẩm của con trai và Binz là “chưa đạt lắm”, khiến khán phòng bật cười.

Vì sao loạt MV của Binz, Soobin, Rhymastic đồng loạt biến mất khỏi YouTube?
Vì sao loạt MV của Binz, Soobin, Rhymastic đồng loạt biến mất khỏi YouTube?

VOV.VN - Hàng loạt MV của Binz, Soobin và Rhymastic như “Krazy”, “They Said”, “Luật anh”, “SS Swag” bất ngờ biến mất khỏi YouTube, khiến khán giả hoang mang. Đại diện SS Label cho biết việc gỡ bỏ xuất phát từ chủ trương rà soát, điều chỉnh danh mục bài hát để phù hợp định hướng văn hóa mới.

Binz hoảng sợ, Song Luân gặp sự cố suýt chết đuối trong Chiến sĩ quả cảm
Binz hoảng sợ, Song Luân gặp sự cố suýt chết đuối trong Chiến sĩ quả cảm

VOV.VN - Trong phần hành quân qua địa hình sông nước, Binz thừa nhận: “Nước càng sâu, mình càng cảm thấy không yên tâm”. Căng thẳng hơn, Song Luân tiết lộ có giây phút anh “suýt chết đuối” khi phải lội qua đoạn nước sâu.

Binz đỏ mặt khi Tiến Luật lỡ miệng tiết lộ chuyện sắp lấy vợ
Binz đỏ mặt khi Tiến Luật lỡ miệng tiết lộ chuyện sắp lấy vợ

VOV.VN - Khi Tiến Luật tiết lộ Binz “sắp lấy vợ”, nam rapper ngại ngùng chỉ biết cười đáp lại, tạo nên khoảnh khắc hài hước và bất ngờ trên thao trường.

"Lò luyện thép" của Chiến sĩ quả cảm khiến Binz, Phan Mạnh Quỳnh khổ sở
"Lò luyện thép" của Chiến sĩ quả cảm khiến Binz, Phan Mạnh Quỳnh khổ sở

VOV.VN - Tập 7 Chiến sĩ quả cảm mang đến chủ đề “Lò luyện thép” – nơi 12 nghệ sĩ phải đối diện những thử thách khắc nghiệt, từ bom nổ, đạn rơi đến bùn lầy ngập chân. Sức ép khiến Binz, Phan Mạnh Quỳnh nhiều lần kiệt sức, nhưng ý chí buộc họ không bỏ cuộc.

