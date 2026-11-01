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BLACKPINK được Hàn Quốc vinh danh với Huân chương Văn hóa Quốc gia

Chủ Nhật, 10:54, 01/11/2026
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VOV.VN - BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên nhận được Huân chương Văn hóa Okgwan của Hàn Quốc, đánh dấu một thập kỷ thành công toàn cầu và những thành tựu phá kỷ lục sau khi thu về 331,8 triệu USD doanh thu từ tour diễn và đạt 42,9 tỷ lượt xem trên YouTube.

Tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Nhân văn Hàn Quốc lần thứ 17 vừa được tổ chức tại Seoul, nhóm nhạc BLACKPINK chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên nhận được Huân chương Văn hóa Okgwan, Huân chương hạng tư trong hệ thống Huân chương Văn hóa của Hàn Quốc. Vinh dự quốc gia này là sự ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bốn thành viên BLACKPINK trong việc quảng bá văn hóa nhân văn Hàn Quốc trên toàn thế giới. Vinh dự này đánh dấu một cột mốc đặc biệt mang tính biểu tượng khi nhóm bước sang năm thứ 10 kể từ khi ra mắt, khẳng định vị thế của nhóm là một trong những nhóm nhạc hàng đầu châu Á.

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Nhóm nhạc BLACKPINK gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

BLACKPINK chính thức ra mắt vào tháng 8/2016 với album single đầu tay “Square One”. Sau khi ra mắt, BLACKPINK ngay lập tức gây tiếng vang với các bài hát “Whistle” và “Boombayah”, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Khởi đầu ấn tượng đó đã mở đường cho hàng loạt các sản phẩm âm nhạc thành công khác, bao gồm “As If It's Your Last”, “Ddu-Du Ddu-Du” và “Kill This Love”. Sự phát triển âm nhạc của nhóm đạt một cột mốc khác với album đầy đủ đầu tiên “The Album”, giúp BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt được cột mốc triệu bản. Năm 2026, mini-album “Deadline” của họ đã khẳng định sức hút thương mại khi bán được hơn 1,77 triệu bản trong tuần đầu tiên và lập kỷ lục mới về doanh số bán ra trong tuần đầu tiên cao nhất của một nhóm nhạc nữ K-pop.

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Nhóm BLACKPINK chính thức ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8/2016.

BLACKPINK cũng đạt được những thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu và các nền tảng âm nhạc kỹ thuật số. Nhóm đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đồng thời đứng đầu hai bảng xếp hạng album danh giá: Billboard 200 của Mỹ và Bảng xếp hạng Album chính thức của Anh, với album “Born Pink”. Họ cũng có nhiều video âm nhạc vượt qua một tỷ lượt xem, bao gồm “Ddu-Du Ddu-Du”, “Kill This Love”, “Boombayah” và “As If It's Your Last”. Vào tháng 2/2026, kênh YouTube chính thức của BLACKPINK trở thành kênh âm nhạc đầu tiên trên thế giới đạt 100 triệu người đăng ký, trong khi tổng lượt xem tích lũy vượt quá 42,9 tỷ.

blackpink duoc han quoc vinh danh voi huan chuong van hoa quoc gia hinh anh 3
BLACKPINK cũng đạt được những thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và toàn cầu.

Sức hút của BLACKPINK trên các sân khấu quốc tế được thể hiện rõ ràng qua các kỷ lục biểu diễn và thành tích lưu diễn của nhóm. Họ trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella năm 2019, trước khi làm nên lịch sử vào năm 2023 khi trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên là nghệ sĩ chính của sự kiện này. Chuyến lưu diễn Born Pink World Tour của họ, diễn ra từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, bao gồm 66 buổi biểu diễn tại 23 khu vực và thu hút khoảng 1,82 triệu người tham dự.

Theo Touring Data, các chuyến lưu diễn đã tạo ra tổng doanh thu 331,8 triệu USD. Năm 2026, chuyến lưu diễn “Deadline” tiếp tục chứng minh sức mạnh bán vé của nhóm, với 33 buổi biểu diễn tại 16 thành phố. Chuyến lưu diễn này cũng đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử khi BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên là nghệ sĩ chính biểu diễn tại Sân vận động Wembley ở Vương quốc Anh.

blackpink duoc han quoc vinh danh voi huan chuong van hoa quoc gia hinh anh 4
Năm 2023 bốn thành viên của BLACKPINK được Vua Charles III trao tặng Huân chương Đế quốc Anh cao quý (MBE) tại Cung điện Buckingham.

Bên cạnh những thành tựu âm nhạc, danh tiếng quốc tế của BLACKPINK còn gắn liền với các sáng kiến ​​ngoại giao và tầm ảnh hưởng xã hội. Năm 2023, cả bốn thành viên gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa, đều được Vua Charles III trao tặng Huân chương Đế quốc Anh cao quý (MBE) tại Cung điện Buckingham. Vinh dự này ghi nhận vai trò của nhóm như những đại sứ trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Cùng với Huân chương Văn hóa Okgwan vừa được trao tặng tại Seoul, những thành tựu đa dạng của BLACKPINK, từ doanh thu lưu diễn và doanh số album kỷ lục đến các giải thưởng quốc tế, đã chứng minh hành trình một thập kỷ của nhóm đã giúp khẳng định vị thế mang tính bước ngoặt cho các nghệ sĩ âm nhạc châu Á trên sân khấu giải trí toàn cầu.

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Sau kỷ niệm 10 năm BLACKPINK: 3 dấu ấn cá nhân và sự mong đợi dành cho Rose

VOV.VN - Khép sự kiện BLACKPINK kỷ niệm 10 năm với nhiều tiếc nuối, màn ra mắt bài hát mới cùng ngày của Lisa và Jisoo hôm 4/9 và trước đó 1 tuần của Jennie không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế mà còn khắc họa rõ nét sự khác biệt trong định hướng nghệ thuật và đối tượng khán giả.

Thư Vũ/VOV.VN
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