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Boynextdoor và KATSEYE sẽ trở lại với các tour diễn châu Á vào đầu năm 2027

Chủ Nhật, 06:00, 01/11/2026
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VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop Boynextdoor sẽ khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của mình với một buổi biểu diễn tại Dallas vào thứ 6 tới, trước khi có buổi biểu diễn tại sáu khu vực châu Á khác vào tháng 1/2027. KATSEYE cũng sẽ mang The Wildworld Tour của nhóm đến châu Á vào đầu năm 2027.

Boynextdoor khởi động chuyến lưu diễn đầu tiên tại Bắc Mỹ

Sau buổi hòa nhạc ở Dallas, nhóm nhạc K-pop sáu thành viên Boynextdoor dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại Florida, Chicago, New York, Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles và Mexico City cho đến ngày 24/11.

boynextdoor va katseye se tro lai voi cac tour dien chau A vao dau nam 2027 hinh anh 1
Nhóm nhạc nam Boynextdoor. (Ảnh: Yonhap/Koz Entertainment)

“Mỗi chuyến thăm Hoa Kỳ đều mang lại cho chúng tôi những kỷ niệm ý nghĩa và nguồn cảm hứng tích cực, vì vậy chúng tôi cũng rất hào hứng với chuyến đi này. Chúng tôi sẽ biểu diễn với niềm đam mê và trở về với những kỷ niệm hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ mong chờ nguồn năng lượng bùng nổ và sự kết hợp ăn ý giữa chúng tôi với họ”, nhóm nhạc cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các buổi diễn tại Bắc Mỹ nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của Boynextdoor mang tên “Knock on Vol. 2” bắt đầu tại Seoul vào tháng 7/2026 và tiếp tục khắp Nhật Bản. Sau chặng Bắc Mỹ, nhóm dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại sáu khu vực châu Á khác vào tháng 1/2027.

The Wildworld Tour của KATSEYE đến châu Á đầu năm 2027

The Wildworld Tour là tour diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn đầu tiên của nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE. Chuyến lưu diễn sẽ đi qua nhiều châu lục bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Á và châu Đại Dương. Khởi động từ tháng 9/2026 và kéo dài sang tận đầu năm 2027.

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KATSEYE sẽ mang tour diễn The Wildworld Tour đến châu Á trong dịp đầu năm 2027. (Ảnh: Instagram @katseyeworld)

Không đơn thuần là một tour diễn, The Wildworld Tour là lời khẳng định độ hot của KATSEYE, nhóm nhạc nữ toàn cầu được thành lập từ sự hợp tác lịch sử giữa HYBE và Geffen Records. Sau khi làm chao đảo các sân vận động lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ với hàng loạt đêm diễn liên tục trong tình trạng cháy vé, 6 cô gái tài năng đã sẵn sàng mang làn sóng âm nhạc hiện đại, pha trộn phong cách thời trang cuốn hút đổ bộ sang khu vực châu Á, Úc và New Zealand.

KATSEYE không chỉ khuấy động thính giác bằng dàn âm thanh sống động mà còn chinh phục thị giác bằng định hình phong cách độc đáo. Sự kết hợp giữa tinh thần street-style tự do, những lát cắt táo bạo mang phong cách Y2K đương đại cùng outfit trình diễn được thiết kế riêng từ các nhà mốt hàng đầu tạo nên một “bản sắc KATSEYE” độc đáo.

Chặng diễn đầu năm 2027 tới đây hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm thị giác lên một nấc thang mới. Theo đơn vị tổ chức tiết lộ, thiết kế sân khấu mang tính biểu tượng được tùy biến để phù hợp với không gian hoành tráng của các nhà thi đấu hàng đầu.

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Lịch trình tour diễn The Wildworld Tour khu vực châu Á, Úc và New Zealand của KATSEYE đầu năm 2027. (Ảnh: Instagram @katseyeworld)

KATSEYE debut với 6 thành viên chính thức: Sophia (Trưởng nhóm), Daniela, Lara, Manon, Megan và Yoonchae. Tuy nhiên, trong một số giai đoạn quảng bá và lịch trình tour diễn, người hâm mộ đã thấy sự thay đổi biến động về số lượng thành viên trên sân khấu lẫn hình ảnh truyền thông.

Manon đã tạm dừng hoạt động từ đầu năm 2026 để tập trung chăm sóc sức khỏe cá nhân. Do sự vắng mặt kéo dài này, các bộ ảnh chụp quảng bá chính thức và poster công bố tour diễn giai đoạn này chỉ có sự góp mặt của năm thành viên còn lại.

Đến tháng 8/2026, trưởng nhóm Sophia tiếp tục thông báo tạm nghỉ để phục hồi sức khỏe. Sự vắng mặt của cô dẫn đến việc không thể tham gia các buổi ghi hình đợt đầu cũng như các chặng diễn châu Âu và Bắc Mỹ vào cuối năm 2026.

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(Ảnh: Instagram @katseyeworld)

Trong giai đoạn giữa và cuối năm 2026, khi thời gian tạm nghỉ của Manon và Sophia bị trùng lặp, KATSEYE đã duy trì các hoạt động biểu diễn lẫn sự kiện với đội hình thu gọn với với 4 thành viên gồm Daniela, Lara, Megan và Yoonchae. Nhóm đã chủ động sắp xếp lại vũ đạo cũng như chia lại các phần hát để đảm bảo chất lượng các tiết mục trên sân khấu.

Tin vui cho các fan KATSEYE khi mới đây HYBE x Geffen đã xác nhận trưởng nhóm Sophia sẽ chính thức trở lại hoạt động cùng KATSEYE từ tháng 1/2027. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ có mặt trong chặng châu Á và châu Đại Dương của The Wildworld Tour.

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BTS, Twice, Katseye và Kpop Demon Hunters “thống trị” lễ trao giải AMAs 2026

VOV.VN - BTS, Twice, Katseye và “Kpop Demon Hunters” là những đại diện K-pop đã có một trong những màn trình diễn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ lần thứ 52 – AMAs 2026, giành được 11 giải thưởng, chiến thắng ở mọi hạng mục có đề cử các nghệ sĩ K-pop hoặc nội dung liên quan đến K-pop.

Thư Vũ/VOV.VN
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