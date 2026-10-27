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Brad Pitt lần đầu lên tiếng về giai đoạn đen tối nhất khi ly hôn Angelina Jolie

Thứ Ba, 06:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Trong một lần xuất hiện trước công chúng để quảng bá bộ phim mới, Brad Pitt, 62 tuổi, đã thẳng thắn chia sẻ về tác động của vụ ly hôn kéo dài với Angelina Jolie đến cuộc sống cá nhân của mình. Anh thừa nhận đã trải qua những ngày đau khổ và tăm tối.

Theo tờ Daily Mail, trong quá trình quảng bá bộ phim mới “Heart of the Beast” gần đây, nam diễn viên 62 tuổi Brad Pitt đã lần đầu tiên công khai nói về những thử thách trong cuộc sống mà anh phải đối mặt trong vài năm qua, sau vụ ly hôn kéo dài với Angelina Jolie và đối diện với điều được nam diễn viên gọi là những “giờ phút đen tối nhất” của đời mình. Trong khi đó, có thông tin cho rằng Jolie, giờ đây khi tất cả các con đều đã trưởng thành, đang chuẩn bị bán biệt thự và chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Trong phim “Heart of the Beast”, Brad Pitt vào vai James Belmont, một sĩ quan đặc nhiệm đã nghỉ hưu. Nhân vật của anh, cùng với chú chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu tên Odin, đang trên một chiếc máy bay bị rơi ở vùng hoang dã hẻo lánh của Alaska. Hai người sống sót buộc phải vật lộn để sinh tồn trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt trong khi chờ được giải cứu.

brad pitt lan dau len tieng ve giai doan den toi nhat khi ly hon angelina jolie hinh anh 1
Brad Pitt và chú chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu trong phim “Heart of the Beast”. (Ảnh: Paramount Picture)

Để thể hiện nhân vật tốt hơn, Brad Pitt đã hợp tác chặt chẽ với một số chuyên gia sinh tồn trong tự nhiên trong suốt quá trình quay phim. Anh thừa nhận rằng kinh nghiệm huấn luyện sinh tồn này đã giúp anh hiểu rõ hơn cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống thực.

Trong một cuộc phỏng vấn, Brad Pitt đề cập rằng các chuyên gia sinh tồn đã nói với đoàn làm phim rằng logic cốt lõi để sống sót trong môi trường khắc nghiệt là “theo đuổi mọi chiến thắng nhỏ nhất”.

brad pitt lan dau len tieng ve giai doan den toi nhat khi ly hon angelina jolie hinh anh 2
Brad Pitt và Angelina Jolie. (Ảnh: Wire Image)

Ông nói rằng con người không thể tránh khỏi những mất mát và trải qua nỗi đau, nhưng điều có thể làm được trong nghịch cảnh là tập trung vào việc tiến bước tiếp theo một cách tốt đẹp và phấn đấu cho những tiến bộ nhỏ tiếp theo, thay vì luôn luôn tập trung vào bức tranh lớn không thể đạt được.

Khi nói về những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống thực của mình, Brad Pitt thẳng thắn chia sẻ rằng, khi anh nhớ lại những ngày đen tối sau ly hôn, anh phải hoàn toàn dựa vào các mối quan hệ thân thiết để vượt qua.

Brad Pitt kể rằng mình đã tâm sự rất thẳng thắn về nỗi đau và những khó khăn của bản thân với một số ít bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình. Việc không ngần ngại bộc lộ sự yếu đuối của mình trước những người yêu thương và ủng hộ đã trở thành động lực chính giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

brad pitt lan dau len tieng ve giai doan den toi nhat khi ly hon angelina jolie hinh anh 3
Gia đình Brad Pitt, Angelina Jolie và các con nuôi của họ. (Ảnh: Sina)

Một người bạn của Brad Pitt đã tiết lộ với giới truyền thông rằng cuộc sống cá nhân của Pitt đã trở nên hỗn loạn do giai đoạn cuối của cuộc hôn nhân với Jolie. Người bạn này cho biết Pitt đã trải qua một giai đoạn tự điều chỉnh rất đau khổ trước khi lấy lại được nhịp sống ổn định gần đây.

Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức ly thân vào tháng 9/2016, chỉ sau hai năm kết hôn. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý về phân chia tài sản và quyền nuôi con kéo dài suốt tám năm trước khi một thỏa thuận ly hôn chính thức cuối cùng được ký kết vào năm 2024.

Thư Vũ/VOV.VN
Daily Mail
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