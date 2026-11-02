BTS thu hút 853.000 khán giả qua 14 đêm diễn cháy vé tại Nam Mỹ

Theo thông tin từ BigHit Music, BTS đã thu hút khoảng 853.000 khán giả qua 14 đêm diễn cháy vé tại 5 thành phố Nam Mỹ.

Nhóm nhạc gồm 7 thành viên vừa khép lại chặng lưu diễn Nam Mỹ thuộc tour diễn thế giới “BTS World Tour 'Arirang'” bằng ba đêm concert tại sân vận động Estadio do Morumbi, thành phố Sao Paulo (Brazil), vào các ngày 28, 30 và 31/10.

Hành trình bắt đầu từ ngày 2/10 tại Bogota (Colombia), sau đó lần lượt đi qua Lima (Peru), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) và kết thúc tại Sao Paulo (Brazil).

BTS biểu diễn tại sân vận động Estadio do Morumbi ở Sao Paulo, Brazil. (Ảnh: HYBE)

Tour diễn được đặt theo tên album phòng thu thứ năm của BTS – “Arirang”, lấy cảm hứng từ ca khúc dân ca truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc. Danh sách biểu diễn kết hợp những ca khúc mới với loạt bản hit làm nên tên tuổi nhóm như “Fake Love”, “Idol”, “Butter” và “Dynamite”. Các thành viên cũng giao lưu với người hâm mộ bằng ngôn ngữ bản địa, tạo nên bầu không khí gần gũi trong từng đêm diễn.

“Nam Mỹ là một trong những điểm đến mà chúng tôi mong đợi nhất bởi không có nhiều cơ hội được gặp gỡ người hâm mộ tại đây. Chúng tôi thực sự xúc động và cảm thấy cần sớm quay trở lại để đáp lại tình cảm của các bạn”, BTS chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên BTS tổ chức concert với đầy đủ đội hình tại Colombia và Argentina. Nhóm cũng trở lại Peru sau lần ghé thăm đầu tiên kể từ khi ra mắt năm 2013, trở lại Chile sau 9 năm và Brazil sau 7 năm.

Sức hút của BTS nhận được sự quan tâm rộng rãi từ truyền thông khu vực. Nhật báo La Nacion của Argentina gọi nhóm là “hiện tượng toàn cầu”. Trong khi đó, trang Bandwagon của Brazil chú ý đến thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ kiến trúc cung điện truyền thống Hàn Quốc, trong đó có lầu Gyeonghoeru thuộc cung Gyeongbokgung ở Seoul và hình ảnh quốc kỳ Hàn Quốc.

Không chỉ là sự kiện âm nhạc, các concert còn tạo hiệu ứng kinh tế đáng kể tại những địa phương đăng cai. Tại La Plata, thành phố cách Buenos Aires khoảng 60 km, nơi tổ chức các đêm diễn ở Argentina, có tới 96% khán giả đến từ bên ngoài địa phương. Hơn 48.000 người lưu trú ít nhất một đêm, với thời gian ở lại trung bình 3,5 đêm.

Không tính tiền vé concert, khoản chi tiêu của du khách cho lưu trú, ăn uống, di chuyển và giải trí tại đây ước tính đạt 53 tỷ peso Argentina, tương đương khoảng 46 tỷ won.

Hiệu ứng từ tour diễn cũng thể hiện rõ qua hoạt động du lịch và giao thông. Lượng đặt vé máy bay đến Bogota tăng 46,6% so với cùng kỳ trong thời gian diễn ra concert. Tại Lima, nhu cầu sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ có thời điểm tăng gấp 48 lần mức thông thường sau đêm diễn đầu tiên.

Sau khi khép lại chặng Nam Mỹ, BTS sẽ tiếp tục hành trình tại châu Á và Australia. Chặng lưu diễn mới dự kiến khai màn tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 19/11, sau đó đi qua Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Melbourne và Sydney.