English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BTS thu hút 853.000 khán giả qua 14 đêm diễn cháy vé tại Nam Mỹ

Thứ Hai, 09:58, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BTS thu hút khoảng 853.000 khán giả tại 14 đêm diễn cháy vé ở 5 thành phố Nam Mỹ. Chuyến lưu diễn không chỉ khẳng định sức hút toàn cầu của nhóm nhạc Hàn Quốc mà còn tạo cú hích đáng kể cho kinh tế địa phương.

Theo thông tin từ BigHit Music, BTS đã thu hút khoảng 853.000 khán giả qua 14 đêm diễn cháy vé tại 5 thành phố Nam Mỹ.

Nhóm nhạc gồm 7 thành viên vừa khép lại chặng lưu diễn Nam Mỹ thuộc tour diễn thế giới “BTS World Tour 'Arirang'” bằng ba đêm concert tại sân vận động Estadio do Morumbi, thành phố Sao Paulo (Brazil), vào các ngày 28, 30 và 31/10.

Hành trình bắt đầu từ ngày 2/10 tại Bogota (Colombia), sau đó lần lượt đi qua Lima (Peru), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) và kết thúc tại Sao Paulo (Brazil).

bts thu hut 853.000 khan gia qua 14 dem dien chay ve tai nam my hinh anh 1
BTS biểu diễn tại sân vận động Estadio do Morumbi ở Sao Paulo, Brazil. (Ảnh: HYBE)

Tour diễn được đặt theo tên album phòng thu thứ năm của BTS – “Arirang”, lấy cảm hứng từ ca khúc dân ca truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc. Danh sách biểu diễn kết hợp những ca khúc mới với loạt bản hit làm nên tên tuổi nhóm như “Fake Love”, “Idol”, “Butter” và “Dynamite”. Các thành viên cũng giao lưu với người hâm mộ bằng ngôn ngữ bản địa, tạo nên bầu không khí gần gũi trong từng đêm diễn.

“Nam Mỹ là một trong những điểm đến mà chúng tôi mong đợi nhất bởi không có nhiều cơ hội được gặp gỡ người hâm mộ tại đây. Chúng tôi thực sự xúc động và cảm thấy cần sớm quay trở lại để đáp lại tình cảm của các bạn”, BTS chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên BTS tổ chức concert với đầy đủ đội hình tại Colombia và Argentina. Nhóm cũng trở lại Peru sau lần ghé thăm đầu tiên kể từ khi ra mắt năm 2013, trở lại Chile sau 9 năm và Brazil sau 7 năm.

Sức hút của BTS nhận được sự quan tâm rộng rãi từ truyền thông khu vực. Nhật báo La Nacion của Argentina gọi nhóm là “hiện tượng toàn cầu”. Trong khi đó, trang Bandwagon của Brazil chú ý đến thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ kiến trúc cung điện truyền thống Hàn Quốc, trong đó có lầu Gyeonghoeru thuộc cung Gyeongbokgung ở Seoul và hình ảnh quốc kỳ Hàn Quốc.

Không chỉ là sự kiện âm nhạc, các concert còn tạo hiệu ứng kinh tế đáng kể tại những địa phương đăng cai. Tại La Plata, thành phố cách Buenos Aires khoảng 60 km, nơi tổ chức các đêm diễn ở Argentina, có tới 96% khán giả đến từ bên ngoài địa phương. Hơn 48.000 người lưu trú ít nhất một đêm, với thời gian ở lại trung bình 3,5 đêm.

Không tính tiền vé concert, khoản chi tiêu của du khách cho lưu trú, ăn uống, di chuyển và giải trí tại đây ước tính đạt 53 tỷ peso Argentina, tương đương khoảng 46 tỷ won.

Hiệu ứng từ tour diễn cũng thể hiện rõ qua hoạt động du lịch và giao thông. Lượng đặt vé máy bay đến Bogota tăng 46,6% so với cùng kỳ trong thời gian diễn ra concert. Tại Lima, nhu cầu sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ có thời điểm tăng gấp 48 lần mức thông thường sau đêm diễn đầu tiên.

Sau khi khép lại chặng Nam Mỹ, BTS sẽ tiếp tục hành trình tại châu Á và Australia. Chặng lưu diễn mới dự kiến khai màn tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 19/11, sau đó đi qua Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Melbourne và Sydney.

lisa-press-play-4.jpg

Lisa: “Press Play” và khát vọng vượt khỏi cái bóng BLACKPINK

VOV.VN - Sau thành công cùng BLACKPINK, Lisa liên tục mở rộng hoạt động từ âm nhạc, thời trang đến điện ảnh. Với EP mới “Press Play”, nữ nghệ sĩ người Thái Lan tiếp tục cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh thần tượng K-pop quen thuộc, xây dựng cá tính và khẳng định vị thế nghệ sĩ độc lập.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Justin Timberlake có con trai nối nghiệp, gia đình phản ứng ra sao?
Justin Timberlake có con trai nối nghiệp, gia đình phản ứng ra sao?

VOV.VN - Con trai 11 tuổi của Justin Timberlake vừa có vai diễn đầu tiên trong phim "Matchbox: The Movie". Tuy nhiên, thay vì mở đường cho con tại Hollywood, nam ca sĩ và vợ Jessica Biel muốn cậu bé tự tìm kiếm cơ hội bằng chính năng lực của mình.

Justin Timberlake có con trai nối nghiệp, gia đình phản ứng ra sao?

Justin Timberlake có con trai nối nghiệp, gia đình phản ứng ra sao?

VOV.VN - Con trai 11 tuổi của Justin Timberlake vừa có vai diễn đầu tiên trong phim "Matchbox: The Movie". Tuy nhiên, thay vì mở đường cho con tại Hollywood, nam ca sĩ và vợ Jessica Biel muốn cậu bé tự tìm kiếm cơ hội bằng chính năng lực của mình.

BTS tổ chức concert đầu tiên tại Peru và điều chưa từng có
BTS tổ chức concert đầu tiên tại Peru và điều chưa từng có

VOV.VN - BTS vừa chính thức kích hoạt chuyến lưu diễn lịch sử tại Peru với chuỗi concert tại sân vận động San Marcos. Để chào đón 7 thành viên, thủ đô Lima bất ngờ tạm thời đổi tên đường thành "Đại lộ BTS", tạo nên một cơn sốt truyền thông chưa từng có tại Nam Mỹ.

BTS tổ chức concert đầu tiên tại Peru và điều chưa từng có

BTS tổ chức concert đầu tiên tại Peru và điều chưa từng có

VOV.VN - BTS vừa chính thức kích hoạt chuyến lưu diễn lịch sử tại Peru với chuỗi concert tại sân vận động San Marcos. Để chào đón 7 thành viên, thủ đô Lima bất ngờ tạm thời đổi tên đường thành "Đại lộ BTS", tạo nên một cơn sốt truyền thông chưa từng có tại Nam Mỹ.

BTS được thành phố Bogota vinh danh trước thềm tour Mỹ Latin
BTS được thành phố Bogota vinh danh trước thềm tour Mỹ Latin

VOV.VN - BTS vừa được thành phố Bogota (Colombia) trao danh hiệu “Khách mời danh dự”, ngay trước khi nhóm bắt đầu chặng Mỹ Latin của tour thế giới “Arirang”.

BTS được thành phố Bogota vinh danh trước thềm tour Mỹ Latin

BTS được thành phố Bogota vinh danh trước thềm tour Mỹ Latin

VOV.VN - BTS vừa được thành phố Bogota (Colombia) trao danh hiệu “Khách mời danh dự”, ngay trước khi nhóm bắt đầu chặng Mỹ Latin của tour thế giới “Arirang”.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt