Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: Báo BERRY khiến Trấn Thành gọi tên “tiểu diva thế hệ mới”

Đồng hành cùng ban cố vấn gồm Trấn Thành, Bích Phương và Ngô Kiến Huy tại Ca Sĩ Mặt Nạ trong tập 4 là hai khách mời Đức Phúc và Hà Nhi - người từng tham gia chương trình với mascot “Miêu quý tộc”. Hà Nhi muốn trở thành nước để tự do biến hóa, Đức Phúc mong có phép thuật, còn Bích Phương chọn hóa thành loài chim trong rừng để thỏa sức bay nhảy.

Trong khi đó, Trấn Thành khẳng định đã quá hài lòng với kiếp người hiện tại và dù có thêm một hay một trăm kiếp nữa vẫn muốn là chính mình. Ngô Kiến Huy lại chọn Doraemon với chiếc túi thần kỳ có thể giúp đỡ mọi người.

Ca Sĩ Mặt Nạ trong tập 4 với nhiều diễn biến bất ngờ.

GAUCI muốn sống cuộc đời của Trấn Thành

Trong phần gợi mở danh tính, GAUCI tiết lộ mong muốn được sống như Trấn Thành, một người có thể mang tiếng cười đến cho mọi người, theo đuổi những mục tiêu lớn và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Những chia sẻ này cho thấy sự ngưỡng mộ của GAUCI dành cho đàn anh, đặc biệt ở tinh thần không ngừng làm mới bản thân, bắt kịp thời đại và kiên trì với đam mê.

GAUCI tiết lộ mong muốn được sống như Trấn Thành (Ảnh: BTC)

Lựa chọn “Có hẹn với thanh xuân”, ca khúc Pop do GREY D và Nicky sáng tác, gắn liền với nhóm nhạc MONSTAR, GAUCI mang đến một màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng. Qua phần trình diễn, mascot cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát, đặc biệt ở những nốt cao đầy đặn, cùng khả năng làm chủ sân khấu và giữ nhịp chắc chắn. Những thay đổi này cho thấy sự nghiêm túc trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho vòng thi mới.

GAUCI lựa chọn “Có hẹn với thanh xuân”

DÊ DU KÝ khoe màu giọng đặc biệt với “Cự tuyệt”

Tiếp tục mang đến những gợi ý về cuộc sống của mình, DÊ DU KÝ hóa thân thành một nhân viên văn phòng bị giằng co giữa sự ổn định và khát khao tự do. Không muốn bị bó buộc trong khuôn khổ công việc, nhân vật mong được rong ruổi khắp đất nước, thậm chí có lúc muốn phản kháng cấp trên nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế để tiếp tục làm việc, kiếm tiền thực hiện những chuyến đi trong mơ.

Với “Cự tuyệt”, sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú, DÊ DU KÝ lựa chọn Pop Ballad để phô diễn chất giọng giàu cảm xúc. Không còn che giấu màu giọng như trước, mascot khiến ban cố vấn nhanh chóng nhận diện được những đặc trưng quen thuộc. Giọng hát dày, ấm, sang trọng và mang nét lãng mạn, cổ điển tạo nên hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, từng trải qua những thăng trầm trong tình yêu.

Với “Cự tuyệt”, DÊ DU KÝ lựa chọn Pop Ballad để phô diễn chất giọng giàu cảm xúc

Báo BERRY khiến Trấn Thành gọi tên “tiểu diva thế hệ mới”

Báo BERRY tiếp tục khơi gợi sự tò mò khi hé lộ mối liên kết thân tình với bé Beo - mascot gắn với WEAN trong Tinh hà “Say Hi”. Tuy nhiên, điều khiến sân khấu của Báo BERRY trở nên đặc biệt lại nằm ở lựa chọn âm nhạc với “Em mơ về anh”, ca khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác, gắn liền với giọng hát Mỹ Linh.

Đây là lần đầu tiên Báo BERRY thể hiện một ca khúc tiếng Việt, nhưng rào cản ngôn ngữ dường như không thể ngăn mascot chinh phục người nghe. Trên nền bản phối mới được làm mới với những điểm nhấn riêng, Báo BERRY cho thấy khả năng cảm nhạc và xử lý giai điệu linh hoạt. Cách nhấn nhá, biến chuyển sắc thái cùng những đoạn ngân rung tinh tế giúp tiết mục vừa giữ được tinh thần của ca khúc gốc, vừa mang màu sắc riêng của người trình diễn. Đặc biệt, phần nhạc được khai triển thêm với những giai điệu mới do ban nhạc sáng tạo, mở rộng không gian âm nhạc và tạo thêm điểm nhấn cho màn trình diễn. Những thay đổi này nhận được sự tán thưởng từ ban cố vấn, khi phần hòa quyện giữa giọng hát và ban nhạc góp phần đẩy cảm xúc tiết mục lên cao trào.

Báo BERRY trở nên đặc biệt lại nằm ở lựa chọn âm nhạc với “Em mơ về anh”.

Với cách xử lý tự tin, nhịp điệu chắc chắn và những nốt cao được thể hiện đầy phóng khoáng, Báo BERRY liên tục khiến ban cố vấn bất ngờ. Đặc biệt, Đức Phúc còn đề nghị mascot hát lại đoạn bridge bởi quá ấn tượng với phần thể hiện. Không chỉ chinh phục bằng kỹ thuật thanh nhạc, Báo BERRY còn cho thấy sự chủ động trong cách biến hóa giai điệu, tận dụng những khoảng ngân và cao trào để tạo dấu ấn riêng trên nền phối mới.

Đức Phúc nhận định Báo BERRY có thể là một ca sĩ trẻ chịu ảnh hưởng từ Ariana Grande, đồng thời không quá thành thạo tiếng Việt. Trấn Thành dành nhiều lời khen cho kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và gọi đây là một “tiểu diva thế hệ mới”. Bích Phương cũng đánh giá cao sự thoải mái trong cách thể hiện, cho rằng mascot hoàn toàn có thể thử sức với những cao độ lớn hơn và sở hữu kỹ năng thanh nhạc đáng nể.

Báo BERRY làm chủ sân khấu âm nhạc.

Những lời khen không chỉ dành cho giọng hát mà còn cho cách Báo BERRY làm chủ sân khấu âm nhạc, phối hợp cùng ban nhạc và khai thác những điểm mới trong bản phối để tạo nên một màn trình diễn giàu màu sắc. Điều thú vị là dù liên tục đưa ra những phán đoán khác nhau, ban cố vấn vẫn chưa thể thống nhất về danh tính BÁO BERRY.

KOALAOKE tạo cú lội ngược dòng với “Ngày gió giông”

Trái ngược với hình ảnh một KOALAOKE từng tận hưởng cuộc sống thượng lưu, mascot hé lộ câu chuyện về một tổng tài bận rộn từ sáng đến tối, liên tục hủy hẹn với những người bạn tài phiệt như Đức Phúc, Trấn Thành và Bích Phương. Mải mê tận hưởng cuộc sống, thậm chí bay lên tận cung trăng, KOALAOKE cuối cùng rơi vào cảnh phá sản và phải trở về với cuộc sống “koalalungtung”.

KOALAOKE trở về với cuộc sống “koalalungtung”

Trên sân khấu, KOALAOKE lựa chọn “Ngày gió giông”, ca khúc do nhạc sĩ Lê Cương sáng tác, mang màu sắc Pop Ballad tự sự. Phần trình diễn cho thấy một bước tiến đáng chú ý so với vòng đầu tiên, đặc biệt ở những nốt cao tròn trịa, trọn vẹn và cách xử lý giọng hát có sự thay đổi rõ rệt.

KOALAOKE lựa chọn “Ngày gió giông”

MAD LONG bất ngờ với “Hoa và Váy”, khiến ban cố vấn đứng hình

MAD LONG tiếp tục khiến khán giả tò mò khi thay đổi cách trò chuyện, từ giọng nam sang giọng Bắc với phong thái có phần đanh đá. Sự biến hóa này khiến Đức Phúc liên tục khẳng định mascot là một người chị mà mình quen biết. Khi được hỏi về cuộc đời muốn trải nghiệm, MAD LONG lựa chọn cuộc sống của Taylor Swift – một gợi ý tiếp tục mở ra nhiều suy đoán về nhân vật phía sau lớp mặt nạ.

MAD LONG lựa chọn cuộc sống của Taylor Swift.

Với “Hoa và Váy”, ca khúc do RHYDER và CoolKid sáng tác, MAD LONG mang đến một màn trình diễn giàu tính bất ngờ cả về âm nhạc lẫn cảm xúc. Trên nền giai điệu gắn với câu chuyện hạnh phúc của ngày cưới, mascot tạo nên một màu sắc đối lập khi khai thác khía cạnh tiếc nuối, buồn bã thông qua đoạn X-part được viết thêm. Phần nhạc mới không chỉ mở rộng câu chuyện của ca khúc mà còn tạo điều kiện để MAD LONG bộc lộ khả năng biến hóa trong cách xử lý, đưa cảm xúc từ những đoạn hát có phần tiết chế đến cao trào đầy day dứt. Sự tương phản giữa tinh thần ban đầu của bài hát và phần nhạc được phát triển thêm khiến tiết mục mang màu sắc tự sự rõ nét hơn, đồng thời tạo nên điểm nhấn riêng so với bản gốc.

MAD LONG mang đến một màn trình diễn giàu tính bất ngờ cả về âm nhạc lẫn cảm xúc.

KOALAOKE dẫn đầu vòng 2, Báo BERRY vươn lên hạng nhất chung cuộc

Khép lại các phần trình diễn của bảng A vòng 2, KOALAOKE tạo nên cú lội ngược dòng đầy bất ngờ khi vươn lên vị trí dẫn đầu với 35,2% bình chọn. BÁO BERRY theo sát ở hạng 2 với 22,9%, MAD LONG xếp hạng 3 với 16,2%. GAUCI đứng hạng 4, trong khi DÊ DU KÝ khép lại bảng đấu ở hạng 5.

Tuy nhiên, khi tổng hợp kết quả bình chọn của cả vòng 1 và vòng 2, cục diện bảng đấu có sự thay đổi. Với 26,7% tổng bình chọn, BÁO BERRY vươn lên dẫn đầu, theo sau là KOALAOKE với 24,8%. MAD LONG giữ vị trí thứ 3 với 17,6%, DÊ DU KÝ đạt 16,2% và GAUCI xếp cuối với 14,8%.

GAUCI chính thức phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ.

Kết quả này đồng nghĩa GAUCI chính thức phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ, lộ diện danh tính nam rapper NEGAV, khép lại hành trình tại The Masked Singer Vietnam 2026.