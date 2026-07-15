“Ca thần” Trương Học Hữu trong “Tứ đại thiên vương”: U60 kiêu hãnh trên sân khấu

Ở tuổi lục tuần, khi nhiều đồng nghiệp cùng thời lựa chọn lùi về hậu trường an hưởng tuổi già, “Ca thần” Trương Học Hữu vẫn tiếp tục bước lên sân khấu, viết tiếp những chương mới đầy kiêu hãnh trong cuốn nhật ký nghệ thuật của cuộc đời mình.

“Ca thần” Trương Học Hữu

Hành trình của một huyền thoại

Khởi đầu sự nghiệp giải trí và âm nhạc bằng việc chiến thắng một cuộc thi ca hát nghiệp dư vào giữa thập niên 80, Trương Học Hữu nhanh chóng khẳng định được vị thế nhờ chất giọng baritone trầm ấm đầy nội lực và khả năng truyền cảm xúc xuất chúng. Khi làn sóng nhạc Pop Hong Kong càn quét khắp châu Á, ông được phong tặng danh hiệu “Ca thần” bên cạnh ba người đồng nghiệp ưu tú Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Quách Phú Thành để tạo nên bộ tứ huyền thoại của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) trong giai đoạn từ giữa thập niên 80 đến cuối thập niên 90 mệnh danh “Tứ đại thiên vương”.

“Tứ đại thiên vương” của làng giải trí Hồng Kông từ trái sang: Trương Học Hữu, Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành.

Dù không sở hữu ngoại hình lãng tử vượt trội, ông lại là người dẫn đầu tuyệt đối về mặt chuyên môn âm nhạc với những đĩa nhạc có doanh số bán hàng triệu bản. Giai điệu ngọt ngào của những ca khúc kinh điển như “Nụ hôn biệt ly”, “Nụ hồng mong manh” phát hành năm 1993 đã len lỏi vào từng con phố, từng ngôi nhà và trở thành ký ức không thể phai mờ của một thế hệ người hâm mộ khắp châu Á.

Bên cạnh thánh đường âm nhạc, Trương Học Hữu còn thể hiện tài năng xuất chúng trong lĩnh vực điện ảnh, chứng minh thực lực diễn xuất xuất sắc với nhiều vai diễn đa dạng từ hài hước đến gai góc. Sự hóa thân trọn vẹn của ông trong phim “Vượng giác ca môn” đóng cùng Lưu Đức Hoa, một thành viên khác trong “Tứ đại thiên vương”, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Vương Gia Vệ không chỉ mang lại giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng, mà còn tạo ra những biểu cảm biểu tượng đi sâu vào đời sống đại chúng cho đến tận ngày hôm nay. Chính tài năng song hành xuất chúng đó đã đưa Trương Học Hữu trở thành một trong những nghệ sĩ toàn năng nhất của thế hệ vàng giải trí Hương Cảng.

Trương Học Hữu trên sân khấu “60+ Concert Tour” ở tuổi ngoài 60. (Ảnh: VCG/Getty Images)

Đời tư bền chặt và cuộc sống bình yên sau ánh hào quang

Trái ngược với cuộc sống hào nhoáng và nhiều cám dỗ dưới ánh đèn sân khấu, đời tư của Trương Học Hữu lại là một bản tình ca êm đềm, giản dị và vô cùng chuẩn mực. Ông kết hôn với nữ diễn viên La Mỹ Vy năm 1996, sau hơn một thập kỷ tìm hiểu và gắn bó. Để chồng có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật, La Mỹ Vy khi đó đang là một ngọc nữ đầy triển vọng của làng giải trí đã quyết định từ bỏ ánh hào quang để lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ và nuôi dạy hai cô con gái. Sự hy sinh thầm lặng của vợ luôn được “Ca thần” trân trọng và nhắc đến với niềm tự hào sâu sắc.

Trương Học Hữu và vợ La Mỹ Vy thời trẻ.

Suốt ba mươi năm từ khi chung sống đến hiện tại, Trương Học Hữu nổi tiếng là người chồng yêu vợ và người cha mẫu mực của gia đình. Ông luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi thị phi, không thích phô trương đời tư trước truyền thông và dành trọn vẹn thời gian rảnh rỗi cho những người thân yêu. Đối với ông, gia đình chính là bến đỗ bình yên nhất, là điểm tựa vững chãi giúp ông vượt qua những thăng trầm của sự nghiệp để luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghệ thuật.

U60 kiêu hãnh trên sân khấu

Ở tuổi 64, Trương Học Hữu vừa hoàn tất các chuyến lưu diễn quy mô lớn dù sức khỏe đôi lúc gặp biến cố. Có tin đồn từ dư luận cho rằng ông phải gồng mình chạy show để gánh vác các khoản nợ đầu tư của vợ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn thế giới mang tên “60+ Concert Tour” vào đầu năm 2026, “Ca Thần” đã chính thức đập tan mọi nghi vấn bằng lời khẳng định thẳng thắn rằng, bản thân không hề vướng vào bất kỳ khoản nợ nần nào. Việc ông tiếp tục đứng trên sân khấu hoàn toàn xuất phát từ tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc và khát khao được cống hiến cho khán giả khi bản thân vẫn còn đủ sức lực.

Trương Học Hữu bùng nổ trong tour diễn “60+ Concert Tour” ở tuổi ngoài 60. (Ảnh: VCG/Getty Images)

“Tôi muốn chứng minh rằng 60 tuổi hay hơn thế nữa cũng không phải là giới hạn. Khi giọng hát còn vang lên và khán giả còn chờ đợi, tôi vẫn sẽ đứng ở nơi thuộc về mình”, Trương Học Hữu chia sẻ sau “60+ Concert Tour”.

Chuyến lưu diễn “60+ Concert Tour” khép lại với kỷ lục vô tiền khoáng hậu gồm 324 đêm diễn kéo dài suốt hơn hai năm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho phong độ đỉnh cao của một “Ca thần” huyền thoại. Ở tuổi 64, Trương Học Hữu duy trì lối sống lành mạnh bằng việc ăn chay trường, thiền định và rèn luyện thể lực nghiêm ngặt. Thay vì chọn cách nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, ông đã bắt đầu lên kế hoạch cho các dự án nhạc kịch tiếp theo, tiếp tục chứng minh vị thế của một tượng đài ca nhạc châu Á, một người nghệ sĩ chân chính hiến dâng trọn đời mình cho nghệ thuật.