SUGI tên thật là Nguyễn Hữu Thanh Tùng, bắt đầu hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ từ năm 2024. Anh là một trong 5 thành viên của FIRSTGENE, tổ đội nghệ sĩ trẻ gia nhập SpaceSpeakers vào năm 2025.

Từng kết hợp với Binz và tham gia các dự án âm nhạc của SpaceSpeakers, SUGI đang từng bước định hình con đường riêng với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Trước khi thực hiện các sản phẩm cá nhân, SUGI từng kết hợp với Binz trong ca khúc “Không ai” thuộc album “Gặp lại”. Nam ca sĩ cũng tham gia sáng tác, góp giọng trong “Space Jam Vol. 3” và album “KOSMIK | ANTI GENRE” nhân dịp kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers.

Hoạt động trong một tập thể có nhiều nghệ sĩ gắn liền với rap và hip hop, SUGI lựa chọn pop, ballad làm chất liệu chủ đạo cho các sáng tác cá nhân. Anh khai thác những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, từ rung động, kỳ vọng đến tổn thương, tiếc nuối và chấp nhận buông tay.

Trong MV “Đừng nhìn anh như thế nữa”, SUGI đề cập đến sự cô đơn và những rào cản tâm lý trong các mối quan hệ của người trẻ hiện đại.

MV xoay quanh hai nhân vật ở độ tuổi 25, tình cờ biết địa chỉ của nhau qua một mẩu báo cũ. Họ bắt đầu trò chuyện bằng thư tay, chia sẻ những tâm tư và dần trở thành điểm tựa tinh thần của đối phương.

Tuy nhiên, việc chỉ giao tiếp qua con chữ khiến cả hai xây dựng trong tâm tưởng một hình mẫu lý tưởng về người còn lại. Lo sợ cuộc gặp ngoài đời sẽ phá vỡ những kỳ vọng, họ không đủ can đảm gặp mặt và chấp nhận để mối quan hệ dừng lại ở những lá thư dang dở.

“Đừng nhìn anh như thế nữa” từng được SUGI trình diễn tại sự kiện ra mắt FIRSTGENE vào năm 2025. Ca khúc nằm trong album đầu tay “thuchoem” gồm 10 bài hát, dự kiến phát hành đầy đủ vào tháng 12.

Tựa đề album được viết liền, không dấu, có thể đọc theo ba cách: Thu cho em, Thư cho em và Thu chờ em. Ba cách đọc tương ứng với ba chương, kể về những giai đoạn khác nhau trong một mối tình.

Hình ảnh mùa thu được sử dụng xuyên suốt câu chuyện. Chương đầu đề cập đến những rung động và kỳ vọng khi tình yêu mới chớm nở. Sang chương thứ hai, âm nhạc chuyển dần sang màu sắc trầm lắng, thể hiện sự day dứt khi mối quan hệ xuất hiện khoảng cách.

Ở chương cuối, nhân vật lựa chọn đối diện với thực tại thay vì tiếp tục níu kéo, chấp nhận quá khứ như một phần ký ức.

SUGI chọn cách kể chuyện không theo trình tự thời gian khi giới thiệu trước “Đừng nhìn anh như thế nữa”, ca khúc thuộc chương cuối. Người nghe tiếp cận câu chuyện từ thời điểm nhân vật chấp nhận buông tay, trước khi tìm hiểu những diễn biến dẫn đến sự chia ly.

So với các nghệ sĩ đàn anh của SpaceSpeakers, SUGI còn khá mới trên thị trường âm nhạc. Sau khoảng hai năm hoạt động với vai trò ca sĩ và nhạc sĩ, những gì khán giả biết đến anh chủ yếu vẫn thông qua các dự án chung và những màn kết hợp với nghệ sĩ khác.

Việc theo đuổi con đường vừa sáng tác vừa biểu diễn đặt ra cho giọng ca sinh năm 2003 bài toán tìm kiếm bản sắc riêng, nhất là khi pop, ballad vốn là dòng nhạc có nhiều gương mặt trẻ theo đuổi tại thị trường nhạc Việt.