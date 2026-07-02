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"Chị Cầu Vồng" Ngân Hà trở lại sau gần hai năm ưu tiên cho gia đình

Thứ Năm, 08:48, 02/07/2026
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VOV.VN - Sau gần hai năm ưu tiên cho gia đình, MC Ngân Hà trở lại với vai trò Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Sen Việt" trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội 2026. Nữ MC cho biết việc làm mẹ mang đến cho cô thêm động lực và góc nhìn mới để theo đuổi những sân khấu giàu giá trị văn hóa.

Sau gần hai năm dành nhiều thời gian cho gia đình, MC Ngân Hà trở lại với vai trò Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Sen Việt" trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội 2026. Nữ MC cho biết cô chưa từng từ bỏ sự nghiệp mà chỉ lựa chọn "đi chậm hơn", để khi trở lại có thêm động lực và góc nhìn mới sau khi làm mẹ.

chi cau vong ngan ha tro lai sau gan hai nam uu tien cho gia dinh hinh anh 1
MC Ngân Hà trở lại với vai trò mới sau khi sinh con

Diễn ra trong không gian của Lễ hội Sen Hà Nội 2026 tại phường Tây Hồ, chương trình "Sen Việt" được xây dựng gồm ba chương: "Từ bùn đất nở hoa", "Hương Sen dâng đời" và "Sen Việt tỏa sáng". Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp, thiếu nhi cùng nhiều lực lượng xã hội, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp của sen Tây Hồ, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn, Ngân Hà cho biết cô mong muốn kể câu chuyện về hành trình vươn lên của hoa sen, từ bùn đất đến khi tỏa hương và trở thành biểu tượng của một Việt Nam hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

"Tôi mong muốn mỗi tiết mục không chỉ đẹp về nghệ thuật mà còn chạm đến cảm xúc của khán giả, để mỗi người đều cảm nhận được tinh thần của hoa sen Việt Nam - mạnh mẽ, thanh cao và luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp", cô chia sẻ.

chi cau vong ngan ha tro lai sau gan hai nam uu tien cho gia dinh hinh anh 2

Một điểm đặc biệt của chương trình là Ngân Hà lần đầu đưa con trai 1 tuổi xuất hiện trên sân khấu lớn. Theo nữ MC, sau khi làm mẹ, cách nhìn của cô về nghệ thuật cũng có nhiều thay đổi. Cô mong muốn xây dựng những sân khấu không chỉ dành cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và những người yêu nghệ thuật.

"Với nhiều người, những sân khấu lớn chỉ dành cho nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng tôi mong sẽ có thêm nhiều sân khấu để các nghệ sĩ đi trước truyền lửa cho thế hệ kế cận, mở ra những cánh cửa mới cho mọi người, ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng từng bước ra vùng an toàn của mình", Ngân Hà nói.

Nữ MC cho biết việc trở lại với vai trò Tổng đạo diễn "Sen Việt" không chỉ đánh dấu một bước chuyển trong công việc mà còn là cơ hội để cô tiếp tục theo đuổi đam mê sau quãng thời gian ưu tiên cho gia đình.

chi cau vong ngan ha tro lai sau gan hai nam uu tien cho gia dinh hinh anh 3
Con trai 1 tuổi của MC Ngân Hà lần đầu xuất hiện trên sân khấu cùng mẹ.

Ngân Hà sinh năm 2000, tốt nghiệp Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình VTC và được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh chị "Cầu Vồng", đồng thời tham gia dẫn dắt các cuộc thi MC nhí trên toàn quốc.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Ngân Hà còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất chương trình, đào tạo kỹ năng dẫn chương trình và điều hành nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật như Concert Xanh Quốc gia 2025 - Vì môi trường xanh Quốc gia 2025, Cuộc thi tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Xanh Quốc gia và chương trình "Sen Việt".

Hà Phương/VOV.VN
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