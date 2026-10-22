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Chưa lộ khách mời, concert Quốc Thiên đã cháy vé sau 6 ngày

Thứ Năm, 22:01, 22/10/2026
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VOV.VN - Live Concert “SKYNOTE 2026 - The Reflection Day 2” của Quốc Thiên đã bán hết toàn bộ hạng vé sau 6 ngày mở bán, trong khi danh sách nghệ sĩ khách mời và các ca khúc biểu diễn vẫn chưa được công bố.

Ban tổ chức Live Concert “SKYNOTE 2026 - The Reflection Day 2” của Quốc Thiên cho biết toàn bộ các hạng vé của chương trình đã được bán hết sau 6 ngày mở bán. Đáng chú ý, đến thời điểm này, danh sách nghệ sĩ khách mời vẫn chưa được công bố, trong khi nội dung các tiết mục và danh sách ca khúc biểu diễn cũng đang được giữ kín.

“SKYNOTE 2026 - The Reflection Day 2” dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, Hà Nội. Đây là concert cá nhân thứ tư của Quốc Thiên trong chuỗi chương trình SKYNOTE, tiếp nối các đêm nhạc đã được tổ chức trong hai năm 2024 và 2025.

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“SKYNOTE 2026 - The Reflection Day 2” tiếp tục nối dài chuỗi concert cá nhân của Quốc Thiên.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quốc Thiên duy trì hướng đi tập trung vào biểu diễn trực tiếp và các chương trình âm nhạc cá nhân. Những năm gần đây, nam ca sĩ cũng tiếp cận thêm một lượng khán giả trẻ sau khi tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Theo ban tổ chức, concert lần này tiếp tục được xây dựng theo hướng lấy giọng hát, phần trình diễn trực tiếp và sự tương tác giữa ca sĩ với khán giả làm trọng tâm. Về nội dung, “The Reflection Day 2” được phát triển từ ý niệm về sự phản chiếu và nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ theo đuổi ca hát của Quốc Thiên.

Thay vì tập trung vào các thành tích hay dấu mốc nghề nghiệp, chương trình được xây dựng như một không gian để nam ca sĩ nhìn lại những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, từ những thời điểm thuận lợi đến những lúc gặp thử thách, hoài nghi về bản thân.

Hình tượng tấm khiên được lựa chọn làm một trong những yếu tố mỹ thuật chủ đạo của đêm diễn. Theo ê-kíp, hình ảnh này đại diện cho những giá trị mà Quốc Thiên muốn giữ lại trong hành trình làm nghề, gồm niềm đam mê âm nhạc, sự bền bỉ, lòng biết ơn và niềm tin từ khán giả.

“SKYNOTE 2026 - The Reflection Day 2” cũng tiếp tục nối dài chuỗi concert cá nhân của Quốc Thiên. Ba chương trình trước đó được tổ chức trong các năm 2024 và 2025, hướng đến việc xây dựng không gian biểu diễn riêng cho nam ca sĩ.

Trong thời gian tới, ê-kíp sẽ tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho đêm diễn. Danh sách nghệ sĩ khách mời, các tiết mục kết hợp và nội dung cụ thể của chương trình hiện vẫn chưa được công bố.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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