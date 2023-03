The Weeknd giải quyết xong cáo buộc "ăn cắp" hit Call Out My Name

VOV.VN - The Weeknd dường như đã giải quyết xong vụ kiện với cáo buộc "ăn cắp" hit Call Out My Name. Đây cũng là bản hit đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng vào năm 2018.