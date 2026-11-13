CONGB hóa em bé, buitruonglinh biến thành xe rác trước concert Hà Nội

Dàn nghệ sĩ Tinh hà "say hi" có mặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội) để tham gia buổi tổng duyệt đầu tiên cho concert "Hẹn giữa Tinh Hà", diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11.

Buitruonglinh gây bất ngờ khi hóa thân thành một chiếc xe đổ rác, Xuân Định K.Y gây cười khi hóa thân thành nhân viên lao công.

CONGB xuất hiện với tạo hình em bé tại buổi tổng duyệt.

Bên cạnh việc tập luyện, ráp đội hình và làm quen với không gian sân khấu, các nghệ sĩ còn gây chú ý khi xuất hiện trong những bộ trang phục hóa trang độc đáo, biến hậu trường tổng duyệt thành một "đại hội cosplay" đầy tiếng cười.

Trong số những màn hóa trang, buitruonglinh trở thành tâm điểm khi xuất hiện với tạo hình một chiếc xe đổ rác. Nam ca sĩ lựa chọn trang phục khác biệt hoàn toàn với hình ảnh thường thấy trên sân khấu, khiến các thành viên trong ê-kíp không khỏi bật cười.

Đặng Hồng Hải hóa thân thành nhân vật Tang Diên trong phim "Khó dỗ dành".

Pháp Kiều tập luyện đàn tranh.

Không kém phần hài hước, HYO hóa thân thành nhân vật Hello Kitty với bộ trang phục nổi bật. Trong khi đó, CONGB gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng em bé, mang đến diện mạo khác lạ so với phong cách biểu diễn quen thuộc.

Cody Nam Võ lựa chọn hóa thân thành Goku, nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện tranh và phim hoạt hình "Dragon Ball" (Bảy viên ngọc rồng). Với hình tượng chiến binh Saiyan, nam nghệ sĩ tạo thêm màu sắc cho buổi tổng duyệt.

Dàn nghệ sĩ Tinh hà "say hi" trong buổi tổng duyệt concert tại Hà Nội.

Xuân Định K.Y cũng tham gia màn hóa trang bằng cách rũ bỏ hình tượng thần tượng để nhập vai một nhân viên lao công. Trong khi nhiều đồng nghiệp lựa chọn tạo hình hài hước, Đặng Hồng Hải lại gây chú ý với diện mạo lấy cảm hứng từ Tang Diên, nhân vật nam chính trong bộ phim Trung Quốc "Khó dỗ dành".

Những màn hóa trang ngẫu hứng của các nghệ sĩ tạo nên không khí vui vẻ bên cạnh lịch trình tập luyện chuẩn bị cho concert.

Để tăng thêm sự tương tác với người hâm mộ, ban tổ chức mở cổng bình chọn "Best Rehearsal Outfit Icon" trên fanpage chính thức của chương trình. Khán giả có thể lựa chọn bộ trang phục yêu thích trong thời gian bình chọn kéo dài đến 23h ngày 12/11.

Sân khấu Tinh hà "say hi" được thiết kế với hệ thống màn hình LED lớn và đường catwalk kéo dài qua khu vực khán giả.

Các nghệ sĩ tập luyện, rà soát đội hình trước hai đêm concert tại Hà Nội.

Trước những khoảnh khắc hài hước ở hậu trường, dàn nghệ sĩ đã dành thời gian tập luyện nghiêm túc trên sân khấu. Các thành viên phối hợp rà soát vị trí, đội hình và từng nhịp di chuyển trong mỗi tiết mục, làm quen với không gian biểu diễn tại Hà Nội.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu concert được thiết kế với khu vực biểu diễn trung tâm, hệ thống màn hình LED cỡ lớn và các đường catwalk kéo dài xuyên qua khu vực khán giả, kết nối sân khấu chính với những sân khấu phụ. Cách bố trí này tạo điều kiện để nghệ sĩ di chuyển giữa nhiều vị trí biểu diễn và tương tác với khán giả.

Concert Tinh hà "say hi" sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.

Ban tổ chức cũng công bố các video ghi lại góc nhìn thực tế từ từng hạng vé, giúp khán giả hình dung vị trí theo dõi chương trình.

Concert Tinh hà "say hi" - "Hẹn giữa Tinh Hà" sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là hai đêm diễn tiếp theo, tương ứng chặng dừng chân thứ ba và thứ tư của chuỗi concert.