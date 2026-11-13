English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CONGB hóa em bé, buitruonglinh biến thành xe rác trước concert Hà Nội

Thứ Sáu, 16:04, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thềm concert tại Hà Nội, dàn nghệ sĩ Tinh hà "say hi" gây chú ý với những màn hóa trang bất ngờ trong buổi tổng duyệt. Người biến thành xe rác, người hóa em bé, Hello Kitty hay nhân vật hoạt hình Goku, tạo nên loạt khoảnh khắc hài hước ở hậu trường.

Dàn nghệ sĩ Tinh hà "say hi" có mặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội) để tham gia buổi tổng duyệt đầu tiên cho concert "Hẹn giữa Tinh Hà", diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11.

congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 1
Buitruonglinh gây bất ngờ khi hóa thân thành một chiếc xe đổ rác, Xuân Định K.Y gây cười khi hóa thân thành nhân viên lao công.
congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 2
CONGB xuất hiện với tạo hình em bé tại buổi tổng duyệt.

Bên cạnh việc tập luyện, ráp đội hình và làm quen với không gian sân khấu, các nghệ sĩ còn gây chú ý khi xuất hiện trong những bộ trang phục hóa trang độc đáo, biến hậu trường tổng duyệt thành một "đại hội cosplay" đầy tiếng cười.

Trong số những màn hóa trang, buitruonglinh trở thành tâm điểm khi xuất hiện với tạo hình một chiếc xe đổ rác. Nam ca sĩ lựa chọn trang phục khác biệt hoàn toàn với hình ảnh thường thấy trên sân khấu, khiến các thành viên trong ê-kíp không khỏi bật cười.

congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 3
Đặng Hồng Hải hóa thân thành nhân vật Tang Diên trong phim "Khó dỗ dành".
congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 4
Pháp Kiều tập luyện đàn tranh.

Không kém phần hài hước, HYO hóa thân thành nhân vật Hello Kitty với bộ trang phục nổi bật. Trong khi đó, CONGB gây bất ngờ khi xuất hiện với hình tượng em bé, mang đến diện mạo khác lạ so với phong cách biểu diễn quen thuộc.

Cody Nam Võ lựa chọn hóa thân thành Goku, nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện tranh và phim hoạt hình "Dragon Ball" (Bảy viên ngọc rồng). Với hình tượng chiến binh Saiyan, nam nghệ sĩ tạo thêm màu sắc cho buổi tổng duyệt.

congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 5
congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 6
Dàn nghệ sĩ Tinh hà "say hi" trong buổi tổng duyệt concert tại Hà Nội.

Xuân Định K.Y cũng tham gia màn hóa trang bằng cách rũ bỏ hình tượng thần tượng để nhập vai một nhân viên lao công. Trong khi nhiều đồng nghiệp lựa chọn tạo hình hài hước, Đặng Hồng Hải lại gây chú ý với diện mạo lấy cảm hứng từ Tang Diên, nhân vật nam chính trong bộ phim Trung Quốc "Khó dỗ dành".

Những màn hóa trang ngẫu hứng của các nghệ sĩ tạo nên không khí vui vẻ bên cạnh lịch trình tập luyện chuẩn bị cho concert.

Để tăng thêm sự tương tác với người hâm mộ, ban tổ chức mở cổng bình chọn "Best Rehearsal Outfit Icon" trên fanpage chính thức của chương trình. Khán giả có thể lựa chọn bộ trang phục yêu thích trong thời gian bình chọn kéo dài đến 23h ngày 12/11.

congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 7
congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 8
Sân khấu Tinh hà "say hi" được thiết kế với hệ thống màn hình LED lớn và đường catwalk kéo dài qua khu vực khán giả.
congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 9
Các nghệ sĩ tập luyện, rà soát đội hình trước hai đêm concert tại Hà Nội.

Trước những khoảnh khắc hài hước ở hậu trường, dàn nghệ sĩ đã dành thời gian tập luyện nghiêm túc trên sân khấu. Các thành viên phối hợp rà soát vị trí, đội hình và từng nhịp di chuyển trong mỗi tiết mục, làm quen với không gian biểu diễn tại Hà Nội.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu concert được thiết kế với khu vực biểu diễn trung tâm, hệ thống màn hình LED cỡ lớn và các đường catwalk kéo dài xuyên qua khu vực khán giả, kết nối sân khấu chính với những sân khấu phụ. Cách bố trí này tạo điều kiện để nghệ sĩ di chuyển giữa nhiều vị trí biểu diễn và tương tác với khán giả.

congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 10
congb hoa em be, buitruonglinh bien thanh xe rac truoc concert ha noi hinh anh 11
Concert Tinh hà "say hi" sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.

Ban tổ chức cũng công bố các video ghi lại góc nhìn thực tế từ từng hạng vé, giúp khán giả hình dung vị trí theo dõi chương trình.

Concert Tinh hà "say hi" - "Hẹn giữa Tinh Hà" sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là hai đêm diễn tiếp theo, tương ứng chặng dừng chân thứ ba và thứ tư của chuỗi concert.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vừa bị loại, JSOL được khán giả “cứu” trở lại Chung kết Tinh hà say hi
Vừa bị loại, JSOL được khán giả “cứu” trở lại Chung kết Tinh hà say hi

VOV.VN - Sau khi phải dừng chân ở Livestage 4, JSOL bất ngờ trở lại đường đua Tinh hà say hi nhờ bình chọn của khán giả. Tập 11 đồng thời công bố bốn đội trưởng Chung kết gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CoolKid và buitruonglinh, mở ra màn tái lập đội hình với nhiều thay đổi trước chặng cuối.

Vừa bị loại, JSOL được khán giả “cứu” trở lại Chung kết Tinh hà say hi

Vừa bị loại, JSOL được khán giả “cứu” trở lại Chung kết Tinh hà say hi

VOV.VN - Sau khi phải dừng chân ở Livestage 4, JSOL bất ngờ trở lại đường đua Tinh hà say hi nhờ bình chọn của khán giả. Tập 11 đồng thời công bố bốn đội trưởng Chung kết gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CoolKid và buitruonglinh, mở ra màn tái lập đội hình với nhiều thay đổi trước chặng cuối.

Ali Hoàng Dương, JSOL cùng 3 anh trai bị loại trước Chung kết Tinh hà say hi
Ali Hoàng Dương, JSOL cùng 3 anh trai bị loại trước Chung kết Tinh hà say hi

VOV.VN - Wren Evans bật khóc khi Ali Hoàng Dương được xướng tên phải dừng chân trước Chung kết Tinh hà say hi. Cùng rời cuộc chơi sau Livestage 4 còn có JSOL, HYO, IVAN và KIMLONG.

Ali Hoàng Dương, JSOL cùng 3 anh trai bị loại trước Chung kết Tinh hà say hi

Ali Hoàng Dương, JSOL cùng 3 anh trai bị loại trước Chung kết Tinh hà say hi

VOV.VN - Wren Evans bật khóc khi Ali Hoàng Dương được xướng tên phải dừng chân trước Chung kết Tinh hà say hi. Cùng rời cuộc chơi sau Livestage 4 còn có JSOL, HYO, IVAN và KIMLONG.

"Tinh hà say hi" cho quán cà phê, nhà hàng mở nhạc miễn phí
"Tinh hà say hi" cho quán cà phê, nhà hàng mở nhạc miễn phí

VOV.VN - Từ ngày 18/8 đến hết 18/11/2026, các địa điểm kinh doanh, thương mại trên toàn quốc có thể sử dụng miễn phí một số bản ghi âm thuộc danh mục nhạc Tinh hà say hi để làm nhạc nền, với điều kiện phát từ nguồn chính thức được cung cấp.

"Tinh hà say hi" cho quán cà phê, nhà hàng mở nhạc miễn phí

"Tinh hà say hi" cho quán cà phê, nhà hàng mở nhạc miễn phí

VOV.VN - Từ ngày 18/8 đến hết 18/11/2026, các địa điểm kinh doanh, thương mại trên toàn quốc có thể sử dụng miễn phí một số bản ghi âm thuộc danh mục nhạc Tinh hà say hi để làm nhạc nền, với điều kiện phát từ nguồn chính thức được cung cấp.

Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3
Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3

VOV.VN - Tập 5 Tinh hà say hi thu hút sự chú ý với loạt khoảnh khắc hài hước, bất ngờ trong Dạ tiệc Hoàng cung. Nụ hôn ngoài ý muốn của WEAN - Pháp Kiều, cái ôm xúc động giữa Quang Hùng MasterD và Xuân Định KY trở thành những phân đoạn được khán giả chia sẻ nhiều trước Livestage 3.

Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3

Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3

VOV.VN - Tập 5 Tinh hà say hi thu hút sự chú ý với loạt khoảnh khắc hài hước, bất ngờ trong Dạ tiệc Hoàng cung. Nụ hôn ngoài ý muốn của WEAN - Pháp Kiều, cái ôm xúc động giữa Quang Hùng MasterD và Xuân Định KY trở thành những phân đoạn được khán giả chia sẻ nhiều trước Livestage 3.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt