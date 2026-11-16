Dàn Anh trai Tinh Hà Say Hi cưỡi xe Dream, hóa “boy phố” Hà Nội

Tối 15/11, concert “Tinh Hà Say Hi - Hẹn giữa tinh hà” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Với 24 cụm tiết mục, chương trình đưa khán giả đi qua nhiều màu sắc âm nhạc, từ những bản hit quen thuộc được làm mới đến các sân khấu solo và những màn tương tác hài hước.

Ngay trước giờ diễn, không gian concert đã trở thành một buổi karaoke tập thể khi hàng chục nghìn khán giả cùng hát những ca khúc quen thuộc. Khi 24 Anh trai xuất hiện, không khí càng thêm náo nhiệt.

Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO hóa thân thành những “boy phố Hà Nội”, cưỡi xe Dream lên sân khấu trong tiết mục “MVP (Mưa vội phóng)”.

Một trong những tiết mục mang lại nhiều cảm xúc là “Xoay vòng” của HURRYKNG, CONGB, JSOL và Vương Bình. Trên màn hình LED, những hình ảnh từ ngày đầu tham gia chương trình lần lượt xuất hiện, nhắc lại hành trình từ vị trí cuối bảng ở livestage 1 đến giải thưởng The Group Performance Icon. Những thước phim khiến không ít khán giả xúc động.

Nếu phần mở đầu mang màu sắc hoài niệm, các tiết mục sau đó lại liên tục tạo bất ngờ bằng những ý tưởng dàn dựng có phần tinh nghịch.

Dàn Anh Trai biểu diễn trong trang phục học sinh.

JSOL, SƠN.K, IVAN và HYO bất ngờ hóa thân thành những người thợ điện trong tiết mục “Giải cứu thế giới”.

Đáng chú ý nhất là sân khấu “MVP (Mưa vội phóng)” khi Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO hóa thân thành những “boy phố Hà Nội”. Cả bốn diện áo phao, cưỡi xe máy Dream tiến vào khu vực biểu diễn trước khi bắt đầu màn trình diễn và tung hứng với khán giả.

Ở tiết mục “Giải cứu thế giới”, JSOL, SƠN.K, IVAN và HYO ban đầu xuất hiện trong trang phục học sinh. Tuy nhiên, giữa bài hát, cả nhóm bất ngờ chuyển sang đồng phục màu cam như những người thợ điện, tạo nên tình huống hài hước.

Quang Hùng MasterD trực tiếp đánh trống trong tiết mục “Mộng duyên” cùng Song Luân, JSOL và SƠN.K.

Không chỉ vậy, Quang Hùng MasterD còn trực tiếp đánh trống trong tiết mục “Mộng duyên”. Ở một phân đoạn khác, Dương Domic, HURRYKNG và Pháp Kiều mang tạ cùng bông cổ vũ lên sân khấu, hướng dẫn khán giả thực hiện các động tác “tập thể dục 6 múi”.

Bên cạnh những màn trình diễn mang tính giải trí, concert còn dành không gian cho các ca khúc giàu cảm xúc. “Cô đơn anh cũng vui” mang đến khoảng lặng giữa những tiết mục có tiết tấu nhanh, trong khi “Có gì đâu mà cay” thu hút sự hưởng ứng bằng những màn fanchant liên tục từ khán đài.

Điểm khác biệt của đêm diễn tại Hà Nội là phần trình diễn solo của Best 5. Buitruonglinh mở màn với “Top 1”, tiếp đó là CAPTAIN BOY với “Vô tình đánh rơi”, CONGB cùng “Chờ chút…”, Dương Domic thể hiện “Tell me why”. Quang Hùng MasterD khép lại phần này bằng “Casting”, đồng thời đảm nhận vai trò DJ trên sân khấu.

Buitruonglinh, CONGB, HURRYKNG và JSOL tiếp tục tái hiện khung cảnh đám cưới trên sân khấu, giữ lại điểm nhấn từng xuất hiện ở đêm concert thứ 3.

Sau những màn trình diễn sôi động, đêm nhạc chuyển sang không khí lắng đọng với tiết mục encore “24EVER”. Cả 24 nghệ sĩ cùng hòa giọng với khán giả, nhìn lại chặng đường 7 tháng gắn bó từ khi tham gia chương trình.

Đại diện các nghệ sĩ, Song Luân xúc động chia sẻ: “7 tháng qua, từ những ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến hôm nay, mỗi người đều đã có những thay đổi, trưởng thành và có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng có một điều vẫn luôn ở đó, chính là tình cảm mà khán giả đã dành cho 24 Anh Trai”.

Đêm nhạc khép lại bằng cái cúi đầu cảm ơn của 24 nghệ sĩ giữa biển ánh sáng từ khán đài. Sau những màn hóa thân hài hước, những bản phối mới và các sân khấu solo, khoảnh khắc cả nhóm đứng cạnh nhau trong “24EVER” trở thành lời kết giàu cảm xúc cho đêm concert tại Hà Nội.